Grundkompetenzen «Modell hat sich bewährt»: Kanton Luzern vergibt auch im kommenden Jahr Bildungsgutscheine Mit sogenannten Bildungsgutscheinen will der Kanton Luzern Erwachsenen dabei helfen, ihre Grundkompetenzen zu verbessern. Das soll auch nächstes Jahr der Fall sein. 09.11.2022, 10.41 Uhr

Seit 2020 bietet der Kanton Luzern Bildungsgutscheine an. Mit diesen können Menschen mit mangelhaften Grundkompetenzen Kurse in Lesen, Schreiben und Rechnen sowie der Bedienung eines Computers besuchen.

Nun hat sich die Regierung entschieden, 2023 weiterhin Bildungsgutscheine anzubieten. Das Modell habe sich bewährt, heisst es in der Mitteilung dazu. Den Fokus wolle man dabei auf die Etablierung der Angebote, die Steigerung der Teilnehmendenzahlen, den niederschwelligen lokalen Zugang sowie die Qualitätssicherung legen.

Seit der Einführung sind bereits 1300 Gutscheine bezogen worden, heisst es in der Mitteilung. Rund 45’000 Erwachsenen im Alter bis 65 Jahre sei so die Möglichkeit gegeben worden, ihre Fähigkeiten in den Grundkompetenzen zu verbessern. (tos)