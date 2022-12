Grundversorgung Luzerner Notfallstationen kämpfen gegen Überlastung Über die Festtage verschärft sich die Situation in den hiesigen Spitälern. Neben dem Fachkräftemangel bereiten nun auch zwei Winterphänomene Sorgen. Marion Waldmann und Niels Jost Jetzt kommentieren 22.12.2022, 05.00 Uhr

Die Notfallstationen in den Spitälern im Kanton Luzern sind momentan stark ausgelastet. Wegen der kalten Jahreszeit häufen sich nun auch Infektionskrankheiten wie heftige Erkältungen, die Grippe oder Lungenprobleme, heisst es beim Luzerner Kantonsspital (Luks) und der Hirslanden Klinik St.Anna auf Anfrage. Hinzu kommen Wintersport-Unfälle, welche die Notfälle an den Anschlag ihrer Kapazitäten bringen.

Doch damit nicht genug. Die Spitäler kämpfen seit längerem mit strukturellen Problemen. Bereits im Sommer berichtete unsere Zeitung von einer Zunahme der Notfallbehandlungen im St.Anna und am Luks von 12 bis 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Anzahl Betten bereits reduziert

Ursina Largiadèr, Chefärztin des Notfallzentrums des St.Anna, sagt: «Wie andere Spitäler kämpfen auch wir zeitweise mit Überlastung.» Dafür nennt sie verschiedene Gründe. Aufgrund des Fachkräftemangels sei die Bettenkapazität bereits reduziert. «Weil auch die Grundversorger wie Hausärzte oder mobile notfallärztliche Dienste überlastet sind oder fehlen, treten die Patientinnen und Patienten vermehrt bei uns im Notfallzentrum ein.»

Um dem grossen Aufkommen beizukommen, würden bereits jetzt viele Mitarbeitende zusätzliche Schichten und Überstunden leisten. Ausserdem stelle das St.Anna Temporär-Fachkräfte ein. Wobei Largiadèr betont: «Mit einer anhaltend intensiven Rekrutierung versuchen wir dem Fachkräftemangel und der damit verbundenen Überlastung entgegenzuwirken.»

Ähnliches ist vom Luks zu hören. Auch am grössten Spital der Zentralschweiz mussten wegen des Fachkräftemangels schon Betten geschlossen werden. Da diese Schliessungen stark schwanken würden, gibt das Luks keine konkreten Zahlen an.

Laut Markus von Rotz, dem Medien- und Kommunikationsbeauftragten, unternimmt das Luks viel, um dem Problem Herr zu werden. «Wir investieren laufend in eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen, um für bestehende Mitarbeitende eine attraktive Arbeitgeberin zu bleiben und neue Mitarbeitende zu gewinnen.» Als Beispiele nennt er einen Tag mehr Ferien für alle, eine Erhöhung der Nachtzeitzuschläge sowie eine überdurchschnittliche Lohnerhöhung in der Pflege.

Patienten müssen verlegt werden

Doch der Markt sei schweizweit ausgetrocknet. Deshalb müssen sich das Luks und das St.Anna anderweitig behelfen, etwa mit der Verlegung von Patientinnen und Patienten in andere Spitäler. Dazu hält Ursina Largiadèr fest: «Momentan übersteigt die Nachfrage das Angebot deutlich. Das heisst, es müssen fast täglich Patientinnen und Patienten in andere Spitäler verlegt werden.» Sei dies in der Zentralschweiz nicht möglich, werde die Verlegung in Kantone wie Zürich, Aargau, Solothurn, Bern oder Basel organisiert.

Dieses Vorgehen erlaubt es laut Markus von Rotz, eine gewisse Flexibilität zu wahren. «Aktuell ist dieser Austausch sehr wichtig.» Gleichzeitig gibt der Luks-Sprecher Entwarnung: Notfallpatienten hätten bisher nicht abgewiesen werden müssen. «Die Behandlung von Notfällen ist immer rund um die Uhr gewährleistet.»

Allerdings könne es aufgrund der aktuellen Situation zu Wartezeiten bis zu einer Stunde kommen. Der Entscheid, wer zuerst an die Reihe komme, werde nach klaren medizinischen Prioritäten gefällt. Dasselbe Vorgehen gilt im St.Anna: Bei hoher Auslastung der Notfallstation würden nach einer Erstbeurteilung die nicht dringlichen und nicht stationären Fälle an andere ambulante Dienste weitergeleitet, etwa an Hausarztpraxen oder die Permanence in Luzern.

Largiadèr hält aber fest: «Kurzzeitig kommt es immer wieder zu kritischen Phasen in der Versorgung.» Auch über die Festtage erwartet sie durch den Höhepunkt der Grippewelle und viele geschlossene, ambulante Versorgungseinheiten eine hohe Arbeitsbelastung.

