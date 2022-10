Halloween Tausende Kürbisse und ein scheinbar endloses Labyrinth – die Kürbiswelt in Rothenburg Vor allem jetzt, kurz vor Halloween, ist ein Gemüse ganz besonders gefragt – der Kürbis. Auf dem Hof Bürlimoos in Rothenburg türmen sich über 300 Sorten des bunten Allrounders, die kurze Zeit später zur beliebten Kürbissuppe oder dem aussergewöhnlichen Kürbistiramisu verarbeitet werden können. Robino Rich Jetzt kommentieren 29.10.2022, 05.00 Uhr

Unser Redaktor Robino Rich hat den perfekten Halloweenkürbis gefunden. Bild: Jakob Ineichen (Rothenburg, 25.10.2022)

Damals war er das Gemüse der Armen, heute ist er selbst aus der Sterneküche nicht mehr wegzudenken, der Kürbis. Gerade jetzt kurz vor Halloween möchten alle ein Exemplar abbekommen und daraus entweder eine Kürbislaterne schnitzen oder eine Suppe kochen. Eine riesige Auswahl gibt es seit über 20 Jahren im Bürlimoos in Rothenburg.

Mit Blick auf den Pilatus führt Walter Bühlmann seit zwei Jahren den Hof gemeinsam mit seinem Sohn Tobias in einer Generationengemeinschaft und kennt sich mit dem bunten Gemüse bestens aus. Jedes Jahr werden auf eine Fläche von rund 25'000 Quadratmetern rund 350 verschiedene Kürbissorten angepflanzt. Jährlich werden so gut 15'000 Jungpflanzen gesetzt, doch «leider schaffen es nicht alle Sorten in unsere Ausstellung und in den Verkauf», erzählt der Kürbisfan. Grund hierfür kann unter anderem die Witterung sein oder eben auch einfach «die Laune der Natur».

Walter Bühlmann führt den Hof gemeinsam mit seiner Frau Trudy. Bild: Jakob Ineichen (Rothenburg, 25.10.2022)

Kürbisse befruchten sich «sortenübergreifend»

Wenn in der letzten Septemberwoche das Bürlimooser Kürbisfest startet, haben seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits hart geackert. Mitten auf dem Hof türmen sich dann nämlich ganz grosse, aber auch ganz kleine Kürbisse und warten darauf, bestaunt und gekauft zu werden. Sein kompetentes Team weiss auf fast jede Frage eine Antwort. Es sind Fragen, die man sich als Laie vermutlich noch nie gestellt hat: Wächst die gleiche Sorte Kürbis aus einem neu gepflanzten Samen, den man beim Kochen der letzten Kürbissuppe zur Seite gelegt hat?

Die Antwort ist nein, denn «Kürbisse befruchten sich auch Sortenübergreifend und immer für die folgende Generation», erklärt Bühlmann. So kann es also vorkommen, dass auf seinem Hof zwar ein Hokaido-Kürbis gekauft wurde, aber aus dessen Samen eine neue, aussergewöhnliche Kreuzung entstehen könnte.

Tausende Kürbisse gibt es auf dem Hof im Bürlimoos Rothenburg zu kaufen. Zum ende des Monats leeren sich aber schon die gestapelten Heuballen Bild: Jakob Ineichen (Rothenburg, 25.10.2022)

Dunkle Kürbisse schmecken besser

Apropos Kürbissuppe. Bühlmann empfiehlt seinen Kunden nicht nur die bekannten Sorten Hokaido und Butternut, sondern auch solche, die man vermutlich nicht als Erstes kaufen würde. Es sind meist dunkelgrüne bis schwarze und nicht selten auch düster aussehende Kürbisse, «die geschmacklich aber oft noch besser und sogar nussiger schmecken. Sie sind gerade in der asiatischen Küche sehr beliebt», berichtet Bühlmann. Im Bürlimoos können interessierte Kundinnen und Kunden aber auch bereits verarbeitetes Gemüse kaufen. Im Hofladen findet man eine Auswahl verschiedenster Konfitüren, darunter auch die zur Jahreszeit passende Kürbiskonfi.

Oft sind es die dunklen Kürbisse, die noch intensiver und nussiger schmecken. Bild: Jakob Ineichen (Rothenburg, 25.10.2022)

Besucher verirren sich im Labyrinth

Neben dem Gemüse gibt es auf dem Hof aber auch ein knapp zwei Kilometer langes Labyrinth zu entdecken und den eigenen Streichelzoo. «Manchmal verlieren unsere Besucher komplett die Orientierung und werden von uns wieder hinausbegleitet».

Eine gute Stunde ist man im 1,8 km langen Labyrinth in Rothenburg unterwegs. Bild: Roman Loeffel (Rothenburg, 25.10.2022)

Noch bis Montag, den 31. Oktober, gibt es auf dem Areal in Rothenburg die Kürbisse zu bestaunen und zu kaufen. Von den übrig geblieben Kürbissen wird der grösste Teil eingelagert und in den Wintermonaten weiter verkauft.

Zu Besuch bei Bauer Bühlmann vom Bürlimoos in Rothenburg. Er gibt Menüvorschläge und Tipps, wie die Halloween-Fratze länger hält. Video: Roman Loeffel und Robino Rich (Rothenburg, 25.10.2022)

