Hans Kunz Abtretender Gemeindepräsident: «In Reiden herrscht ein schwieriges politisches Klima» Hans Kunz tritt Ende Jahr als Gemeindepräsident von Reiden zurück. Er erklärt, warum es in Reiden immer brodelt, was ihn am meisten wurmt und wie seine Zukunftspläne aussehen. Fabienne Mühlemann Jetzt kommentieren 29.12.2022, 05.00 Uhr

Hans Kunz bei der Kommende mit Blick auf Reiden. Bild: Pius Amrein (Reiden, 22. Dezember 2022)

Es gehe ihm so gut wie schon lange nicht mehr, sagt Hans Kunz mit einem Lächeln im Gesicht. Nach der letzten Gemeindeversammlung Anfang Dezember habe er am nächsten Morgen gar verschlafen. «Das ist mir seit Ewigkeiten nicht mehr passiert. Es war wohl die unbewusste Belastung, die abgefallen ist.»

Nebst der Belastung hatte der Gemeindepräsident von Reiden immer wieder mit Rückenschmerzen zu kämpfen. An seinem 70. Geburtstag im März verfasste er sein Rücktrittsschreiben. «Ich hätte gerne noch bis Legislaturende weitergemacht, aber ich konnte nicht mehr. Die Schmerzen waren zu gross.» Mittlerweile ist der Rücken operiert und ein weiterer Eingriff vorgenommen – Kunz freut sich auf die hoffentlich schmerzfreie Zeit nach der Politik.

Schwieriges politisches Klima in Reiden

Der Mitte-Politiker kann auf eine fast sechsjährige Amtszeit zurückblicken. Mit 65 Jahren entschied er sich, trotz der bevorstehenden Pension für den Posten zu kandidieren, nachdem der damals amtierende Gemeindepräsident wegen gesundheitlicher Probleme zurückgetreten war. «Ich sagte mir, wenn Not am Mann ist, helfe ich aus.» Seine Frau habe ihn dabei unterstützt. «Engagement war für sie etwas Wichtiges, sie verstand mich.»

Doch die Zeit als Präsident war turbulent. Die Gemeinde kam kaum zur Ruhe. Finanzielle Probleme, eine laute Opposition, eine massive Kostenüberschreitung bei der Badisanierung oder eine Rücktrittswelle in der Controllingkommission sorgten immer wieder für negative Schlagzeilen. «Zu Beginn meiner Amtszeit war das Klima im Gemeinderat nicht gut. Das hat sich mit der neuen Zusammensetzung bei den letzten Wahlen massiv verbessert», so Kunz.

Hans Kunz hat eine turbulente Zeit als Gemeindepräsident hinter sich. Bild: Pius Amrein (Reiden, 22. Dezember 2022)

Er bezeichnet das politische Klima in Reiden als schwierig. «Das hat mit den Menschen zu tun, die denken, der Gemeinderat macht alles falsch.» Er weist darauf hin, dass die Exekutive 90 Prozent der Abstimmungen gewonnen hat – «es scheint, als ob die schweigende Mehrheit uns stützt».

Mit der Opposition meint Kunz die IG Reiden, welche ihn immer wieder öffentlich kritisierte. Damit habe er gut umgehen können, sagt der Vater von drei Kindern, der von 1983 bis 1987 für die CVP im Luzerner Kantonsparlament sass.

«Ich habe viel Erfahrung mit Menschen, die eine andere Meinung vertreten. Man muss als Politiker etwas ertragen können – aber es hätte nicht immer so viel sein müssen.»

Kunz sagt von sich, lösungsorientiert und zielstrebig zu politisieren. So habe er beispielsweise bei der Schulhausabstimmung 2018 zwei runde Tische veranstaltet. Dieses Sachgeschäft bezeichnet er als grösstes und wichtigstes in seiner Amtszeit. Die Gemeinde brauchte dringend neuen Schulraum, weil die Schülerzahlen in die Höhe schnellten.

Nach viel Kritik, das Schulhaus sei zu gross, entschied man sich schliesslich für einen politischen Kompromiss und baute ein vier- statt fünfstöckiges Gebäude, der Baukredit wurde unterschritten. Mittlerweile zeigen jedoch neue Prognosen, dass der Platz in Reiden bald wieder knapp wird. «Das war nicht absehbar. Deshalb wurde eine Kommission zur Planung von zusätzlichem Schulraum installiert.»

Reiden hat «über den Verhältnissen gelebt»

Auch die finanzielle Schieflage der Gemeinde hat Kunz stets gefordert. Wie konnte es in Reiden überhaupt zu dieser Verschuldung kommen? Der ehemalige Präsident der Controllingkommission sagt: «Die Gemeinde hat teilweise über den Verhältnissen gelebt.» Aufgrund des tiefen Steuerertrags habe der Gemeinderat eine Strategie entwickelt, um mit entsprechenden Wohnungen besser Verdienende nach Reiden zu holen. Ausserdem will er wertschöpfungsstarke Firmen ansiedeln. «Das hat die Gemeinde in den letzten 20 bis 40 Jahren unterlassen.»

Swisspor wäre ein Unternehmen, das in Mehlsecken ein Kompetenzzentrum für Dämmstoffe bauen möchte. Der Gemeinderat unterstützt dieses Vorhaben, da die «Vorteile überwiegen». Doch es gibt Widerstand aus der Landwirtschaft, insbesondere aufgrund des hohen Landverschleisses. «Dieser Widerstand war vorprogrammiert. Nach einer hitzigen ersten Infoveranstaltung stelle ich fest, dass seit der Diskussionsveranstaltung im Oktober nun rund die Hälfte der Bevölkerung das Projekt befürwortet. Das werte ich als gutes Zeichen.» Die Abstimmung kann Kunz im nächsten Jahr aus der Stimmbevölkerung mitverfolgen.

Viele Diskussionen löste auch die Badisanierung aus. Eine massive Kostenüberschreitung endete schliesslich im Rücktritt aller Verwaltungsratsmitglieder. Kunz zeigt sich selbstkritisch. «Der Gemeinderat hätte vermutlich früher nachhaken sollen, wie es um die Finanzen steht.» Das Projekt sei aber nicht gut aufgegleist gewesen. «Der VR hätte früher informieren müssen, dass es aus dem Ruder läuft.»

E-Bike fahren und Zeit mit der Familie

Eines wurmt Kunz bis heute. Nämlich, dass er keinen Wechsel des Führungsmodells erreichen konnte. «Die Zeit hat einfach nicht gereicht, andere Projekte hatten Priorität.» Das aktuelle wurde 2017 eingeführt und degradierte unter anderem die Gemeindeschreiberin zur Stabsstelle. «Während meiner Amtszeit habe ich fünf verschiedene Personen in dieser Funktion erlebt.» Immerhin habe man dem Posten Schritt für Schritt wieder mehr Verantwortung geben können. «Es ist geplant, dass mein Nachfolger Josua Müller mit dem Gemeinderat die Führungsstruktur ändert.»

Hans Kunz wird sich künftig eigenen Projekten widmen. So will er als SAC-Mitglied das Trinkwasserproblem in der Lauteraarhütte in den Berner Alpen lösen. «Ausserdem habe ich mir zum 70. Geburtstag ein E-Bike gekauft. Mittlerweile bin ich schon 3000 Kilometer gefahren.» Und schliesslich will er Zeit mit der Familie verbringen. «Wir sind in diesem Jahr zum ersten Mal Grosseltern geworden. Unser Enkel bereitet uns viel Freude.»

