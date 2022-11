Hasle Auto nach Zusammenstoss auf Dach gelandet – Lenkerin musste ins Spital geflogen werden Nach einem Unfall in Hasle musste die Hauptstrasse gesperrt werden. Eine Autolenkerin wurde dabei ins Spital gebracht. 08.11.2022, 15.03 Uhr

Am Dienstagmorgen kam es in Hasle zu einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen. Eine Autofahrerin wurde zur Kontrolle mit dem Helikopter ins Spital gebracht. Wie es zum Unfall kam, werde noch untersucht, schreibt die Staatsanwaltschaft Luzern in ihrer Mitteilung.