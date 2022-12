Hate-Speech Wenn ein Witz im Whatsapp-Chat zum Verhängnis wird: Krienser steht wegen Diskriminierung vor Gericht Ein Mann soll mit einem in einer grossen Whatsapp-Gruppe verschickten Bild, das lustig sein sollte, die Menschenwürde von Türken herabgesetzt haben. Eine Rechtsprofessorin erklärt, warum man sich schneller strafbar macht, als meist angenommen. Livia Fischer Jetzt kommentieren 07.12.2022, 05.00 Uhr

Was ist Ihre grösste Befürchtung, wenn Sie einen Witz erzählen? Dass niemand lacht? Die Sprücheklopferei eines Kriensers ging auch nach hinten los. Aber so richtig: Am Dienstag musste er sich deswegen vor dem Bezirksgericht Kriens verantworten. Die Staatsanwaltschaft beschuldigt ihn der Diskriminierung und des Aufrufs zu Hass.

2019 trat der damals 22-Jährige einer Whatsapp-Gruppe mit mehreren hundert Mitgliedern und dem Namen «Schwarze Weihnacht» bei. Das Profilbild: ein als Weihnachtsmann verkleideter schwarzer Mann vor einem Baumwollfeld. Teil des Chatinhalts: pornografisches, frauenverachtendes, gewaltverherrlichendes, fremdenfeindliches, rassistisches und antisemitisches Bild- und Videomaterial. Drei Monate später wurde vom Handy des Beschuldigten aus ein Bild mit einem Reim verschickt, der «Ali» bezichtigt, mit Tieren – «egal ob Kuh, Ziege oder Schwein» – Sex zu haben.

Rausgekommen ist dies, weil die Staatsanwaltschaft Ravensburg zum Chat Untersuchungen führte. Für die Luzerner Kollegen, die den obigen Fall übernommen haben, ist klar: «Ali» steht sinngemäss für Türken, womit der Beschuldigte dieser Gruppe durch das öffentliche Versenden des Bildes eine «verbrecherische und sozial missbilligte Verhaltensweise zuschrieb und diese in einer gegen die Menschenwürde verstossenden Weise herabsetzte». Weil der Beschuldigte die Busse von 460 Franken nicht akzeptierte, landete der Fall vor Gericht. Das Urteil ist ausstehend.

Öffentlichkeit ist entscheidend

Die Staatsanwaltschaft stützt sich auf den Artikel 261bis des Strafgesetzbuchs. Damit der Tatbestand der Diskriminierung und des Aufrufs zu Hass demnach gegeben ist, muss die Handlung in der Öffentlichkeit getätigt worden sein. Laut Bundesgericht gilt die Faustregel: Alles, was nicht privat ist, ist öffentlich. Wo die Grenze liegt, ist eine Auslegungsfrage, die das Gericht im konkreten Fall klären muss.

Ineke Pruin ist Professorin am Institut für Strafrecht und Kriminologie der Universität Bern. Sie präzisiert: Nimmt man das Beispiel einer Whatsapp-Gruppe, sei es entscheidend, ob sich alle gut kennen, einander vertrauen und wissen, dass ein diskriminierender Witz niemand in den falschen Hals bekommt. Dies wäre vielleicht in einem Gruppenchat von fünf Freunden gegeben. Aber: «Wenn Hunderte Leute in einer Whatsapp-Gruppe sind, ist das sicherlich öffentlich.»

Schon ein Emoji kann strafbar machen

Pruin, die sich mit Hate-Speech (Hassrede umfasst menschenverachtende Aussagen, die Einzelne oder Gruppen abwerten) auskennt, weiss: Als Teil einer Whatsapp-Gruppe mit diskriminierenden Inhalten kann man sich schneller strafbar machen, als die meisten denken. So sei das blosse Lesen und Beitreten einer solchen Gruppe grundsätzlich zwar noch nicht strafbar, jede Unterstützungshandlung aber schon.

Die Grenze ist auch hier verschwommen, denn: «Man kann auch sagen, dass man allein mit seinem Beitritt und im Bewusstsein, dass eine Gruppe diskriminierende Inhalte verbreitet, diese unterstützt oder sie mit dem Lesen der Nachrichten motiviert, weiterzumachen.»

Klarer sei der Fall, wenn man als Reaktion etwa ein lachendes Emoji sendet oder auf eine andere Weise einer Aussage zustimmt. «Indem man sozusagen etwas Gesagtes wiederholt, nimmt man an der Diskriminierung einer anderen Person teil und ist vor einer Strafverfolgung nicht sicher.»

Absicht spielt eine Rolle

Doch wo hört Spass auf und wo fängt Diskriminierung an? Die theoretische Antwort: Die Strafbarkeit ist erreicht, wenn die Ehre oder die Menschenwürde mit einem Spruch herabgesetzt wird. Ob die entsprechende Nachricht als Bild, Video, Audio oder Text daherkommt, ist dabei egal. Die praxisbezogene Antwort: «Auch hier gibt es keine feste Grenze, das muss je nach Kontext entschieden werden», so Pruin.

Absicht und Vorsatz seien entscheidend. «Wenn es jemand für möglich hält und in Kauf nimmt, mit seinem Witz jemanden zu beleidigen oder zu diskriminieren, ist es problematisch. Es gibt Witze, die einfach schiefgehen, aber viele Witze in diesem Bereich können eindeutig als diskriminierend empfunden werden und das weiss der Absender auch.»

