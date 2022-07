Kantonsgericht 72-Jährige musste sich erst oben, dann unten entblössen – Luzerner Polizei erneut wegen Leibesvisitation gerüffelt Die Luzerner Polizei suchte einen Mann, fand aber in der Wohnung nur dessen Mutter vor. Die 72-Jährige musste sich dann auf dem Posten ausziehen – zu Unrecht, urteilt das Kantonsgericht. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 15.07.2022, 05.00 Uhr

In einer geöffneten Arrestzelle musste sich eine 72-Jährige einer Leibesvisition unterziehen. Bild: Boris Bürgisser

Unverhältnismässig, widerrechtlich und entwürdigend sei die Leibesvisitation gewesen. Das erklärte die Seniorin in ihrer Beschwerde an das Kantonsgericht, die sie gegen die Luzerner Polizei eingereicht hatte. Die Richter hiessen die Beschwerde gut. Es ist nicht der erste Schuss vor den Bug der Luzerner Polizei, wenn es um die Praxis des Entkleidens von Festgenommenen geht. Doch dazu später mehr.

Am 22. Februar dieses Jahres rückten Angehörige der Luzerner Polizei aus, um einen Mann zu suchen, der aus der Psychiatrie entwichen war. Um etwa 8.30 Uhr klopften die Polizistinnen und Polizisten an die Wohnungstür der Mutter des Entwichenen. Nach einiger Zeit öffnete die 72-Jährige die Tür. Sie war allein, hatte ein Pyjama und Filzpantoffeln an, und fühlte sich nach eigenen Aussagen überrumpelt. Aus einer spontanen Reaktion heraus, wie sie später erzählen wird, versetzte sie einem Polizisten einen leichten Tritt ins Gesäss. Darauf habe sie sich entschuldigt und sich auch gemäss Polizeirapporten kooperativ gezeigt. Die Frau wurde aufgrund des Tritts aber vorläufig festgenommen. Dabei durfte sie sich richtige Kleidung überziehen.

Oberteil und Unterhemd, dann Hose und Unterhose

Um 9 Uhr hat man der Frau im Polizeihauptposten Luzern unter anderem die Fingerabdrücke abgenommen. Dann wurde sie in eine Zelle gebracht. Bei offener Zellentür führte eine Polizistin bei der Frau eine Leibesvisitation durch. Zuerst musste sie Oberteil und Unterhemd aus- und wieder anziehen. Danach waren Hose und Unterhose an der Reihe, sodass nacheinander Ober- und Unterkörper komplett nackt waren. Nach ein paar Stunden in der Zelle und weiteren erkennungsdienstlichen Massnahmen wurde die Seniorin gegen 17.30 Uhr wieder auf freien Fuss gesetzt.

Die Frau gelangte darauf ans Luzerner Kantonsgericht. Vor allem die Leibesvisitation ging ihr zu weit. Denn grundsätzlich braucht es für eine solche Massnahme eine Gefährdung für die Person selbst oder für andere. Aber weder wurde die Frau zuvor je straffällig, noch nahm sie zum Zeitpunkt der Festnahme Medikamente oder andere Substanzen. Eine oberflächliche Durchsuchung mit angezogenen Kleidern hätte genügt. Die Luzerner Polizei stellte sich hingegen auf den Standpunkt, dass immer mit einer Gefährdung gerechnet werden müsse, unabhängig des Alters. Das zeige der notorische Polizeialltag. Zudem sei die Leibesvisitation nach Dienstvorschrift erfolgt.

Dienstbefehl sieht auch Abtasten über Kleidern vor

Der entsprechende Dienstbefehl hält fest, dass jede Person, die in eine Zelle versetzt wird, «unter Beachtung der Verhältnismässigkeit» durchsucht wird. Dabei wird die Person entweder über den Kleidern abgetastet oder es gibt eine Leibesvisitation. Diese wird dann durchgeführt, wenn eine aktuelle oder polizeilich bekannte Fremd- oder Selbstgefährdung besteht, bei schweren Delikten (namentlich Gewaltdelikte), bei aggressivem Verhalten; bei überraschender Festnahmesituation oder bei zu vermutendem Konsum harter Drogen.

Das Kantonsgericht folgert in Bezug auf den aktuellen Fall:

«Insgesamt sind nach dem Ausgeführten gestützt auf die Akten keine Gründe und Umstände erkennbar, die die bei der Beschuldigten durchgeführte Leibesvisitation als notwendig erscheinen lassen würden.»

Es hätten keine konkrete Anhaltspunkte für eine Selbst- oder Fremdgefährdung vorgelegen, die ausnahmsweise eine Leibesvisitation hätten rechtfertigen können. Das aktenkundige Verhalten der Frau könne im Übrigen nur schwerlich als aggressiv im Sinne des Dienstbefehls betrachtet werden.

Alt Kantonsrätin musste sich ebenfalls ausziehen

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, wurde aber keine drei Wochen ausgesprochen, nachdem alt Kantonsrätin Heidi Joos vor Bundesgericht einen Teilsieg errungen hatte. Die ehemalige Politikerin wurde anlässlich einer Corona-Mahnwache 2020 festgenommen und musste sich danach ebenfalls einer Leibesvisitation unterziehen, wie unsere Zeitung berichtete. Weder die Staatsanwaltschaft noch das Kantonsgericht traten auf Joos' Beschwerde ein. Das war falsch, wie die Bundesrichter Anfang Juni dieses Jahres feststellten: Die Leibesvisitation im Hauptgebäude der Luzerner Polizei und die Festhaltung während einer Nacht hätten untersucht werden müssen. Die Kantonsrichterinnen und -richter müssen sich nun nochmals über diesen Fall beugen, scheinen aber in der Zwischenzeit die Lehren gezogen zu haben, wie der aktuellere Fall der Seniorin zeigt.

Und die Polizei? Schon vor fünf Jahren rügte das Bundesgericht die Luzerner Ordnungshüter, weil sich ein Mann in der Arrestzelle vollständig entkleiden musste. Die Polizei gelobte Besserung und eine Anpassung der Dienstvorschrift. Inwiefern, gab sie damals nicht bekannt. Seitens Staatsanwaltschaft heisst es nun auf Anfrage, man habe die Polizei vor zwei Jahren aufgefordert, den entsprechenden Dienstbefehl der aktuellen Rechtsprechung des Bundesgerichts anzupassen.

«Mehrere tausend Visitationen pro Jahr»

Weil das aktuelle Kantonsgerichtsurteil noch nicht rechtskräftig ist, nimmt die Luzerner Polizei dazu keine konkrete Stellung. Ob sie das Urteil anfechtet, ist noch unklar. Man habe den entsprechenden Dienstbefehl seit 2017 mehrfach überarbeitet und der jeweils neuen Ausbildungspraxis durch das Schweizerische Polizei-Institut angepasst, erklärt Mediensprecher Christian Bertschi. Wie oft die Luzerner Polizei pro Jahr Leibesvisitationen – über den Kleidern und ohne Kleider – durchführt, darüber werde keine Statistik geführt. «Es dürften aber pro Jahr mehrere tausend Visitationen der verschiedenen Stufen stattfinden.» Demgegenüber stünden rund ein bis zwei Beschwerden. Wie oft eine festgenommene Person sich selbst oder andere gefährdet, weil keine Leibesvisitation durchgeführt wurde, ist laut Bertschi nicht bekannt.

Eine Leibesvisitation erfolge jeweils nach Einschätzung der handelnden Patrouille. «Im genannten Fall wurde die Beschwerde durch die Staatsanwaltschaft anhand genommen und untersucht», sagt Bertschi weiter. Die Oberstaatsanwaltschaft sei es auch, welche den entsprechenden Dienstbefehl visiere. Der Befehl werde vom Kommandanten erlassen. Konkreten Handlungsbedarf aufgrund des aktuellen Falls sieht die Luzerner Polizei nicht: Der Dienstbefehl werde wie erwähnt regelmässig überarbeitet. «Gleichzeitig erfolgt jeweils auch die Schulung der Mitarbeitenden.»

Raphael Zingg, Anwalt der 72-Jährigen. Jakob Ineichen

Die Festnahme und die Leibesvisitation haben der Seniorin jedenfalls stark zugesetzt, wie ihr Anwalt Raphael Zingg auf Anfrage sagt. Sie sei traumatisiert gewesen und habe sich psychotherapeutisch behandeln lassen.

«Leibesvisitationen ohne hinreichende Annahme auf Eigen- oder Fremdgefährdung sind nicht nur unzulässig, sondern für die Betroffenen entwürdigend.»

Zingg hofft, dass die Luzerner Polizei diesen Folgen künftig mehr Rechnung trägt.

