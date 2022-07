Heikle Wahl Luzerner Sozialversicherungszentrum hatte eigenen Rechnungsprüfer im Verwaltungsrat Mitte April revidiert Markus Kronenberg die Jahresrechnung des Luzerner Sozialversicherungszentrums. Wenige Wochen später meldet die Regierung Kronenbergs Wahl in den Verwaltungsrat des Zentrums. Der Finanzexperte steht zum Fehler, die Regierung sieht keinen. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 29.07.2022, 05.00 Uhr

WAS Luzern dürfte ab 2025 in die Überbauung Eichhof West zügeln. Visualisierung: PD

Bei der Kundschaft des Luzerner Sozialversicherungszentrums WAS Wirtschaft Arbeit Soziales geht es oft um die Existenz. Sei es beim Bezug von Arbeitslosengeld, IV oder Kurzarbeitsentschädigung (siehe Box). Umso mehr müssen die Luzernerinnen und Luzerner darauf vertrauen können, dass das Zentrum korrekt und fair arbeitet. Dieses Vertrauen wird nun durch einen Personalentscheid auf höchster Stufe auf die Probe gestellt.

Am 2. Juni dieses Jahres meldete der Luzerner Regierungsrat die Wahl zweier neuer Mitglieder in den Verwaltungsrat des Zentrums: Die Krienser SP-Kantonsrätin Pia Engler ersetze per 1. Juli ihre zurückgetretene Parteikollegin Helene Meyer-Jenni und der Eschenbacher Mitte-Gemeindeammann Markus Kronenberg soll das nunmehr neunköpfige Gremium verstärken.

Markus Kronenberg. PD

Das Problem: Kronenberg setzte noch am 14. April dieses Jahres – also knapp sechs Wochen vor Bekanntgabe seiner Wahl – seine Unterschrift unter den Revisionsbericht zur aktuellen Jahresrechnung des Sozialversicherungszentrums. Die Wahl war den Beteiligten offensichtlich selbst nicht geheuer. Denn mittlerweile ist Kronenbergs Name aus dem Organigramm verschwunden. Ohne dass dies mitgeteilt worden wäre.

Kronenberg ist Kadermitglied des Wirtschaftsprüfungsunternehmens PWC Schweiz, ein langjähriger Kenner der Sozialversicherungsbranche und leitet im Verband der Luzerner Gemeinden den Bereich Finanzen. Dem Vernehmen nach ist er mit Guido Graf gut bekannt. Graf ist nicht nur Mitte-Regierungsrat und Vorsteher des Sozial- und Gesundheitsdepartements, sondern auch Verwaltungsratspräsident des Sozialversicherungszentrums. Gewählt werden die Mitglieder vom Gesamtregierungsrat.

So setzt sich der Verwaltungsrat aktuell zusammen Im Verwaltungsrat von WAS Wirtschaft Arbeit Soziales Luzern sind aktuell folgende Personen: Guido Graf (Präsident, Regierungsrat, Pfaffnau); Urs Kneubühler (Vizepräsident, Schötz); Ruth Aregger (Organisationsentwicklerin, Luzern), Andrea Belliger (Theologieprofessorin, Geiss), Armin Hartmann (Ökonom, SVP-Kantonsrat, Schlierbach), Urs Hofstetter (Adligenswil), Damian Müller (FDP-Ständerat, Hitzkirch), Pia Engler (SP-Kantonsrätin, Kriens) und Marcel Nussbaum (Sekretär, Nottwil). (avd)

Fragen nach Unabhängigkeit

Dass Markus Kronenberg innerhalb von wenigen Wochen in den Verwaltungsrat jenes Unternehmens gewählt wurde, dessen aktuelle Jahresrechnung er als leitender Revisor überprüft hat, entlockt Monika Roth spontan ein ungläubiges Lachen. Roth ist Expertin in Fragen der Corporate Governance, selbstständige Rechtsanwältin und hat 20 Jahre lang den selbst entwickelten Compliance-Lehrgang an der Hochschule Luzern geleitet. Sie sagt: «In einen Verwaltungsrat kommt man nicht wie zu einem Pulli im Ausverkauf. Es haben zweifellos schon Vorgespräche stattgefunden, bevor er die Unterschrift unter den Revisionsbericht setzte. Und das wirft Fragen auf, wie unabhängig die Revision erfolgt ist.»

Diese Unabhängigkeit müsste gemäss kantonalem Organisationsgesetz gewährleistet sein. So heisst es unter Paragraf 52: Jede öffentlich-rechtliche Anstalt verfügt über ein strategisches und ein operatives Leitungsorgan sowie eine Revisionsstelle, die voneinander unabhängig sind.

Mehr Regelungen kennt der Kanton dazu nicht. Noch nicht. Denn im Kantonsrat ist ein Vorstoss hängig, der eine bessere Trennung von Funktionen in kantonalen Organisationen fordert. Mehr Gesetze braucht es laut Monika Roth aber nicht zwingend. Wichtiger seien Empfehlungen und die Beachtung von minimalen Standards. Im vorliegenden Fall hätte Kronenberg selbst merken müssen, dass der Wechsel heikel ist:

«Er hätte unmittelbar nach dem ersten Vorgespräch seine Funktion als zuständiger Revisor niederlegen müssen.»

Auch der Gesamtregierungsrat habe als Wahlbehörde versagt. Ob Guido Graf als Regierungsrat und Verwaltungsratspräsident in besonderer Verantwortung steht, hängt davon ab, wie eng er mit Markus Kronenberg verbandelt ist. So oder so: «Dass dann noch ein gewähltes Mitglied klammheimlich aus dem Organigramm verschwindet, um den Fauxpas zu vertuschen, macht misstrauisch und ist nicht korrekt.»

Vergütung von 91’500 Franken WAS Luzern ist eine eigenständige öffentlich-rechtliche Anstalt und dem Gesundheits- und Sozialdepartement des Kantons Luzern zugeordnet. Sie besteht aus den vier Geschäftsfeldern Ausgleichskasse, IV, Wirtschaft und Arbeit sowie Personal und Dienste. Die Grundentschädigung für den achtköpfigen Verwaltungsrat belief sich gemäss aktuellem Jahresbericht für das Jahr 2021 auf 91’500 Franken. Davon wurden 15’000 Franken für die Tätigkeiten des Verwaltungsratspräsidenten an den Kanton, zuhanden der Staatskasse, ausgerichtet. Die Sitzungsgelder betrugen im Jahr 2021 für den Präsidenten 2175 Franken und für die Mitglieder 17’075 Franken. Die Geschäftsleitung von WAS Luzern bestand 2021 aus dem Vorsitzenden Martin Bucherer und drei Geschäftsfeldleitern. Bucherers Jahresgehalt betrug 222’761 Franken. An die übrigen Geschäftsleitungsmitglieder wurden im Jahr 2021 eine Bruttolohnsumme von total 607’007 Franken vergütet. (avd)

Arbeitgeber machte auf Fehler aufmerksam

Markus Kronenberg sagt auf Anfrage:

«Ich habe einen Fehler gemacht.»

Er habe sich zuerst auf Ende letzten Jahres und dann auf Mitte dieses Jahres bei der PWC pensionieren lassen wollen. «Aber ich konnte meine Mandate nicht wie geplant weitergeben.» Vorgespräche für eine allfällige Wahl habe es schon vor dem Frühling gegeben. «Leider habe ich die Linie nicht konsequent gezogen und interne Richtlinien zu wenig beachtet.» PWC habe ihn dann darauf aufmerksam gemacht, worauf er den Gesamtregierungsrat um Widerruf der Wahl gebeten habe. Nun beende er per 30. September 2022 seine Arbeit und sei dann bereit für die Wahl in den WAS-Verwaltungsrat.

Departement sieht keinen Verstoss

Das Gesundheits- und Sozialdepartement von Regierungsrat Guido Graf betont auf Anfrage, man sei zum Zeitpunkt des Wahlbeschlusses davon ausgegangen, dass Kronenberg – «wie im Vorfeld vereinbart » – ab dem 1. Juli 2022 keine Mandate bei PWC mehr innehabe. Deshalb sei der Regierungsrat nicht von einem drohenden Interessenkonflikt ausgegangen. Kronenberg sei am 31. Mai gewählt und am 28. Juni wurde diese Wahl wieder aufgehoben – also vor dem 1. Juli. «Es wurde nicht gegen Compliance-Regelungen verstossen, weil der Regierungsrat den Wahlbeschluss in Bezug auf die Wahl von Markus Kronenberg zeitgerecht wieder aufhob.»

Erste Gespräche hätten Anfang 2022 stattgefunden. Da war Kronenberg noch Revisor. Doch Lehren will das Gesundheits- und Sozialdepartement keine ziehen: «Das Kontrollsystem hat funktioniert. Der Regierungsrat hat auf die Mitteilung, dass das Arbeitsverhältnis zwischen Markus Kronenberg und PWC verlängert wurde, sofort reagiert und den Wahlbeschluss zeitgerecht aufgehoben.» Mit Blick auf die Gesamterneuerungswahlen in den WAS-Verwaltungsrat im Herbst werde die Wahl von Kronenberg erneut geprüft. «Voraussetzung für eine Wahl ist, dass die Compliance-Regelungen eingehalten werden können.»

