Wer im Entlebuch auf den First möchte, muss derzeit einen etwa einstündigen Fussmarsch auf sich nehmen. In Zukunft soll der 1437 Meter hohe Berg in fünf Minuten erreicht werden können – dank einer Standseilbahn. Doch die Investorensuche harzt.

Noah Zimmermann und Shana Meister 10.07.2022, 13.10 Uhr