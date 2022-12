Heilmittel Luzerner Apotheken und Arztpraxen werden kaum kontrolliert Der Kanton muss Apotheken oder Arztpraxen «periodisch» kontrollieren, wie sie mit Medikamenten umgehen. Dazu legt er nun erstmals Zahlen offen. Niels Jost Jetzt kommentieren 19.12.2022, 05.00 Uhr

Der Umgang mit Medikamenten in Apotheken muss «periodisch» kontrolliert werden. Symbolbild: Christian Beutler/Keystone

Was für ein Restaurant Pflicht ist, gilt auch für Apotheken, Drogerien, Arzt-, Zahnarzt- oder Naturheilpraxen: Sie müssen regelmässig nachweisen können, ob sie sauber arbeiten. Während die Lebensmittelkontrolle in der Gastronomie weitum bekannt ist, dürfte die Heilmittelkontrolle in der Medizinbranche weniger geläufig sein.

Und doch ist sie von grosser Bedeutung. Wer von seiner Hausärztin oder dem Apotheker ein Medikament erhält, muss davon ausgehen können, dass dieses richtig gelagert und zusammengesetzt wurde. Gemäss dem Heilmittelgesetz des Bundes sind die Kantone dafür zuständig, die Betriebe «periodisch» zu kontrollieren.

Diese Vorschrift interpretieren die Behörden ganz unterschiedlich, wie unsere Zeitung im Frühjahr berichtete. Wie unterschiedlich, ist allerdings schwer zu eruieren, weil nicht alle Kantone – wie Luzern – die Anzahl Inspektionen bekanntgeben. Dafür hat SP-Kantonsrat David Roth kein Verständnis. In einer parlamentarischen Anfrage verlangte der Stadtluzerner deshalb Antworten zum Thema.

Etwa 34 Kontrollen pro Jahr bei 1200 Betrieben

Diese liegen mittlerweile vor. Im Zeitraum von 2012 bis 2019 (während der Pandemie führte der Kanton Luzern keine Inspektionen durch) gab es im Durchschnitt 33,75 Kontrollen – bei insgesamt rund 1200 Heilmittelbetrieben. Das entspricht ungefähr 0,03 Kontrollen pro Betrieb.

Der Kanton unterscheidet dabei zwischen einer Inspektion vor Ort und solchen, bei denen ein Betrieb einen Neu- oder Umbau plant und die entsprechenden Pläne der zuständigen Dienststelle Gesundheit und Sport schickt.

Ein Vergleich mit anderen Kantonen zeigt, dass Luzern verhältnismässig wenige Kontrollen durchführt. In Schwyz, Nidwalden, Obwalden, Uri und Glarus, wo die insgesamt 850 Betriebe von derselben Kantonsapothekerin inspiziert werden, gibt es jährlich zwischen 50 und 75 Kontrollen, also etwa 0,07 Kontrollen pro Betrieb. Im Kanton St.Gallen, der ähnlich gross ist wie Luzern, gab es letztes Jahr 33 Inspektionen und heuer werden es 60 sein, wie es auf Anfrage heisst. Bei 888 Heilmittelbetrieben ergibt das eine Kontrollquote von ungefähr 0,07.

Mängel bei fast jeder Kontrolle festgestellt

Auf die Frage, ob diese Kontrolltätigkeit ausreicht, um dem Heilmittelgesetz gerecht zu werden, verweist der Kanton auf die Antworten im Vorstoss von David Roth. Darin hält der Regierungsrat fest: «In erster Linie ist jeder Betriebsinhaber für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlich. Die Vorschriften sind jedem bekannt und die Nichteinhaltung kann weitreichende zivilrechtliche (z. B. Schadenersatz) und strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.»

Eine Statistik zu den festgestellten Mängeln gebe es nicht. Allerdings habe man in der Regel bei jeder Kontrolle vor Ort etwas zu beanstanden. Zum Beispiel, dass die Anordnung des Aufbereitungsbereichs der Heilmittel weder den Hygienevorgaben noch der genehmigten Planinspektion entspreche oder dass die Temperatur nicht in allen Lagerbereichen überprüft und dokumentiert werde. Die Regierung fügt an: «Es wurden jedoch bislang keine Mängel festgestellt, die eine direkte Gesundheitsgefährdung zur Folge gehabt hätten, auch gab es nie einen Fall von verdünnten Medikamenten.»

Die festgestellten Mängel konnten entsprechend rasch behoben werden; Auflagen, die in einer bestimmten Frist umgesetzt sein müssen und kontrolliert werden, seien «eher die Ausnahme». Zwischen 2012 und 2019 musste auch keinem Betrieb die Bewilligung entzogen werden.

