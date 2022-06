Heirassa-Festival: Hundert Stunden Volksmusik in Weggis

Heirassa-Festival Hundert Stunden beste Volksmusik in Weggis Vom 16. bis 19. Juni findet das Heirassa-Festival statt. Es ist bezüglich Qualität das beste Volksmusiktreffen der Schweiz. Monika van de Giessen 07.06.2022, 15.00 Uhr

Das Heirassa-Festival ist seit Beginn im Jahr 2005 eine Erfolgsgeschichte und ein Publikumsmagnet. Alles, was in der Szene Rang und Namen hat, trifft sich von Donnerstag, 16. Juni, bis Sonntag, 19. Juni, in Weggis. Bezüglich Qualität ist das Heirassa-Festival das beste Volksmusiktreffen der Schweiz. Die musikalische Vielfalt, das Nebeneinander von traditioneller und zeitgenössischer, aber auch experimenteller Musik zeichnen dieses Festival aus.

Grosse Aufmerksamkeit wird seitens der Organisatoren auch dem Nachwuchs geschenkt. Am Heirassa-Festival wird der Innerschweizer Ländlermusikstil (Klarinette, Akkordeon, Kontrabass, Klavier) besonders gepflegt.

Das Heirassa-Festival im Pavillon in Weggis. Auch in diesem Jahr tritt Carlo Brunner (Mitte) wieder auf. Bild: Pius Amrein (Weggis, 29. August 2021)

Am Dienstag orientierten Josef Odermatt, OK-Präsident des Heirassa-Festivals, und Beni Nanzer, Präsident des Heirassa-Vereins, sowie weitere OK-Mitglieder über das 17. Heirassa-Festival. «Es ist angerichtet. Der Vorverkauf ist noch nie so gut angelaufen. Das stimmt uns zuversichtlich», betont Josef Odermatt.

Zuversichtlich gibt sich das OK auch betreffend Wetter. «Nur einmal seit dem Start des Heirassa-Festivals hätte man wegen Regen vom Pavillon am See in die Mehrzweckhalle dislozieren müssen», so Beni Nanzer.

42 Konzerte, 40 Formationen, 15 Konzertlokale

Für das Musikprogramm verantwortlich zeichnen seit Beginn des Heirassa-Festivals die beiden Volksmusiker Carlo Brunner und Willi Valotti. «In den letzten 16 Jahren haben wir festgestellt, dass die Musikanten sehr gerne an das Festival nach Weggis kommen», stellen Brunner und Valotti unisono fest.

Die Freude sei gross, dass man wieder unter «normalen Umständen» – um Corona anzusprechen – auftreten kann. Ihr Ziel sei es, auch die Jungen für dieses Volksmusikfestival zu begeistern. Erwartet werden gegen 12’000 Besucher bei einem Budget von 259’000 Franken.

Das Heirassa-Festival erinnert an den virtuosen Musiker und Komponisten Alois Schilliger (1924–2004). Der Weggiser war ein Musikgenie. Wer ihn kannte, weiss viel über ihn zu erzählen. Er komponierte über 500 Werke, darunter die legendäre «Heirassa-Polka», die Kultstatus erreichte. In 15 Konzertlokalen bieten 40 Formationen während vier Tagen 42 Konzerte. Das ergibt rund 100 Stunden Volksmusik. «Ein ausgewogenes Programm, in dem alle Stilrichtungen vertreten sind», freut sich Carlo Brunner.

Spitzenmusiker vereinen sich zur Heirassa-Stubete

Musikalische Höhepunkte gibt es auch bei der 17. Auflage deren viele: Das Konzert «20 Jahre Willis Wyberkapelle» mit Gaby-Isabelle Näf, Andrea Ulrich, Martina Rohrer und Willi Valotti zählt dazu. Valottis Wyberkapelle eröffnet am Donnerstag, 16. Juni, (12 Uhr, Pavillon am See) das 17. Heirassa-Festival.

Als Special Guest wird Claudia Muff, die während acht Jahren der Formation Willis Wyberkapelle angehörte, in die Tasten greifen. Am Abend vereinen sich in der Mehrzweckhalle einige Spitzenmusiker zu einer Heirassa-Stubete.

Der Freitagnachmittag gehört der Kapelle Carlo Brunner (ab 15 Uhr, Pavillon). Am Samstag sollte man sich das Konzert «70 Jahre Walter Alder» nicht entgehen lassen. Drei Generationen der Streichmusik Alder treten gemeinsam auf.

Am Sonntag, 19. Juni, wird Maryna Burch-Petrychenko an der Kirchenorgel in der Pfarrkirche von Weggis (9.30 Uhr) zu hören sein. Die Musikwissenschafterin, eine gebürtige Ukrainerin, wohnt und lebt heute im Kanton Obwalden. Neben klassischer Musik interpretiert sie auch volkstümliche Musik auf der Kirchenorgel.

Bereits Tradition haben die sonntäglichen Heirassa-Matinees im Pavillon am See. Heuer tritt Carlo Brunner mit seiner Superländlerkapelle auf, bevor Claudia Muff am Nachmittag in der Reformierten Kirche den volksmusikalischen Nachwuchs präsentiert.

Hinweis: Vollständiges Programm unter www.heirassa-festival.ch.