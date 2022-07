Hellbühl «Ich habe immer gerne geschäftet»: Wirtin Lotti Bühlmann verlässt die «Moosschür» nach 28 Jahren In der Landbeiz Moosschür in Hellbühl geht eine Ära zu Ende. Wirtin Lotti Bühlmann nimmt Abschied von Theke, Team – und ihrem Daheim. Hannes Bucher Jetzt kommentieren 28.07.2022, 11.43 Uhr

Lotti Bühlmann sitzt in der Gaststube der «Moosschür» Hellbühl. Sie kennt die Ecken und Winkel des Lokals in- und auswendig. Und sie kennt vor allem eine Menge lieb gewordener Stammgäste. Weit über 30 Jahre war die «Moosschür» ihr Betätigungsfeld, seit 28 Jahren als Wirtin.

Lotti Bühlmann war 28 Jahre lang Pächterin des Restaurants Moosschür in Hellbühl. Bild: Boris Bürgisser (Hellbühl, 21. Juli 2022)

Begonnen hat Bühlmann in dem Landrestaurant als Serviertochter. So hat sie auch ihren Mann kennen gelernt. Ruedi war Gast im Lokal, dann habe es «gefunkt». Die beiden heirateten und Lotti Bühlmann erzählt, wie er eines Tages gesagt habe: «Wir könnten die ‹Moosschür› als Pächter übernehmen.»

Eine der wenigen verbleibenden Raucherbeizen

Gesagt, getan. Das junge Paar übernahm den Betrieb und zog im Juli 1994 über dem Restaurant in die Wohnung. Ruedi schwang vor allem den Kochlöffel in der währschaften Landbeiz, bald schon konnten sie den Betrieb übernehmen. Die Beiz blieb ein Treffpunkt der Schwingerfreunde und Lastwagenchauffeure, die den Parkplatz vor dem Haus schätzten. Beliebt war sie auch bei Vereinen.

Dazu kamen viele Stammgäste. Sie schätzten die gemütliche Atmosphäre und die üppigen Portionen. Und da waren noch jene, die es schätzten, dass die «Moosschür» bis zuletzt eine der wenig verbliebenen «Raucherbeizen» war. Ruedi Bühlmann setzte auch mal zu späterer Stunde noch die Pfanne auf den Herd und machte eine Bratwurst, wenn es Gästen danach gelüstete. «Ich bin ja sowieso da. Da geht das gleich in einem», habe er jeweils gesagt, erinnert sich Lotti Bühlmann.

Kinder und Gäste stützen sie nach dem Tod ihres Mannes

«Sich erinnern» an ihren Ehemann Ruedi, an die vielen guten Jahre – das ist für Lotti Bühlmann seit sechs Jahren angesagt. So lange ist es her, seit dem er nicht mehr da ist. «Wie weiter?» Diese Frage habe sich die Witwe nach dem Tod ihres Mannes ernsthaft gestellt.

Ihre drei Kinder und die treue «Gastig» unterstützten sie in dieser Zeit in vielfacher Hinsicht. Sie fühlte sich so getragen, dass sie sich entschloss, die «Moosschür» weiterzubetreiben. «Ich hatte immer gute Angestellte», sagt sie mit Dankbarkeit. Durch Zufall fand sie mit Fatima Dos Santos «eine ganz treue Seele» für die Küche. Die Köchin ist ihr bis heute treu geblieben.

Lotti Bühlmann ist auch eine Frau, die mit beiden Füssen auf dem Boden steht. Bild: Boris Bürgisser (Hellbühl, 21. Juli 2022)

Neues Pächterpaar will Restaurant renovieren

Am Freitag, 28. Juli, steht aber für Lotti Bühlmann der letzte Tag als Gastgeberin an. Sie sagt:

«Es ist an der Zeit, aufzuhören.»

Mit Marco und Manuela Graf konnte ein ideales Pächterpaar gefunden werden. Die vierköpfige Familie wird auf Januar 2023 in die «Moosschür» einziehen und den Betrieb weiterführen.

Schmerzt das Aufhören als Wirtin, das Wegziehen vom Daheim, wo die drei Kinder aufgewachsen sind? Etwas Wehmut kann sie nicht verbergen. Die Belegschaft und die treuen Gäste werden ihr fehlen. Und: «Ja, ich habe immer gerne geschäftet.»

Aber Lotti Bühlmann ist auch eine Frau, die mit beiden Füssen auf dem Boden steht:

«Es kommt Neues. Ich lasse es auf mich zukommen.»

Da warten vier Enkelkinder darauf, dass s’Grosi noch mehr Zeit für sie aufbringen kann. Wird sie in Hellbühl bleiben? Sicher in der Region, sagt sie. Und sie wird hie und da in der «Moosschür» anzutreffen sein. Als Gast halt.

Nun geht es ans Räumen. Und ein neues Daheim suchen. «Das wird sich schon ergeben.» Das Restaurant wird eine sanfte Überholung erfahren. «Die neuen Pächter sollen dem Ganzen einen eigenen Charakter verleihen.» Die Zeit als «Raucherbeiz» wird nun definitiv ein Ende finden. So oder so: Eine währschafte Landbeiz wird die «Moosschür» auch in der neuen Ära bleiben und so den vorgegebenen Wirtespuren von Lotti und Ruedi Bühlmann treu bleiben.

