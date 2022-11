Herausgepickt Riesenspinne, Rasierer und Rollator – die Luzerner Polizei berichtet aus ihrem Arbeitsalltag Die Luzerner Kantonspolizei teilte am Freitag auf ihrem Twitteraccount ihre Einsätze mit der Öffentlichkeit. Dabei gab es einige kuriose Meldungen zu entdecken. 19.11.2022, 07.42 Uhr

Die Luzerner Polizei gewährte am Freitag einen Einblick in ihren Arbeitsalltag. Während zwölf Stunden berichtete sie auf ihrem Twitteraccount laufend über ihre Einsätze. Zwischen Verkehrskontrollen und Unfällen hatte sie auch mit kuriosen Dingen zu tun.

So wurde die Polizei etwa von einer Frau angerufen, die eine tellergrosse Spinne bei sich zu Hause fand. Für die Beamten hielt sich der Aufwand in Grenzen; sie verwiesen die Frau an einen Spezialisten.

Mehr beschäftigt hat die Polizei hingegen ein Ladendieb, den sie vorläufig festgenommen hat. Auf dem Foto des mutmasslichen Diebesguts sind eine Packung Windeln, drei Tüten Nüsslisalat sowie über ein Dutzend Zahnbürsten und Rasierer zu sehen. Der Gesamtwert beträgt rund 1300 Franken.

Eine ältere Dame rief die Polizei, da der Rollator verschwunden war, den sie vor ihrer Wohnungstüre abgestellt hatte. Er tauchte rasch wieder auf, es handelte sich nur um ein Missverständnis. (wam)