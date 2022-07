Bundesgericht: Autofahrer wehrt sich gegen 40-Franken-Busse

Verkehr Wegen 40-Franken-Busse vor Bundesgericht – das kostet einen Luzerner Autofahrer nun Tausende Franken Innerhalb von drei Minuten wurde ein Lenker auf der Autobahn in Buchrain und Emmenbrücke zweimal geblitzt. Weil der Mann die Busse von 40 Franken nicht akzeptieren wollte, muss er nun tief in die Tasche greifen. Julian Spörri Jetzt kommentieren 09.07.2022, 05.00 Uhr

Kurz aufeinander tappte ein Autofahrer im Kanton Luzern zweimal in die Radarfalle. Symbolbild: Laurent Gillieron / Keystone

Für den Fahrzeuglenker dürfte es die teuerste Autofahrt seines Lebens gewesen sein: Im Juli 2018 wurde er zuerst auf der Autobahn A14 in Buchrain und nur drei Minuten später auf der A2 in Emmenbrücke geblitzt. Laut dem Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Luzern betrug die Geschwindigkeitsüberschreitung nach Abzug der Sicherheitsmarge 5 km/h respektive 4 km/h. Die Quittung war eine Busse von 40 Franken.

Gewiss: Eine Strafe in dieser Höhe wäre an sich kein erwähnenswerter Einzelfall. Zu einem solchen wurde der Autofahrer erst, weil er es nicht bei der Busse bewenden liess, sondern diese durch alle Gerichtsinstanzen hindurch anfocht und damit die Rechnung in die Höhe trieb.

Gutachten korrigiert Tempo – nach oben

Wie ist es dazu gekommen? Der Mann erhob Einsprache gegen den Strafbefehl. In der Folge holte die Staatsanwaltschaft ein Gutachten beim Eidgenössischen Institut für Metrologie ein. Dieses berechnete das effektive Fahrtempo des Mannes in Buchrain auf 130 km/h und in Emmenbrücke auf 109 km/h. Somit stand plötzlich eine Geschwindigkeitsübertretung von 10 km/h respektive 9 km/h zu Buche. Der angepasste Strafbefehl belief sich nunmehr auf 120 Franken.

Auch diesen Betrag wollte der Mann nicht akzeptieren. Er focht die Busse sowohl beim Bezirksgericht Hochdorf, beim Kantonsgericht Luzern als nun auch beim Bundesgericht an – ohne Erfolg. Das höchste Schweizer Gericht weist die zahlreichen Rügen des Autofahrers ab, bestätigt damit die 120-Franken-Busse und auferlegt dem Beschwerdeführer zusätzlich die Gerichtskosten von 3000 Franken.

Der Mann argumentierte unter anderem damit, dass die in seinen Augen zu lange Dauer des Verfahrens strafmildernd zu berücksichtigen sei. Das Bundesgericht dagegen hält die von den Strafbehörden in Anspruch genommene Zeit für nicht «übermässig». Anders gesagt: Das Tempo der Justiz war in Ordnung – im Gegensatz zu jenem des Autofahrers.

Hinweis: Urteil 6B_703/2021

