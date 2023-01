Herbstwahlen Luzerner Exponenten der SVP lassen den Ständerat aussen vor Die Luzerner Ständeratsmitglieder Damian Müller (FDP) und Andrea Gmür (Mitte) sind derart unbestritten, dass SVP-Grössen von einer Kandidatur absehen. Es ist nicht einmal sicher, ob die Volkspartei überhaupt zu den Wahlen ins Stöckli antritt. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 14.01.2023, 05.00 Uhr

Luzia Grüter, SVP-Präsidentin Angela Lüthold, Regierungsrat Paul Winiker sowie Stände- und Nationalratskandidat Franz Grüter (von links im Uhrzeigersinn) verfolgen am 20. Oktober 2019 die Wahlen auf einem Tablet im Luzerner Regierungsgebäude. Bild: Philipp Schmidli

Andrea Gmür und Damian Müller können dem 22. Oktober entspannt entgegenblicken. Die Wiederwahl der Mitte-Politikerin und des FDP-Vertreters in den Ständerat ist nämlich so gut wie sicher. Die Beiden sind sogar derart unbestritten, dass sich mögliche Herausforderinnen und Herausforderer schwertun mit einer Kandidatur. Das gilt vorab für die SVP, deren Kandidierende bei den letzten vier Wahlen nach dem FDP-Mitte-Duo mit einer Ausnahme stets am besten abgeschnitten haben (siehe Tabelle).

So hat sich Vroni Thalmann bereits definitiv gegen eine Kandidatur für den Ständerat entschieden. Die Gemeinde- und Kantonsrätin aus Flühli konzentriert sich voll auf einen Sitz in der grossen Kammer, wie sie auf Anfrage sagt. «Ich gebe bei den Nationalratswahlen richtig Gas und tanze nicht auf zwei Hochzeiten.»

Und die 53-jährige Bäuerin, die 2017 und 2018 den Kantonsrat präsidiert hat, darf sich gute Chancen auf ein Mandat in Bern ausrechnen. Erstens deshalb, weil Beobachter davon ausgehen, dass ihre 55-jährige Parteikollegin Yvette Estermann nach 16 Jahren im Nationalrat demnächst ihren Abschied von der nationalen Politik bekanntgeben wird. Und zweitens darum, weil Thalmann 2019 und 2015 sehr gut abschnitt. Beide Male verpasste sie die Wahl nur knapp. Vor vier Jahren fehlten ihr 109 Stimmen auf Yvette Estermann, vor acht Jahren 697 Stimmen auf Franz Grüter.

Riesiger Abstand auf Duo von FDP und Mitte

So wenig Chancen sich Thalmann auf einen Sitz im Ständerat ausrechnet, so klar sind Grüter und Estermann vor vier und acht Jahren gescheitert. Sie kamen zwar etwas näher an das Duo von Mitte und FDP heran als zuvor ihre Parteikollegen Fredy Zwimpfer und Josef Kunz. Doch es fehlten ihnen immer noch rund 16'500 Stimmen (Grüter) und fast 18'000 (Estermann) auf den zweiten Platz. Grüter sagt denn auch: «Tendenziell werde ich nicht für den Ständerat kandidieren.» Vor dem definitiven Entscheid warte er aber die kantonalen Wahlen ab.

Damit muss die SVP wohl auf beide ihrer Zugpferde bei den nationalen Wahlen verzichten. Doch vielleicht kommen ihr die definitive Absage von Thalmann und das sich abzeichnende Nein von Grüter sogar gelegen. Die Partei könnte sich so ganz auf die Rückeroberung des 2019 verlorenen dritten Sitzes im Nationalrat konzentrieren. Schliesslich verursacht der aussichtslose Wahlkampf um ein Mandat im Stöckli bloss hohe Kosten und einen enormen zeitlichen Aufwand.

Parteipräsidentin Angela Lüthold wiegelt ab: «Die Chancen, dass wir bei den Ständeratswahlen antreten, sind aus meiner heutigen Sicht hoch. Doch vielleicht sieht das die Basis anders.» Wie die SVP bei der Ausmarchung um die Sitze im Ständerat vorgehe, entscheide sich nach den kantonalen Wahlen, auf die sich die Partei derzeit fokussiere.

Auch Lüthold selber will sich erst danach Gedanken über ein Engagement bei den Ständeratswahlen machen. Die 65-jährige Unternehmerin aus Nottwil, die bei den Nationalratswahlen 2019 den sechsten Platz auf der SVP-Liste belegte, wird jedoch «eher nicht antreten». Womit eine weitere Person, die über die eigenen Parteigrenzen hinweg bekannt ist, aus dem Rennen sein dürfte.

Grüne prüfen Kandidatur von Nationalrat Michael Töngi

Während sich die SVP schwertut mit den Wahlen ins Stöckli, ist bei den anderen Parteien bereits fast alles klar. Die SP tritt wie vor vier Jahren mit Parteipräsident David Roth an, die GLP wie 2015 mit Nationalrat Roland Fischer. Beide wollen mit ihrer Kandidatur für die kleine Kammer Zusatzstimmen holen für das Rennen um einen Platz im Nationalrat.

Und sowohl Fischer als auch Roth haben gute Chancen, in den Nationalrat gewählt zu werden: Der Grünliberale deshalb, weil er als Bisheriger einen Bonus geniesst und sich seine Partei im Aufwind befindet, der Sozialdemokrat darum, weil Parteikollegin Prisca Birrer-Heimo nicht mehr antritt und er 2019 sowie 2015 sehr gut abschnitt. Roth belegte vor vier Jahren den Ersatzplatz, vor acht Jahren Platz drei.

Bei den Grünen steht die Wahl des Kandidaten oder der Kandidatin noch bevor. Fixiert ist aber laut Co-Präsident Hannes Koch Folgendes: «Wir treten an, die Suche nach Anwärterinnen und Anwärtern beginnt im Februar, und die Nomination findet voraussichtlich am 29. Juni statt.» Die Strategie und das Profil der Kandidatur beschliesse der Vorstand noch in diesem Monat, so Koch weiter.

Dann werde man auch die Frage klären, ob man mit Nationalrat Michael Töngi zu den Ständeratswahlen antreten soll. Trotz der Aussichtslosigkeit einer Kandidatur bezeichnet Koch eine Teilnahme seiner Partei als wichtig, denn die Bevölkerung solle eine Wahl haben.

