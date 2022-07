«Hereinspaziert» Dieser Hof in Grosswangen ist seit 475 Jahren im Besitz der Familie Kunz 1547 liessen sich Glaubensflüchtlinge aus Zürich im Hof Schlössli nieder. Einer ihrer Nachfahren ist alt Nationalrat Josef Kunz. Seine Familie feiert das Jubiläum mit einem Fest und einer Oldtimer-Sternfahrt. Reto Bieri Jetzt kommentieren 23.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Familie Kunz lebt seit Generationen auf dem Hof Schlössli in Grosswangen. Auf dem Bild zu sehen sind Ruth und Josef Kunz mit Hund Cindy. Bild: Pius Amrein (Grosswangen, 18. Juli 2022)

Diese Zahl ist aussergewöhnlich: Seit 475 Jahren lebt die Familie Kunz bereits auf dem Hof Schlössli in Grosswangen. Den Anfang machten im Jahr 1547 drei Brüder Kuontz. Sie waren Zürcher Glaubensflüchtlinge, die vor der Reformation flohen und sich im katholischen Luzern niederliessen. Anstelle eines Vorgängerbaus, dessen Wurzeln ins 12. Jahrhundert reichen und der später im Umfeld der Schlacht von Sempach niedergebrannt war, errichteten sie einen «massiven, schlossartigen Bau», heisst es auf einer Ahnentafel.

Wie das Haus damals ausgesehen habe, wisse man nicht, erzählt Josef Kunz, zwölfter Nachfahre eines der besagten drei Brüder Kuontz. «Man sagt, ungefähr so wie Schloss Mauensee», so der 77-Jährige. Er ist der breiten Öffentlichkeit als alt Nationalrat bekannt. 1995 wurde er als erster Luzerner SVP-Politiker in dieses Amt gewählt und übte es 16 Jahre lang aus.

Der Steinbogen zeigt die Jahreszahl 1547, damals wurde das Haus erbaut. Bei einer Hauserweiterung wurde er in die Hausmauer eingelassen. Bild: Pius Amrein (Grosswangen, 18. Juli 2022)

Der Hof habe im Verlauf der Jahrhunderte einige Höhen und Tiefen erlebt. So brannte das Haus 1860 nieder. Zudem verringerte sich der Grundbesitz mit der Zeit. Als Josef Kunz den Betrieb 1964 in Pacht und 1978 käuflich von seinem Vater Anton übernahm, waren es noch neun Hektaren eigenes Land. Josef Kunz wusste, dass dies künftig nicht ausreichen würde und er innovativ sein musste.

So sah der Hof aus, als ihn Josef Kunz 1978 übernahm. Rechts das Stöckli, wo er heute mit seiner Frau wohnt. Bild: Pius Amrein (Grosswangen, 18. Juli 2022)

Heute ist der Hof fast nicht mehr wiederzuerkennen. Er zählt rund 23 Hektaren plus weitere sechs als Pachtland, Hauptstandbein ist nach wie vor die Milch- und Viehwirtschaft, wozu im Jahr 2000 eine neue, moderne Scheune gebaut wurde. 2009 folgte eine Holzschnitzelanlage, die nicht nur den eigenen Hof, sondern weitere Gebäude in Grosswangen wie das Pfarrhaus, das Betagtenzentrum, Alterswohnungen und die Gemeindeverwaltung mit umweltfreundlicher Energie versorgt. «Das alles haben wir gemacht, bevor die ganzen Klimadiskussionen aufkamen», betont Josef Kunz. Vor sechs Jahren kam ein Pouletmaststall hinzu. Dies allerdings bereits unter der Ägide von zwei seiner vier Söhne. Hubert und Othmar Kunz haben den Hof vor zehn Jahren übernommen. Mit ihnen ist die dreizehnte Generation am Ruder.

So sieht der Hof Schlössli heute aus. Bild: PD

Josef Kunz und seine 74-jährige Frau Ruth wohnen seit ein paar Jahren nicht mehr im Haupthaus, sondern im Stöckli gleich nebenan. Der schmucke Riegelbau mit weiss getünchten Wänden diente früher unter anderem als Schweinestall. «Alles selber umgebaut», sagt Kunz und klopft beim Treppensteigen an Balken und Täfer. Was sind neben den Macherqualitäten weitere Kunz'sche Charakterzüge? «Viel Power und Energie!», sagt Ruth Kunz wie aus der Pistole geschossen. Hinzu kämen Toleranz und Direktheit, fügt ihr Mann an. Auch wenn er damit manchmal angeeckt sei und ihm manch einer Sturheit vorwarf, habe ihm seine direkte Art beim Politisieren in Bern geholfen. «Man wusste immer, woran man mit mir war.»

Kunz-Treffen und Oldtimer-Sternfahrt Für das 475-Jahr-Jubiläum ist am 21. August ein grosses Kunz-Treffen geplant. Es fand letztmals vor 25 Jahren statt. Rund 120 Personen hätten sich bereits angemeldet, sagen Josef und Ruth Kunz. Da die Familie weit verzweigt ist und sie nicht alle kennen, hoffen die beiden auf Rückmeldungen aufgrund dieses Zeitungsberichts (Anmeldungen für das Kunz-Treffen unter ru.kunz@bluewin.ch). Festredner ist alt Nationalrat Ruedi Lustenberger. Am Morgen des 21. August findet zudem ab 11 Uhr eine Gedenkfeier mit anschliessendem Apéro beim Schlössli statt, wozu die Bevölkerung eingeladen ist. Weiter findet aufgrund des Jubiläums am 1. August ab 11 Uhr eine Sternfahrt mit Oldtimer-Traktoren statt. Josef Kunz’ Leidenschaft ist es, alte Traktoren in Stand zu setzen. Er besitzt mittlerweile eine Sammlung von rund einem Dutzend Fahrzeugen.

Vor knapp zehn Jahren hat sich Josef Kunz einen Herzenswunsch erfüllt. Am Haus liess die Familie, nach zähen Verhandlungen mit den Bewilligungsbehörden, einen Turm anbauen. Dies als Reminiszenz an das burgähnliche Wohngebäude, das seine Vorfahren einst errichtet hatten. Die bis zu einem Meter dicken Grundmauern inklusive Schiessscharten-ähnlichen Fenstern im Keller zeugen noch heute davon.

Den Turm, in dem sich das Treppenhaus befindet, liess die Familie vor einigen Jahren anbauen. Bild: Pius Amrein (Grosswangen, 18. Juli 2022)

Nein, als Schlossherr fühle er sich nicht, winkt Kunz ab. Es sei früher ein einfaches Wohnhaus gewesen, nichts Spezielles. «Als ich ein Bub war, befand sich das WC draussen», erinnert er sich. Eine Belastung sei das historische Erbe für ihn nicht gewesen. Natürlich würde er sich freuen, wenn auch künftig ein Nachkomme den Hof bewirtschaftet. Zwang sei aber nie gut. Die Voraussetzungen sind mit drei Enkelbuben jedenfalls gegeben und die Chancen stehen gut, dass die vierzehnte Generation dereinst übernimmt – und die Familie auch das 500-Jahr-Jubiläum feiern kann.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen