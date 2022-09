Wohnen in einem Blockhaus: So sieht es in Hergiswil aus

«Hereinspaziert» Ein Zuhause aus Rundstämmen: So sieht es in einem Blockhaus in Hergiswil bei Willisau aus Es lebt, es knackt, es duftet: Die Familie Wallimann fühlt sich in ihrem Blockhaus in Hergiswil wohl. Mittels einer Justierschraube muss die Konstruktion ausgeglichen werden – weil das Holz trocknet. Fabienne Mühlemann Jetzt kommentieren 10.09.2022, 05.00 Uhr

Blockhäuser kennt man insbesondere aus Filmen oder von einer Reise durch Nordamerika. Mittlerweile ist diese Wohnform auch in der Schweiz immer wieder anzutreffen. So zum Beispiel das Naturstammblockhaus in Hergiswil bei Willisau. Beim Dorfeingang thront es am Steilhang. Mit seiner Fassade aus Rundstämmen sticht es aus der Menge der Einfamilienhäuser heraus.

Das Blockhaus ist von der Hauptstrasse aus zu sehen. Daneben wird gerade aktiv gebaut. Bild: Dominik Wunderli (Hergiswil bei Willisau, 25. August 2022)

Das Wohnhaus gehört Madeleine und Pirmin Wallimann mit ihren vier Kindern. Sie haben es im Jahr 2016 gekauft. «Wir wollten uns schon immer den Wunsch eines Eigenheims erfüllen, insbesondere für die Kinder ist es schön, in einer solchen Umgebung aufzuwachsen», sagt Madeleine Wallimann.

Zum Blockhaus kam die Familie durch Zufall. Madeleine Wallimann fuhr eines Morgens mit dem Velo durchs Dorf und sah ein «Zu verkaufen»-Schild. «Als es hiess, dass die Firma Alaska Blockhaus GmbH beabsichtige, auf dem Grundstück ein Blockhaus zu bauen, dachten wir: ‹Wow.› Wir recherchierten intensiv und kamen zum Schluss: ‹Das Haus passt zu unserem Lebensstil.›»

Madeleine Wallimann fühlt sich im Blockhaus sehr wohl. Bild: Dominik Wunderli (Hergiswil bei Willisau, 25. August 2022)

Rundstämme aus Weisstanne

Produziert wurde das Blockhaus in der Werkhalle der Firma in Triengen. Bei der Inneneinrichtung und bei der Aufteilung der Zimmer durften Wallimanns mitreden. So entstanden beispielsweise im Obergeschoss vier Schlafzimmer, sodass jedes Kind sein eigenes Reich beziehen durfte.

Sämtliche Rundstämme, die sich an den Ecken charakteristisch überlappen, sind aus Weisstanne. Dieses Holz lässt sich gut bearbeiten, hat eine hohe Materialfestigkeit und keinen Harzausfluss, was ideal für den Wohnungsbau ist. Isoliert wurde mit Schafswolle, erklärt Wallimann.

Blick ins Wohnzimmer: Hier sieht man in den Ecken die charakteristische Überlappung der Rundstämme. Bild: Dominik Wunderli (Hergiswil bei Willisau, 25. August 2022)

Eine Herausforderung sei das Bauen am Steilhang gewesen. Es brauchte einiges an Stützmauern und ein betoniertes Kellergeschoss. Nach Abschluss dieser Vorarbeiten konnte das Blockhaus montiert werden. Die Rohbaukonstruktion wurde in Triengen auf Lastwagen verladen und vor Ort in Hergiswil innerhalb dreier Tage aufgebaut. «Ich war jeden Tag vor Ort, um bei den Arbeiten zuzuschauen. Es war einfach faszinierend, wie dieses Haus errichtet wurde», sagt die 40-Jährige.

Bis heute sind Wallimanns begeistert von ihrem Blockhaus. Insbesondere Holz als Baustoff sage ihnen als naturverbundene Familie zu. «Es lebt, es knackt, es duftet und ist heimelig. Die Gebäudehülle ist atmungsaktiv, wir brauchen keine kontrollierte Wohnraumlüftung», sagt die gelernte Coiffeuse, die im Keller ihr eigenes Kosmetikstudio eingerichtet hat. Beheizt wird das Haus mit einer Wärmepumpe. Die Kosten eines Naturstammblockhauses liegen in etwa auf dem Niveau einer herkömmlichen Bauart.

Die Küche hebt sich mit dem Weiss und dem Marmor vom Holz ab. Bild: Dominik Wunderli (Hergiswil bei Willisau, 25. August 2022)

Das Blockhaus besteht jedoch nicht nur aus Holz. Im Erdgeschoss ergeben die Metalltreppe, die weissen Wände und der graue Plattenboden einen Kontrast zum hellen Holz. Und die grossen Fenster, welche den Blick vom Balkon über die Gemeinde Hergiswil zulassen, geben viel Helligkeit in die Stube. Ein schwarzes Ledersofa und der Fernseher an der Wand bilden hier den Entspannungsbereich, im gleichen Raum sind auch die weisse Küche mit Marmorplatten und der Esstisch zu finden.

Das eigentliche Büro wäre ebenfalls im Erdgeschoss platziert. Doch vor drei Jahren kam der Nachzügler Lio auf die Welt, und die Eltern richteten ihr Schlafzimmer dort ein. So erhielt auch der Kleinste sein eigenes Zimmer. «Wir wissen, dass unser Schlafzimmer nicht für immer im Büro bleibt. Die älteste Tochter ist bereits 19 und wird kaum ewig hier bleiben.»

Haus senkt sich und wird mit Schraube ausgeglichen

Was mitten im Wohnbereich gleich ins Auge sticht, ist eine grosse Rundstammsäule. Sie steht auf einer Justierschraube, welche in den ersten drei bis vier Jahren regelmässig kontrolliert und nachgestellt werden muss. Da die Rohbaukonstruktion mit einer gewissen Restfeuchtigkeit aufgebaut wird, trocknet das Holz während drei bis vier Jahren vor Ort noch vollständig aus. Somit senkt sich die gesamte Konstruktion und wird mit dieser Justierschraube immer wieder ausgeglichen.

Die Rundstammsäule ist nicht zu übersehen. Bild: Dominik Wunderli (Hergiswil bei Willisau, 25. August 2022)

Deswegen sind an den Rundstämmen im Haus auch diverse Spalten zu entdecken. Auch die Türen schwingen zum Teil von allein zu. Für Wallimann ist dies kein Problem. «Wir wussten, dass dies passieren wird. Dafür passen die zuerst zu kurzen Vorhänge nun wie angegossen», sagt sie schmunzelnd.

Einmal wieder in ein anderes Haus zu ziehen, kommt für Familie Wallimann derzeit nicht in Frage. «Wenn allenfalls einmal alle Kinder ausgeflogen sind oder eines das Haus übernehmen möchte, wird es wohl eher eine normale Wohnung für meinen Mann und mich werden», meint Madeleine Wallimann. Eine Wohnung mit einem solchen Blick auf den Napf dürfte wohl aber schwer zu finden sein.

Vom Balkon aus sieht man die ganze Gemeinde – und in der Ferne auch den Napf. Bild: Dominik Wunderli (Hergiswil bei Willisau, 25. August 2022)

