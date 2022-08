«Hereinspaziert» Zu Besuch in einer Doppelminihaus-Siedlung in Pfeffikon – wie wohnt es sich in diesen kleinen Häusern? Kleinwohnformen sind heutzutage in aller Munde – sind Tiny House, Minihaus und Co. das Wohnen der Zukunft? Eine junge Frau hat ihre Zufriedenheit in jener Wohnform gefunden. Lisa Zimmermann Jetzt kommentieren 24.08.2022, 05.00 Uhr

Romina Pettinelli in ihrem Doppelminihaus. Bild: Dominik Wunderli (Pfeffikon, 17. August 2022)

Ein Blickfang sind die Doppelminihäuser im luzernischen Pfeffikon. Am Ende einer ruhigen Quartierstrasse stehen die kleinen farbigen Häuschen. Auf Stelzen gebaut und mit ihrer gelben, grünen, blauen, roten und beigen Farbe, lenken sie die Aufmerksamkeit auf sich.

Vor der Tür des gelben Häuschens steht ein kleiner Bistro-Tisch mit zwei Stühlen. Der Eingangsbereich ist umgeben von verschiedenen Pflanzen. Idyllisch sieht es aus. Die Tür öffnet sich und eine junge Frau steht im Türrahmen. Die 27-jährige Romina Pettinelli wohnt seit zweieinhalb Jahren in der einen Hälfte des Doppelminihauses. Sie lädt ein, in ihr rund 50 Quadratmeter grosses Reich einzutreten.

Der Eingangsbereich von Romina Pettinellis Minihaus ist gemütlich eingerichtet. Bild: Dominik Wunderli (Pfeffikon, 17. August 2022)

Rechts neben der Eingangstür stehen prall gefüllte Einbauschränke – einer davon voll mit hohen Schuhen. Pettinelli sagt schmunzelnd: «Ich liebe High Heels. Obwohl ich die meisten fast noch nie getragen habe, sammle ich sie für mein Leben gern.»

Links neben der Haustür befindet sich das Badezimmer, ausgestattet mit Dusche, Toilette, Waschbecken und Waschmaschine. «Nur den Tumbler und die Badewanne vermisse ich manchmal», sagt die gebürtige Surseerin.

Ein paar Schritte weiter – und schon steht man in der Mitte von Pettinellis Wohnung. Eine kleine Küchenzeile, ein Esstisch mit vier Stühlen, ein Sofa, ein Fernseher und ein Couchtisch füllen den lichtdurchfluteten Raum.

«Ich habe alles, was ich brauche»,

sagt sie. Hinter dem grossen Fenster sind ein schmaler Balkon und die Dächer, Wälder und Felder des Wynentals zu sehen. Eine schmale steile Treppe führt zu Pettinellis Schlafzimmer: «Die Galerie ist mein Lieblingsplatz.»

Das Minihaus auf einen Blick. Bild: Dominik Wunderli (Pfeffikon, 17. August 2022)

Tiefe Mieten und Strom vom eigenen Dach

Bevor Pettinelli in das Minihaus gezogen ist, lebte sie in einer WG. Die Wohnform habe ihr jedoch nicht sehr gefallen. Als sie in Sursee ein grosses Plakat sah, welches für diese Minihäuser warb, wusste sie: «Da muss ich wohnen.» Pettinelli gibt lachend zu: «Ich kannte damals Pfeffikon gar nicht, ich wusste nicht einmal, dass dieser Ort existiert. Trotzdem wollte ich dort in mein erstes Häuschen ziehen.»

Auch aufgrund der Kosten konnte sie sich für das Minidoppelhaus begeistern. Pettinelli zahlt pro Monat 1050 Franken, inklusive Nebenkosten und Parkplatz.

«Die tiefe Miete ermöglicht mir eine Lebensqualität, welche ich wohl in diesem Rahmen in einem Wohnblock nicht erleben würde.»

Ein zusätzlicher Pluspunkt: Die Minidoppelhäuser sind ökologisch. Alle sind mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet, somit bezieht Pettinelli ihren gesamten Strom vom eigenen Dach.

Das Doppelminihaus in Pfeffikon bei Rickenbach zieht mit seiner gelben Farbe die Aufmerksamkeit auf sich. Bild: Dominik Wunderli (Pfeffikon, 17. August 2022)

Der individuelle Lifestyle

Ob sich diese Wohnform in Zukunft durchsetzen wird? Stefan Affolter, Vermieter der Doppelminihäuser, meint:

«Minihäuser sind sehr begehrt, sie verkörpern einen neuen Lifestyle.»

Doch leider sei Wohnraum in der Schweiz sehr teuer. «Finanziell lohnt es sich mehr, auf gleicher Fläche ein Mehrfamilienhaus zu bauen.» Darum glaubt Affolter, dass Kleinwohnformen wohl individuell bleiben würden. Für ihn persönlich sei die Rendite jedoch nicht vorrangig gewesen. Affolters ursprüngliche Idee war es, «optimalen Wohnraum für Geschiedene und Singles zu schaffen».

Romina Pettinelli ist weder geschieden noch single – und dennoch vollkommen glücklich mit dem Wohnen im Minihaus. «Ich denke, dass es eine sehr attraktive Wohnform für junge Menschen wie mich ist.»

