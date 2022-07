«Hereinspaziert» Familie Hersche aus Fischbach lebt ohne fossile Energie – und verdient Geld mit dem selber produzierten Solarstrom Mit Solaranlage, Elektroautos und eigenem Minikraftwerk sparen Valentin und Leonie Hersche jährlich Tausende Franken an Energiekosten. Von den stark steigenden Preisen profitieren sie gleich doppelt. Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 19.07.2022, 11.30 Uhr

Am Anfang stand der Wunsch, eigenen Strom zu produzieren und einen Beitrag zur Energiewende zu leisten. Valentin und Leonie Hersche haben diese Vision in die Tat umgesetzt. Ihr Haus in Fischbach kommt gänzlich ohne fossile Energie aus, den grössten Teil des Jahres lebt die Familie energieautark.

Was es dafür braucht: eine Solaranlage auf dem Dach, ein Minikraftwerk mit Batterien zur Stromspeicherung sowie eine Erdsonden-Wärmepumpe zum Heizen und für die Wasseraufbereitung. Seit 2019 lebt die vierköpfige Familie in der Doppelhaushälfte im Luzerner Hinterland. Im März 2021 haben Valentin und Leonie Hersche die Solaranlage in Betrieb genommen.

Valentin Hersche vor seinem Haus in Fischbach. Bild: Boris Bürgisser (Fischbach, 11. Juli 2022)

Kein Geld für Öl-Diktaturen

Neben dem Wunsch, eigenen Strom zu produzieren, führt das Ehepaar Hersche einen weiteren Beweggrund an:

«Uns ist es wichtig, von Öl und Gas unabhängig zu werden. Die Länder, in denen diese Rohstoffe gewonnen werden, sind meist Diktaturen und missachten die Menschenrechte sowie den Umweltschutz. Das wollen wir nicht mit unserem Geld unterstützen.»

Valentin Hersche interessieren auch die technischen Aspekte. Per App kann er in Echtzeit verfolgen, wie viel Energie seine Anlage produziert, wie viel davon im Haus verbraucht wird und wie viel ins allgemeine Stromnetz fliesst. Über seine Stromproduktion führt der 41-Jährige Statistik.

Die Zahlen sind erstaunlich. Im ersten Betriebsjahr zwischen März 2021 und März 2022 hat seine Anlage über 15'000 Kilowattstunden Strom generiert. Verbraucht hat die Familie etwas mehr als 7000 Kilowattstunden, wovon 3000 auf die beiden Elektroautos fielen.

Hersche vor seinem Minikraftwerk, in dem Batterien den Strom speichern. Bild: Boris Bürgisser (Fischbach, 11. Juli 2022)

Damit produzieren Hersches mehr als doppelt so viel Strom, wie die Familie für sich selber braucht. Das lohnt sich auch finanziell: Im ersten Jahr hat sie durch den Eigenverbrauch 1281 Franken an Stromkosten eingespart. Mit dem Stromverkauf kamen weiter 672 Franken hinzu. Einzig von Mitte November bis Mitte Januar musste die Familie Hersche zum Teil Strom beziehen und bezahlte dafür 337 Franken. Insgesamt betrug die Energieautarkie fast 80 Prozent.

Profiteur der hohen Energiepreise

Finanziell schenken jedoch die Einsparungen bei der Mobilität am stärksten ein, denn die Familie fährt zwei Elektroautos. Gegenüber den Benzinkosten sparten Hersches damit 3335 Franken. Insgesamt gaben sie im ersten Jahr knapp 5000 Franken weniger für Energie aus, als wenn sie nicht selber Strom produzieren und mit fossilen Brennstoffen Autofahren würden.

Ehepaar Hersche ist überzeugt, dass sich der Umstieg auf erneuerbare Energien lohnt: «Innert 8,5 Jahren haben wir die Investitionskosten von insgesamt rund 42'000 Franken amortisiert. Ab diesem Zeitpunkt können die jährlichen Einsparungen als Rendite verbucht werden – und dies mit einer 25-jährigen Garantiedauer der Solaranlage».

Hersche lädt sein Elektroauto auf. Der Verzicht auf fossile Mobilität lohnt sich laut ihm am meisten. Bild: Boris Bürgisser (Fischbach, 11. Juli 2022)

Diese Berechnungen basieren auf Daten vor dem Ukraine-Krieg und den damit verbundenen stark gestiegenen Energiepreisen. Nur schon durch den starken Anstieg des Benzinpreises erhöhen sich die Einsparungen der Familie markant. Denn die Sonne scheint nach wie vor gratis und der selbst produzierte Sonnenstrom kostet auf 25 Jahre gerechnet rund 9 Rappen pro Kilowattstunde. Kommt hinzu: Im ersten Halbjahr 2022 hat die Solaranlage 8550 Kilowattstunden produziert. Geht es so weiter, werden Hersches dieses Jahr deutlich mehr Strom ernten als im Vorjahr.

Gleichzeitig bezahlt die CKW als Abnehmerin die privaten Stromproduzenten seit Anfang Jahr nach dem aktuellen Referenzmarktpreis. Vorher zahlte das Energieunternehmen 8 Rappen pro Kilowattstunde. Der Referenzmarktpreis ist zurzeit mit rund 25 Rappen mehr als drei Mal so hoch.

Mit seinem Beispiel will der Optometrist – Hersche ist Fachmann für Augenoptik und Augengesundheit – zeigen, was für Einzelpersonen möglich ist.

«Wir können als ‹kleine Leute› etwas zur Energiewende beitragen.»

Wenn nur schon die Hälfte der Hausbesitzer ihr Dach mit Solaranlagen ausrüsten würden, wäre schon extrem viel erreicht, ist Hersche überzeugt. Aus eigener Erfahrung sagt er: «Es liegt nicht am Geld, dass zu wenige Leute auf Erneuerbare umsteigen. Es liegt vor allem am fehlenden Bewusstsein.»

Hinweis: In der Serie «Hereinspaziert» widmen wir uns dem Thema Wohnen in all seinen Ausprägungen.

