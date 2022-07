«Hereinspaziert» Mit Turnhalle und spektakulärer Aussicht: So leben die ukrainischen Geflüchteten in der Marienburg in Wikon Das ehemalige Internat auf einem Hügel über Wikon ist seit ein paar Monaten die neue Heimat für über 150 Geflüchtete aus der Ukraine. Besuch bei einer in jeder Hinsicht speziellen Asylunterkunft. Text: Dominik Weingartner, Bilder: Manuela Jans-Koch 0 Kommentare 11.07.2022, 17.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Die Strasse windet sich schmal und steil zur Marienburg hinauf. Das ehemalige Benediktinerinnenkloster mit angeschlossenem Mädcheninternat ist seit Ende März das neue Zuhause von Dutzenden ukrainischen Flüchtlingen. Der Kanton Luzern hat die markante Anlage vom Luzerner Bauunternehmer Bruno Amberg gemietet, der den Gebäudekomplex Anfang 2020 erworben hatte.

Adriatik Pllana ist Bereichsleiter Zentren bei der kantonalen Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen.

Jetzt wohnen hier 151 Flüchtlinge aus der Ukraine. Die Anlage sei aussergewöhnlich für eine Asylunterkunft, sagt Adriatik Pllana, Bereichsleiter Zentren bei der Dienststelle Asyl und Flüchtlingswesen. «Wir haben hier eine Turnhalle. Das ist einzigartig.» Bald würden hier Yogakurse stattfinden, erzählt Pllana.

Shuttlebus fährt Leute ins Dorf

Das Dorf ist gut 15 Minuten Fussmarsch von der Marienburg entfernt. Da der Weg steil ist, stellt der Kanton den Bewohnerinnen und Bewohnern einen Shuttlebus zur Verfügung. Dieser fährt die Geflüchteten zum Einkaufen oder an den Bahnhof. Er sei immer sehr gut ausgebucht, sagt Pllana.

In der Turnhalle finden bald Yogakurse statt.

In einem ehemaligen Schulzimmer des Internatsgebäudes werden ukrainische Kinder unterrichtet. «Für die Unterbringung von Familien ist die Marienburg ideal», sagt Pllana. Das Gebäude sei gross genug, sodass Kinder spielen könnten und es trotzdem noch einigermassen ruhig sei.

Schweiz + Ukraine = Herz: Eine Kreidezeichnung vor der Asylunterkunft.

Während der Nachwuchs mit der Schule auch Ausflüge macht, werden in der Marienburg bald Deutschkurse für Erwachsene angeboten. Die Fachstelle für die Beratung und Integration von Ausländerinnen und Ausländern (Fabia) hat dafür den Zuschlag erhalten.

Adriatik Pllana hebt die Solidarität der lokalen Bevölkerung hervor. In einem Raum sind Kleider, Schuhe und Spielsachen verstaut, die gespendet worden sind. Ein Bauernhof in der Nähe liefert ein- bis zweimal pro Woche frisches Gemüse. Auch die Schweizer Tafel liefert Essen für die Marienburg-Bewohnerinnen und -Bewohner.

Die Hilfsbereitschaft ist gross. Die Bevölkerung spendet Kleider, Schuhe...

... und Spielsachen.

Die Flüchtlinge kochen ihr Essen selber in einer grossen Küche. Insgesamt zwölf Kochherde stehen zur Verfügung. Das wichtigste Gerät sei allerdings die Industriespülmaschine, meint Pllana lachend. Diese reinigt das Geschirr innert weniger Minuten.

Impressionen aus der Küche der Marienburg.

Im oberen Stockwerk lädt eine grosse Terrasse zum Verweilen ein. Neben Sitzgelegenheiten gibt es auch einen Pingpongtisch. Von hier aus geniesst man eine schöne Aussicht über das Tal, in der Ferne ragen die Alpen in die Höhe.

Die Aussicht von der Marienburg auf Reiden.

Schwierige Situation in der Heimat

Hier verbringt Alina gerne ihre Zeit. Die 34-jährige Ukrainerin lebt gemeinsam mit ihrem neunjährigen Sohn, ihrer Schwester, deren Kinder und ihrer Mutter in der Marienburg. Die Ukraine verliess sie am 13. April, nach zwei Wochen kam sie in Wikon an.

Alina sitzt auf der Terrasse der Marienburg.

Ihr Sohn geht in die Schule. Kürzlich feierte er seinen neunten Geburtstag in der Marienburg. «Ich habe ihm einen Kuchen gebacken», erzählt Alina. Sie selber besucht einen Deutschkurs. Ihr Ziel ist es, irgendwann eine Arbeit zu finden. «Die Leute hier sind sehr freundlich und hilfsbereit. Wir bekommen alles, was wir brauchen.»

Die Marienburg von oben. Bild: Pius Amrein

Alina lebte in einem Ort in der Nähe von Mykolajiw. Die Stadt im Süden der Ukraine ist immer wieder Schauplatz kriegerischer Auseinandersetzungen. Auf ihre Heimat angesprochen, schiessen Alina Tränen in die Augen. Ihr Ehemann und ihr Bruder sind in der Ukraine geblieben.

«Die Situation im Süden ist sehr schwierig», sagt Alina. Trotzdem bleibt sie optimistisch: «Wir vertrauen unseren Soldaten.» Für Alina ist klar: «Wenn wieder Frieden herrscht, will ich nach Hause. Es ist sehr schön hier, aber die Heimat ist die Heimat.»

