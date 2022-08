«Es ist hier nicht wie in einem Gefängnis.»

«Hereinspaziert» Wie sollen schwer Demente leben? Diese geschlossene Abteilung zeigt einen Lösungsvorschlag Bild: Pius Amrein (Sursee, 19. August 2022) Der Seeblick in Sursee betreut schwer demente Patientinnen – häufig bis zu ihrem Tod. Ein Blick hinter verschlossene Türen. Chiara Z'Graggen 0 Kommentare 30.08.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Direkt neben dem Surseer Spital liegt ein kleineres Gebäude. Wie bei einer mittelalterlichen Burg liegt rundherum ein Graben; nicht aus dickem Beton, sondern in Form eines hüfthohen Haags. Dazwischen liegt Rasen, hie und da schauen Büsche und Blumen hervor. Die Festung: Der Seeblick, das Haus für Pflege und Betreuung, genauer die geschlossene Demenzabteilung. Weitsicht gibt es heute nur zum Teil, der Regen fliesst (zumindest teilweise) in Strömen an diesem Freitagnachmittag.

Auf diesen beiden Stühlen verweilen die Bewohnerinnen gerne. Bild: Pius Amrein (Sursee, 19. August 2022)

Die Frauen schätzen das Kleine

Der Rundgang beginnt vor diesem Garten. Gruppenleiterin Brigitte Schmid, eine Frau mit freundlichem Blick, den Eintrittsbadge umklammernd, zeigt auf zwei Holzstühle im vorderen Bereich. «Bei schönem Wetter sind die immer besetzt», sagt sie. Die Pflegefachfrau umklammert nun jene Hand, die bereits den Badge festhält. Schweigend schweift ihr Blick über den Garten, ganz so als wäre es ihr eigener. «Dieser Garten ist sehr wichtig für unsere sechs Bewohnerinnen», sagt Schmid.

«Hier können sie die Elemente erleben, die Blätter fühlen, die Kräuter riechen, das Regenwasser auf der Haut spüren.»

Brigitte Schmid schaut erneut in die Ferne, dann führt sie in Richtung Eingang. Die erste Türe öffnet sich problemlos, die zweite bleibt verschlossen. Brigitte Schmid zückt ihren Badge, hält ihn vor ein Gerät, zwei Glastüren schieben auseinander. Es erscheint ein langer Gang, von der Decke hängen blumenförmige Lampions, in Mitte ebendieser hängt eine digitale Uhr – schwarzer Hintergrund, rote Schrift – wie sie in so manchem Spital die Uhrzeit anzeigt.

Jede Frau hat ein eigenes Zimmer. Dort halten sie sich laut Angaben der Gruppenleiterin jedoch kaum auf. Bild: Pius Amrein (Sursee, 19. August 2022)

Im sprichwörtlichen Mittelpunkt steht die Küche

Aus näherer Distanz erklingt leise klassische Musik. Ein paar Schritte weiter, von der rechten Seite her, werden die Klänge lauter. Sie unterbrechen das Schweigen in der Küche. Dort sitzen fünf der sechs Bewohnerinnen vor Joghurt und Kaffee. «Dieses Zimmer ist Dreh- und Angelpunkt der Abteilung. Die meisten Frauen wollen nicht ständig in ihrem Zimmer sein», erklärt Brigitte Schmid.

Die Küche ist wie bei den meisten Familien der wichtigste Raum zu Hause. Bild: Pius Amrein (Sursee, 19. August 2022)

Zurück auf den Gang. Gegenüber des Eingangs, am Ende des zirka zehn Meter langen PVC-Bodens, eröffnet sich die grosse Stube. Grosser Holztisch, diverse Sessel, grosses Kanapee – einzig ein grauer Schrank mit medizinischem Material erinnert daran, dass hier demenzkranke Frauen leben.

Zwischenzeitlich drängt Ländlermusik aus der Küche. Wo Menschen miteinander leben, kommt es häufiger zu Reibereien. Ist das hier auch so? Brigitte Schmid lacht.

«Ja, hier gibt es auf jeden Fall auch Zank, so wie in jeder Familie.»

Bevor sie ihre Worte weiter ausführen kann, betritt eine Bewohnerin, begleitet von einer Mitarbeiterin, die Stube. Vor sich her schiebt sie einen Wagen, auf welchem Heu und Hasenfutter thront. Die Abteilung unterhält seit zwei Wochen einen Stall mit zwei Hasen. Heute ist Misttag. Die Bewohnerin grüsst, dann stoppt sie. Kritisch schaut sie aus der Balkontüre. «Es regnet. Ich gehe später heuen», sagt die ältere Frau, kehrt um und verlässt den Raum.

Ein Funke Normalität

Wie sich die Bewohnerinnen in dieser Umgebung fühlen, ist aufgrund ihrer Erkrankung nicht einfach zu ermitteln, auch wenn jede der sechs Frauen eine andere Demenzausprägung vorweist. Ignaz Peters Frau Anna lebt seit zwei Monaten hier, die beiden sind seit 45 Jahren verheiratet und lebten die vergangenen 41 nur wenige Schritte vom Seeblick entfernt. Vor einem Jahr wurde sie von der Krankheit aus ihrem Umfeld gerissen – und somit auch aus der gemeinsamen Wohnung.

«Meine Frau tut sich hier schwer»,

sagt Peter. Das liege nicht an der Wohngruppe oder der Umgebung, sondern vielmehr daran, dass sie sich aufgrund ihrer Erkrankung geniere. Bis auf ihn und die Familienangehörigen empfange sie keinen Besuch. Die gemeinsamen Momente seien schön. «Dann ist sie wieder wie früher und sagt zum Beispiel, dass mein Hemd nicht zu meiner Hose passe.» Auch wenn seine Frau hier lebe, gebe es kein zurück in die Vierzimmerwohnung. «Wir wissen beide, dass sie hier richtig aufgehoben ist.» Wohl deshalb äussere sie nie Heimweh.

Von der Stube her sehen die Frauen direkt in den Garten. Bild: Pius Amrein (Sursee, 19. August 2022)

So wird Ignaz Peters Frau voraussichtlich noch einige Zeit hier in dieser geschlossenen Wohngruppe bleiben. «Das ist ein geschützter Rahmen für die sechs Bewohnerinnen», sagt Roger Wicki, Geschäftsleiter des Seeblicks. Geschäftsleiterin Elke Hönekopp ergänzt: «Es geht nicht nur um die Fremd- und Selbstgefährdung.» Vielmehr könne auf offenen Stationen eine Stigmatisierung bezüglich Demenzerkrankten herrschen, häufig auch, da sich weniger oder nicht Betroffene fürchten, ähnliche Symptome zu entwickeln.

In der Abteilung lebt indes per Zufall kein Mann. Hönekopp: «Da die Menschen zusammen separiert leben, ist es wichtig, dass die Dynamik zwischen ihnen stimmt.» Separation bedeute aber nicht, dass sie eingeschlossen sind. Auch ausserhalb der Abteilung dürfen sie an Aktivitäten und Veranstaltungen teilnehmen. Hönekopp:

«Es ist hier nicht wie in einem Gefängnis.»

Hinweis: In der Serie «Hereinspaziert» widmen wir uns dem Thema Wohnen in all seinen Ausprägungen.

