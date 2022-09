«Hereinspaziert» Zufrieden in der Stadt, noch zufriedener auf dem Land – so wohnt es sich im Kanton Luzern Luzernerinnen und Luzerner sind sehr glücklich mit ihrer Wohnsituation, wie die Bevölkerungsbefragung des Kantons zeigt. Dennoch fallen regionale und demografische Unterschiede auf. Wir haben die wichtigsten Kennzahlen zusammengetragen. Miriam Abt Jetzt kommentieren 08.09.2022, 05.00 Uhr

«Zu Hause ist es doch am schönsten» – jedenfalls im Idealfall. Ein Grossteil der Luzerner Bevölkerung würde das Sprichwort wohl unterschreiben: Knapp neun von zehn Luzernerinnen und Luzerner sind zufrieden mit ihrer persönlichen Wohnsituation, wie die aktuellste Bevölkerungsbefragung des Kantons vom Jahr 2019 zeigt. Auf einer Skala von null wie «überhaupt nicht zufrieden» bis zehn wie «sehr zufrieden», verorten sich 88 Prozent der Befragten zwischen sieben und zehn.

«Dies ist bei einer repräsentativen Erhebung in diesem Ausmass keine Selbstverständlichkeit, da es objektiv betrachtet auch wenig privilegierte Wohnstandorte gibt», so Ivo Willimann, Experte für Gemeinde- und Regionalentwicklung und Dozent an der Hochschule Luzern.

Obwohl die Zufriedenheit im Allgemeinen sehr hoch ist, zeichnen sich Unterschiede ab – sowohl zwischen den Regionen als auch den Familientypen oder demografischen Merkmalen. Wir zeigen auf, in welchen Verhältnissen es sich in Luzern wohnt und wer wo wie zufrieden ist.

Unter dem Strich ist die Bevölkerung auf dem Land etwas glücklicher mit ihrer Wohnsituation als jene in der Stadt oder der Agglomeration. In den grösseren ländlichen Gemeinden geben 91 Prozent der Befragten an, zufrieden bis sehr zufrieden zu sein – in der Stadt Luzern sind es 85 Prozent.

Willimann verweist zunächst darauf, dass die Wohnräume im Stadt- und Agglomerationsraum alles andere als homogen sind. So gebe es teilweise grosse Unterschiede zwischen den Gemeinden und Quartieren. Dennoch lässt sich die Wohnzufriedenheit anhand von einigen Faktoren zu erklären versuchen.

Wohnraum in der Agglomeration ist knapper

Als Einflüsse nennt Willimann die Wohnpreise, die Verkehrssituation sowie die verbreiteten kleinen Wohneinheiten: Die durchschnittliche Wohnfläche in der Stadt Luzern beträgt 88 Quadratmeter. Unter den Luzerner Gemeinden ist dieser Wert nur in Emmen und in Kriens mit 92 respektive 96 Quadratmetern ebenfalls im zweistelligen Bereich.

Zumindest bei Mehrpersonenhaushalten weisen die Kennzahlen darauf hin, dass die Wohnverhältnisse im städtischen Raum enger sind. In Luzern, Emmen und Kriens beträgt die Wohnfläche pro Kopf in Zweipersonenhaushalten rund 50 Quadratmeter, bei der Mehrheit der restlichen Gemeinden sind es mindestens zehn Quadratmeter mehr. Willimann sagt:

«Die vergleichsweise vielen Einpersonenhaushalte heben den Pro-Kopf-Wohnflächenkonsum jedoch an.»

Im Agglomerationsraum gibt es aber Ausreisser: In Adligenswil und Meggen lebt es sich grosszügiger. Der Anteil an Einfamilienhäusern und somit auch die Wohnfläche pro Person ist vergleichsweise gross.

Kleine Gemeinde, grosser Haushalt

Trotz einzelner Ausnahmen werden auch bei den Haushaltsgrössen regionale Muster deutlich: Wie von Willimann erwähnt, ist der Anteil an kleinen Wohneinheiten in städtischen Gebieten gross. Dies wiederum äussert sich in der Haushaltsstruktur, dessen Anteile er analysiert hat (gemäss Grafik): In den Agglomerationsgemeinden Emmen, Horw und Kriens, vor allem aber in der Stadt Luzern ist der Solohaushalt die am meisten verbreitete Wohnform.

Dies auch kantonsweit, obwohl sich in der Mehrheit der restlichen Gemeinden momentan der kinderlose Zweipersonenhaushalt durchsetzt. Wer mehr Zimmer braucht, ist auf dem Land besser aufgehoben. Wohnungen mit fünf Zimmern oder mehr dominieren in erster Linie in kleinen Gemeinden mit weniger als 3000 Einwohnern. Entsprechend gross ist in diesen Regionen auch der Anteil an Familien, angeführt von Geuensee und Schlierbach mit je 39 Prozent.

Unter den übrigen Haushalten ist zusammengefasst, was nicht in die restlichen Muster passt – etwa Wohngemeinschaften (WGs). Auch diese häufen sich vermehrt auf dem Land und nicht in der Stadt, wo sie gemäss Willimann eher zu erwarten wären.

Dies erklärt er sich mit der Landwirtschaft: Es handle sich dabei meistens um Familienhaushalte, deren jüngstes Kind älter als 25 Jahre ist. «Ab 25 Jahren gelten sie statistisch nicht mehr als Kinder, weshalb die Familie quasi zur WG wird. In der Landwirtschaft ist der Mehrgenerationenhaushalt wohl verbreiteter als in andern Haushalten.»

Mit dem Alter nimmt auch der Platz zu

Zurück zur Zufriedenheit, die nicht nur nach Region, sondern auch nach Demografie variiert. Grundsätzlich zeigt sich: Je älter, desto zufriedener. Für das Verständnis lohnt sich ein Blick auf die je nach Altersgruppe üblichen Haushaltstypen. Die grosse Mehrheit der jungen Erwachsenen im Alter von 21 bis 24 Jahren wohnt noch im elterlichen Haushalt. 2018 waren es 80 Prozent der Männer und 63 Prozent der Frauen, wie es der Sozialbericht des Kantons Luzern aufzeigt.

Gegensätzlich wohnen 90 Prozent der über 70-Jährigen allein oder zu zweit. Viele ältere Menschen würden zudem im ursprünglichen Familienheim und somit in einer zu grossen Wohnung leben, so Willimann. Somit sind die Platzverhältnisse mit steigendem Alter tendenziell grosszügiger.

Nicht in der Befragung berücksichtigt wird jedoch die über 80-jährige Bevölkerung, die für den Aspekt der Zufriedenheit gemäss dem Experten hochrelevant wäre. Besonders unter dieser Altersgruppe könnte der viele Platz nämlich auch negative Folgen haben:

«Wenn mit dem Alter die Kräfte nachlassen, können diese zu grossen Wohnungen zur Belastung werden.»

Familien wohnen eher statistisch unterversorgt

Ein weiterer Faktor, der im Einzelfall in die Wohnzufriedenheit einfliessen kann, ist die Zimmerverfügbarkeit. Im Kanton Luzern gilt ein Drittel der Familien als statistisch unterversorgt, was die Zimmeranzahl betrifft. Ein weiterer Drittel wohnt am Mindeststandard. Das heisst, dass neben einem Raum für den Haushalt jeder Person über zwölf Jahren ein ganzes und jedem jüngeren Kind ein halbes Zimmer zur Verfügung steht. Mit einem zusätzlichen Raum gilt der Haushalt als normalversorgt.

Dabei sei zu berücksichtigen, dass man mit dem Mindeststandard durchaus zufrieden sein kann, fügt Willimann an. Diese Aussage widerspiegeln auch die Stichproben: Die Unterschiede bewegen sich zwar im kleinen Rahmen, jedoch sind Familien mit Klein- oder Schulkindern sogar zufriedener mit ihrer Wohnsituation als kinderlose junge Menschen.

Jedenfalls gemäss den aktuellen Zahlen. Willimann kann sich auch vorstellen, dass sich seit der ausgewerteten Bevölkerungsbefragung diesbezüglich etwas getan hat. Er vermutet einen Einfluss der Pandemie: «Corona mit Homeoffice und Homeschooling könnte die Wohnbedürfnisse insofern verändert haben, als der Zimmerzahl mehr Beachtung geschenkt wird und der Wunsch nach einem Arbeitszimmer besteht.» Insbesondere Familien könnten das Bedürfnis nach einem zusätzlichen Zimmer haben, damit es zu Hause tatsächlich am schönsten ist.

