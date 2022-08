Hergiswil / Ettiswil Ein Festgelände auf 49 Fussballfeldern: So hat ein kleiner Verein zwei grosse Anlässe geplant Die Hornussergesellschaft Hergiswil hat in Ettiswil zwei Hornusserfeste auf die Beine gestellt. Dabei kam der kleine Verein auch an seine Grenzen. Fabienne Mühlemann 18.08.2022, 17.00 Uhr

Die gegnerische Mannschaft (hier schwarz) versucht, den anfliegenden Nouss so früh wie möglich, spätestens jedoch vor dem Auftreffen am Boden des Spielfeldes, mit der Schindel zu stoppen. Bild: Christian Bärtschi

«Da schiesst man doch so ein Ding mit einem Schläger, oder?» So dürften einige antworten, wenn sie nach der Schweizer Sportart Hornussen gefragt werden. Ja, nicht viele kennen die Regeln, es ist eben eine Randsportart. Doch jene, die den Sport betreiben, tun es mit Herzblut. So zum Beispiel die Hornussergesellschaft HG Hergiswil.

Der Verein hat an zwei Wochenenden nacheinander auf Ettiswiler Boden zwei grosse Anlässe organisiert: am vergangenen Wochenende das Interkantonale Hornusserfest und am 20. und 21. August das 2er-Verbandsfest des Oberaargauisch-Zentralschweizerischen und des Nordostschweizerischen Hornusserverbands. Die Dimensionen sind gewaltig: Das Festgelände ist 35 Hektaren gross – das sind rund 49 Fussballfelder. Es gibt 22 Spielfelder, jedes rund 200 Meter lang. Pro Tag sind 800 aktive Hornusser im Einsatz.

Situationsplan des Festgeländes. Screenshot: PD

Abbruch wegen Wind

OK-Präsident Josef Schnider. Bild: PD

Mit dem Anlass am vergangenen Wochenende zeigt sich OK-Präsident Josef Schnider zufrieden. Rund 600 bis 700 Zuschauerinnen und Zuschauer fanden den Weg nach Ettiswil. Er sagt:

«Das grosse Interesse an unserer Randsportart hat mich überrascht und sehr gefreut.»

Das Wetter sei mit einer Ausnahme perfekt gewesen. Am Sonntagnachmittag musste das OK den Anlass aufgrund der schwierigen Windverhältnisse abbrechen. «Beim Schlagen flog der sogenannte ‹Nouss› über drei Spielfelder, das war zu gefährlich», sagt Schnider. Trotzdem habe man die Spiele werten können.

Einsatz am letzten Wochenende: eine Spielerin beim Schlagen. Bild: Christian Bärtschi

Schnider ist kein OK-Neuling, er hat bereits 2014 die beiden Anlässe mit seinem Verein durchgeführt – damals im Wauwilermoos in einem kleineren Rahmen. «Ich wusste, welch grosse Arbeit auf mich als Präsident zukommen wird. Doch ich bin ein hornussverrückter Spinner, ich konnte zu dem Ämtli nicht Nein sagen», sagt der 63-Jährige.

Mit der Schindel muss man den anfliegenden «Nouss» abtun. Bild: Christian Bärtschi

Vor drei Jahren hat das OK mit der Planung begonnen. Als Erstes habe man Land gebraucht, auf dem das Festgelände errichtet werden konnte. Ein Mitglied, welches in Ettiswil wohnt, hatte die Idee, die Anlässe auf dem Feld zwischen Schötzer-, Ettiswiler- und Unterfeldstrasse zu veranstalten. «Wir sind bei jedem einzelnen Landbesitzer vorbeigegangen und haben unser Anliegen geschildert. Alle waren sofort einverstanden, das Land zur Verfügung zu stellen. Das war unglaublich», sagt Schnider.

Eine Schwierigkeit sei die Coronakrise gewesen. «Lange haben wir nicht gewusst, ob die Anlässe stattfinden können. Trotzdem blieben wir dran und haben weiter geplant.» Zur Verzweiflung habe sie schliesslich die Suche nach Helferinnen und Helfern gebracht. «Wir mussten extrem kämpfen. Andere Vereine in der Region waren nicht mehr gleich gewillt mitzuhelfen wie noch vor acht Jahren. Nun haben wir 70 Personen pro Tag – das reicht zum Glück gerade so.» Ansonsten hätte man auf Plan C zurückgegriffen: Selbstbedienung.

Der Kampf um Nachwuchs

Für den kleinen Verein mit 21 Aktivmitgliedern und einem Nachwuchs-Hornusser sind die beiden Anlässe eine wichtige finanzielle Einnahmequelle, um zu überleben – ein Grund, weshalb sie die Mühen überhaupt auf sich nehmen. Denn: Einige Mitglieder sind über 60 Jahre alt, Nachwuchs gibt es kaum. Und den Jahresbeitrag wolle man nicht erhöhen müssen. «Wir kämpfen um Nachwuchs, versuchen es mit Werbung und führen auch ein Dorf-Hornussen durch. Doch heutzutage haben die Jugendlichen so viele Möglichkeiten. Da ist es schwierig mitzuhalten», sagt Schnider.

Trotzdem sei der 2.-Liga-Verein in gutem Zustand. «Wir haben ein Feld, auf dem wir einmal pro Woche trainieren können, und gute Ressourcen. Das Zusammensein pflegen wir intensiv.» Man wolle auch mit der Zeit gehen: So haben die Mitglieder für die Bewerbung der beiden Hornusserfeste eine Website erstellt und ein Video gedreht.

Die HG Hergiswil wird am Wochenende auf dem Feld nicht im Einsatz stehen. Man freue sich aber, die Spitzenteams zu sehen, so Schnider. Er sagt: «Das wird ein tolles Ambiente. Es ist einfach schön, wenn man sich zusammen wieder treffen kann.»

Der Eingang zum Festgelände. Bild: Christian Bärtschi

Hinweis: Am Samstag und Sonntag geht es um 7.30 Uhr los mit dem Eintreffen der Gesellschaften. Um 17.30 Uhr findet jeweils die Rangverkündigung statt. Weitere Infos zu den Anlässen unter www.hornusserfeste-hergiswil.ch