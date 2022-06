Krieg in der Ukraine «Herkulesaufgabe»: Kanton Luzern nimmt bei Flüchtlingen Gemeinden in die Pflicht – wer zu wenig Plätze bereitstellt, muss zahlen Der Kanton Luzern aktiviert den Verteilschlüssel für Geflüchtete und erhöht gleichzeitig die Quote pro Gemeinde. Viele Gemeinden müssen nun Wohnraum suchen – auch für Personen, die ihren Platz in einer Gastfamilie verlieren. Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 15.06.2022, 17.44 Uhr

Nun also doch: Der Kanton Luzern aktiviert den Verteilschlüssel für Geflüchtete. Damit werden den Gemeinden künftig Schutzsuchende zugewiesen. Jede Gemeinde muss eine gewisse Anzahl von Flüchtlingen aufnehmen. Der Verteilschlüssel beträgt neu 0,0235 Geflüchtete pro Einwohnerin und Einwohner. Eine Gemeinde mit 5000 Einwohnerinnen und Einwohnern muss demnach 117,5 Unterbringungsplätze bereitstellen.

Bereits im April hatte der Kanton vorsorglich einen Verteilschlüssel vorgestellt, diesen aber nicht aktiviert. Damals betrug die Quote noch 0,017 Schutzsuchende pro Einwohnerin und Einwohner. Laut einer Mitteilung des Kantons ist die Erhöhung den jüngsten Prognosen des Staatssekretariats für Wirtschaft (SEM) geschuldet.

Das SEM rechnet mit insgesamt rund 118'000 Geflüchteten bis Ende Jahr, davon 100'000 aus der Ukraine. Gemäss nationalem Verteilschlüssel muss der Kanton Luzern davon 4,8 Prozent aufnehmen, was 5664 Personen entspricht. Darin nicht enthalten sind die 3845 Personen aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich, die bereits per Ende 2021 im Kanton Luzern lebten. Insgesamt braucht Luzern also rund 9500 Plätze.

Bund holt Zuweisungen nach

Laut Noëlle Bucher, Departementssekretärin im Luzerner Gesundheits- und Sozialdepartement (GSD), habe sich die Situation zuletzt verschärft, weil der Bund den nationalen Verteilschlüssel nicht eingehalten habe. Dem Kanton Luzern seien zu wenige Schutzsuchende zugeteilt worden.

Noëlle Bucher, Departementssekretärin des Luzerner Gesundheits- und Sozialdepartements.

«Jetzt holt der Bund das nach und es werden viele Personen gleichzeitig zugewiesen.»

Zudem müsse der Kanton zunehmend Lösungen für Geflüchtete finden, die zunächst privat untergebracht gewesen seien. «Viele Gastfamilien haben sich auf eine vorübergehende Unterbringung eingestellt», so Bucher. Daraus seien nun in manchen Fällen drei Monate geworden. Dass die private Unterbringung keine dauerhafte Lösung sein werde, sei für den Kanton keine Überraschung, sagt die Departementssekretärin. «Damit haben wir gerechnet, aber es bringt uns noch stärker unter Druck.»

Insgesamt befinden sich zurzeit rund 2300 Personen aus der Ukraine mit Schutzstatus S im Kanton Luzern, davon sind rund 950 privat untergebracht. Wobei die Zahl der privaten Unterkünfte rückläufig sei, wie Noëlle Bucher sagt. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs habe der Kanton 1400 zusätzliche Plätze geschaffen.

Flüchtlinge aus der Ukraine in der Zivilschutzanlage Rönnimoos in Littau. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 21. März 2022)

Kanton setzt auf Netzwerk der Gemeinden

Nun sollen die Gemeinden mithelfen, diese ausserordentliche Situation zu bewältigen. Dabei setzt der Kanton auf das Netzwerk der Gemeinden vor Ort, wie Bucher sagt. «Dadurch kommen die Gemeinden zu Angeboten, die dem Kanton nicht zur Verfügung stehen.»

Gemeinden, die nicht genügend Plätze schaffen, laufen Gefahr, eine Ersatzabgabe entrichten zu müssen. Diese ist in der kantonalen Asylverordnung geregelt und kann bis zu 40 Franken pro Tag und fehlendem Platz betragen. Zuletzt hatte der Kanton Anfang 2016 den Verteilschlüssel aktiviert, ein halbes Jahr später stellte er den Gemeinden 170'000 Franken in Rechnung. Das Geld geht an Gemeinden, die mehr Plätze anbieten, als sie müssten.

«Herkulesaufgabe» für die Gemeinden

Sibylle Boos-Braun, Präsidentin des Verbands Luzerner Gemeinden (VLG), sagt, die Unterkunftssuche sei eine «sehr grosse Herausforderung für die Gemeinden. Man kann von einer Herkulesaufgabe sprechen». Erschwerend komme hinzu, dass bald die Sommerferien beginnen würden, was das Organisieren von Unterkünften noch schwieriger mache. Die Malterser Gemeindepräsidentin sagt aber auch: «Die Gemeinden werden sich der Aufgabe als verlässliche Staatsebene stellen.»

Vom Kanton erwartet Boos, dass er die Gemeinden bei der Suche nach Unterkünften und bei der Betreuung der Flüchtlinge aktiv unterstützt.

Sibylle Boos-Braun, Präsidentin des Verbands Luzerner Gemeinden und Gemeindepräsidentin von Malters.

«Ebenfalls erwarten wir, dass der Kanton bei den Unterbringungsstandards pragmatisch vorgeht und keine rigiden Vorschriften erlässt.»

Sie stellt zudem fest: «Es ist fraglich, ob die Gemeinden im erwarteten Umfang erfolgreicher sein werden.»

Das System der Ersatzabgabe könne der VLG nachvollziehen. «Es betrifft alle Gemeinden gemäss ihrer Einwohnerzahl und ist somit fair, dahinter steht der Solidaritätsgedanke», so Boos. «Wir müssen die Krise gemeinsam bewältigen.»

