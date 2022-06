Anna Vögtlin wurde in Luzern als erste Hexe verbrannt

Hexenverfolgung Die tragische Geschichte der Ettiswiler Hostiendiebin, die als Hexe verbrannt wurde Vor 575 Jahren wurde Anna Vögtlin als erste in Luzern dokumentierte Hexe verbrannt. Ihr Vergehen: Nachdem sie einen Pakt mit dem Teufel schloss, stahl sie eine Hostie aus der Ettiswiler Pfarrkirche. Livia Fischer Jetzt kommentieren 19.06.2022, 05.00 Uhr

Anna Vögtlin musste sterben, weil sie eine Hostie gestohlen hatte. Die Geschichte der Frau, die als erste in Luzern dokumentierte Hexe verbrannt wurde, ist in Geschichtsbüchern sowie in bildnerischer Form in der Sakramentskapelle Ettiswil verewigt.

Aussenansicht der Sakramentskapelle in Ettiswil. Bild: Pius Amrein (Ettiswil, 17. Juni 2022)

Der Raub vom 23. Mai 1447 in der Pfarrkirche Ettiswil ist mehrfach urkundlich beglaubigt. Im ersten Aktenstück dazu – dem in lateinischer Sprache verfassten Gerichtsprotokoll vom 16. Juni 1447, von dem es mehrere Übersetzungen gibt – ist zudem Anna Vögtlins angeblich freiwilliges Geständnis niedergeschrieben. Das ist die Geschichte ihres traurigen Todes.

Sie musste sich der Gewalt der bösen Geister ausliefern

Anna Vögtlin lebte in «drückender Armut und grossem Elend». Als sich ein «verdorbener Mensch» mit den Worten «Wenn du meinen Antrag annehmen willst, so werde ich dich unterweisen, wie du jedermann an Leib und Gut benachteiligen und schädigen kannst. Auch will ich dir ein anständiges Kleid anschaffen, damit du nicht derart zerfetzt und armselig herumlaufen brauchst» an sie heranmachte, ging sie darauf ein. Da fügte «der üble Lehrmeister» an, sie müsse sich der Gewalt der bösen Geister ausliefern. Ihr wurde Lux, einer der höchsten Teufel, zugewiesen und sie liess sich fortan von ihm leiten.

Zweimal musste sie in ihrer früheren Heimat in Deutschland in der Kirche von Bischoffingen eine Hostie stehlen und ihrem Auftraggeber bringen. «Daraufhin fügten wir allen, die uns verhasst waren, Unheil zu, schädigten die Feldfrüchte oder liessen sie gar völlig zugrunde gehen. Noch mancherlei Leid taten wir den Leuten an und niemand war imstande, es gutzumachen, uns ausgenommen», wird Anna Vögtlins Geständnis wiedergegeben. Sie hätten, wann und so oft sie nur wollten, die bösen Zaubereien wieder rückgängig machen können.

Schweinehirtin entdeckte die «verhexte» Hostie

Damit in Bischoffingen niemand Verdacht schöpfte, wurde Anna Vögtlin in entferntere Gegenden geschickt. So landete sie in Ettiswil, wo sie bei günstiger Gelegenheit in die Pfarrkirche ging und die Hostie durch das Eisengitter aus dem Sakramentshäuschen zog. Als sie ausserhalb der Friedhofsmauern war, wurde ihr diese aber plötzlich zu schwer. Sie warf sie in einen Brennnesselbusch und floh.

Erzählungen zufolge sah die Hostie auf einmal aus wie eine weisse Rose mit sieben Blütenblättern, die über dem Busch schwebte. Eine junge Schweinehirtin entdeckte sie, als sich deren Tiere weigerten, am Busch vorbeizugehen. Sie sprach zwei Reiter an, die vorbeikamen, und bat sie um Hilfe. Sofort wurde der Pfarrer benachrichtigt und die Suche nach dem Dieb oder der Diebin eingeleitet.

Heimgebrachte Hostie hätte reichen Lohn gebracht

In Büron, an der Grenze zu Triengen, fassten zwei Pfarrkirchangehörige «bestimmter Verdachtsgründe und Anhaltspunkte wegen» Anna Vögtlin; der dort verlaufende Grenzbach trägt noch heute den Namen «Hexenbächli». In Gefangenschaft wurde Vögtlin nach Schloss Büron gebracht, wo sie ihr Geständnis ablegte.

Sie soll ihre Taten allesamt freiwillig zugegeben und zum Hostienraub in Ettiswil gesagt haben: «Hätte ich das Begonnene nach meinem Willen zu Ende führen und das hochwürdigste Sakrament heimbringen können, so wäre mir reicher Lohn zuteilgeworden. Wir hätten die Getreideernte, die Weinberge und andere Feldfrüchte gänzlich verwüstet und ausgerottet. Nach Gewohnheit hätten wir mit dem hohen und erhabenen Leib unseres Heilandes noch andere Scheusslichkeiten vollbracht, die zu sagen einem graut.»

Anna Vögtlin bedauerte ihre Tat und bat unter Tränen um Verzeihung. An ihrem Geständnis hielt sie dennoch bis zum letzten Augenblick fest. Dieses kostete sie ihr Leben. In den Gerichtsakten heisst es: «Unter grosser Reue und mit hoher Andacht hauchte ihr Leben im lodernden Feuer aus.»

Hinweis: Als Grundlage für den Artikel dienten «Das Wunder von Ettiswil» (1947) von Josef Bütler sowie «Luzern im Spiegel der Diebold Schiller Chronik» (2013) von Stefan Ragaz.

