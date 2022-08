Luzerner Säuli-Bauern bekommen Überproduktion von Schweinefleisch zu spüren

Ein Steak oder eine Wurst auf dem Grill gehört für viele Leute im Sommer einfach dazu. Man könnte also meinen, dass gerade jetzt viel Schweinefleisch verkauft wird. Dem ist aber überhaupt nicht so. Derzeit gibt es in der Schweiz sogar eine Überproduktion.

Martina Birrer, Tele 1 02.08.2022, 22.33 Uhr