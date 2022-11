Estermann-Hof in Hildisrieden seit 400 Jahren im Familienbesitz

Hildisrieden Weitverzweigter Stammbaum: Bei Familie Estermann sind 400 Jahre auf vier Metern aufgerollt Kantonsrätin Rahel Estermann besitzt mit ihren Brüdern einen Hof, der seit vier Jahrhunderten in Familienbesitz ist. Am Sonntag wollen die Geschwister möglichst viele Estermanns zusammentrommeln. Reto Bieri Jetzt kommentieren 18.11.2022, 05.00 Uhr

Eines haben der ehemalige Zürcher Stadtpräsident Josef Estermann, SRG-Mediensprecher Edi Estermann und Springreiter Paul Estermann gemeinsam: Ihre Vorfahren stammen aus der Gemeinde Hildisrieden, genauer von einem Hof im Weiler Traselinge, der etwas ausserhalb an der Strasse nach Hochdorf liegt. Seit genau 400 Jahren befindet er sich im Besitz der Familie Estermann. Dies weiss man dank eines Kaufbriefs aus dem Jahr 1622. Damals erwarben die beiden Brüder Hans und Jost Estermann von Niederwil bei Rickenbach den Hof.

Rahel Estermann und ihre beiden Brüder Reto (rechts) und Markus besitzen in Traselinge einen landwirtschaftlichen Hof, der seit 400 Jahren in Familienbesitz ist. Bild: Dominik Wunderli (Hildisrieden, 15. November 2022)

Heute heissen die Besitzer Markus (37), Rahel (35) und Reto Estermann (33). Die Geschwister haben den Stammhof vor drei Jahren von ihren Eltern übernommen. Mit dem Übergang von der zehnten an die elfte Generation bleibt er damit weiterhin in Familienhand. Im Gegensatz zu ihren Vorgängergenerationen führen die drei Geschwister den Landwirtschaftsbetrieb aber nicht selber, denn sie haben beruflich andere Wege eingeschlagen; Markus ist Geschäftsführer einer IT-Firma, Rahel Generalsekretärin der Grünen Partei Schweiz und Reto arbeitet beim Kanton Zürich im Bereich Baubewilligungen. Letztgenannter wohnt immer noch im rund 300-jährigen Bauernhaus in Traselinge, ebenso Mutter Ruth und Tante Hermine Estermann. Ein Teil des rund 19 Hektaren grossen Betriebs ist an Nachbarn verpachtet.

Auch wenn die drei beruflich nicht in die Fussstapfen von Vater Erwin – der vor zwei Jahren verstarb – getreten sind, sei für sie klar gewesen, den Hof zu übernehmen. «Es sind viele schöne Erinnerungen damit verbunden», sagt Rahel Estermann. Ihr Bruder Reto ergänzt, früher sei fast jeden Tag jemand aus der Verwandtschaft zu Besuch gewesen. Kein Wunder, denn Vater Erwin wuchs mit elf Geschwistern auf. Allein väterlicherseits haben Markus, Rahel und Reto rund 30 Cousinen und Cousins.

Der Kaufbrief aus dem Jahr 1622. Bild: Dominik Wunderli (Hildisrieden 15. November 2022)

Nicht nur für sie, sondern für alle «Estermänner», deren Wurzeln in Traselinge liegen, organisieren die Geschwister anlässlich des 400-Jahr-Jubiläums ein öffentliches Treffen. Es findet am Sonntag, 20. November, ab 14 Uhr im Zentrum Impuls in Hildisrieden statt. Nebst Kaffee und Kuchen gibt es eine kleine Ausstellung mit dem Kaufbrief sowie historischen Dokumenten.

Vier Meter langen Stammbaum ergänzen

Insbesondere will die Familie die Gelegenheit nutzen, um einen vor 25 Jahren erstellten Stammbaum zu ergänzen. Das vier Meter lange Papierdokument stammt von Eduard Estermann aus Nunwil. Der pensionierte Landwirt entstammt einer Seitenlinie der Traselinger und erforschte viele Jahre lang die Familiengeschichte – und ist übrigens der Vater des erwähnten Edi Estermann.

Sie seien selber gespannt, wie viele «Estermänner» am Sonntag nach Hildisrieden kommen. «Es können 10, aber auch 100 sein», sagt Markus Estermann. Die Familie hat sich im Verlauf der Jahrhunderte weit verzweigt. Auf dem Stammbaum sind Linien aus mehreren Luzerner Gemeinden aufgeführt; Inwil, Eschenbach, Nottwil, Gunzwil, Schötz oder Schenkon. Aus Nottwil stammt übrigens Heiri Estermann: Der CVP-Politiker und Bauunternehmer wohnte in Schenkon und war bis zu seinem frühen Tod 2003 vier Jahre lang Nationalrat.

Immer mindestens ein Estermann im Gemeinderat

Nach wie vor gibt es in Hildisrieden viele Estermanns. Entsprechend einflussreich waren sie in der Vergangenheit. So sass bis in die 1990er-Jahre immer mindestens ein Estermann im Gemeinderat. Um sie auseinanderhalten zu können, erhielten viele Familien einen Beinamen; «s’Waisevogts», «s’Verwalters» – oder «s’Ratsherren», wie die Linie von Markus, Rahel und Reto noch heute genannt wird.

Unter anderem deshalb, weil Urgrossvater Caspar sowie Grossvater Carl jeweils während Jahrzehnten für die Katholisch-Konservativen im Grossen Rat politisierten, dem heutigen Kantonsrat. Auch einer Enkelin und einem Enkel liegt die Politik im Blut: Die in der Stadt Luzern wohnhafte Rahel sitzt seit 2018 im Kantonsrat und ist Co-Fraktionschefin der Grünen, Markus ist im Vorstand der Hildisrieder Mitte-Ortspartei. Auch wenn die beiden Geschwister nicht der gleichen Partei angehören: Ihr Verhältnis sei sehr gut, versichern sie schmunzelnd.

