Hilfsprojekt Kriens-Kathmandu einfach: Weshalb ein 40-jähriger Luzerner mit dem Velo um die halbe Welt fährt Ivo Schär aus Altishofen ist per Velo unterwegs nach Nepal. Die achtmonatige Reise soll dabei nicht nur eine spannende Erfahrung für ihn sein. Marion Waldmann Jetzt kommentieren 15.11.2022, 11.49 Uhr

Ivo Schär ist seit Mitte Juli auf dem Weg in die nepalesische Hauptstadt Kathmandu – per Velo. «Ich wollte mir eine Auszeit nehmen, und da die Lebenssituation gerade gepasst hat ... Nun ja, da bin ich jetzt, irgendwo im Iran», sagt er. Der 40-Jährige aus Altishofen habe durch Corona das hochalpine Wandern für sich entdeckt. So sei er auf die Idee gekommen, nach Nepal zu reisen, denn «da sollen ja die höchsten Berge sein».

Schär wartet in Tatvan (Türkei) auf die Fähre zur Überfahrt nach Van. Bild: PD

Los ging die Fahrt in Kriens, wo Schär bis zu seiner Abreise vorübergehend bei seiner Schwester wohnte. Über die Alpen fuhr er nach Italien und gelangte durch den Balkan, Griechenland und die Türkei in den Iran. Von dort ist nun die Weiterreise nach Pakistan und Indien geplant.

Ende März 2023 will Schär nach rund 10’000 Kilometern Fahrt Kathmandu erreichen. Wenn die nepalesischen Behörden es erlauben, soll die Reise beim Basiscamp Everest auf 5300 Metern über Meer enden.

Von den perfekten und den anderen Tagen

«Ich wollte einmal in einer anderen Form unterwegs sein als sonst», sagt Schär. So sei er zum Velofahren gekommen, mit dem er bisher kaum etwas am Hut gehabt hatte. Die ersten Wochen und insbesondere die Überquerung der Alpen seien entsprechend herausfordernd gewesen. «Durch das viele Schieben hatte ich wirklich grosse Blasen an den Füssen», erzählt er. Auch mit dem Gewicht von Velo und Gepäck, das sich auf 55 Kilogramm beläuft, habe er zu kämpfen gehabt.

Mittlerweile fahre er aber sehr gerne und bis zu 100 Kilometer am Tag. «Die Natur und Landschaft oder ein geschmeidiger Strassenverlauf in einem hügeligen Gebiet beim richtigen Wetter sind unvergleichlich.» Besonders schätze er die authentischen Begegnungen mit den Leuten.

«Mit dem Velo ist man näher bei Mensch und Land und erlebt die Kultur ungefiltert.»

Der türkische Landkreis Yedisu, den Schär auf seiner Reise durchquerte. Bild: PD

Schär weiter: «Aber es gibt natürlich auch die anderen Tage, und die sind ebenso häufig wie die perfekten Tage.» An diesen folge manchmal ein platter Reifen auf den anderen, es gebe unangenehme Begegnungen mit grossen Hunden und gefährliche Situationen mit Autos und Lastwagen. Trotzdem gefallen ihm die Abwechslung und das Abenteuer:

«Ich weiss nie genau, was auf mich zukommt.»

Das gelte auch für die Übernachtungsmöglichkeiten. «Da hatte ich schon einiges: Unter der Brücke, Rohbau, Sportplatz, Parkbank, Tankstelle, Schiff, Zelt, Hotel und schon gar keinen Schlaf, wenn ich in den Städten meine Sachen bewachen musste.»

Fahrräder für ein Strassenkinderhilfswerk

Seine Motivation erklärt Schär, der bis im Juni 2022 bei einer Surseer Firma im technischen Support angestellt war, so: «Bekanntermassen sollte man nicht auf Reisen gehen, um etwas zu suchen oder zu finden. Dennoch gibt dir ein Abenteuer wie dieses, bei mehrstündigem Herumtrampeln in von Menschen verlassenen Gegenden, doch Klarheit über gewisse Dinge und dich selber.»

Mittagspause in der Türkei zwischen Mus und Tatvan. Bild: PD

Daneben hat er noch ein anderes Ziel: «Ich wollte einen Beitrag an etwas Wichtiges leisten.» Nepal weist eine hohe Armuts- und Analphabetenquote auf, was unter anderem dem Bürgerkrieg geschuldet ist, der von 1996 bis 2006 herrschte. So erfuhr Schär von einem dortigen Strassenkinderhilfswerk «Nawa Asha Griha – Home of new hopes» (NAG). Dieses möchte Kindern, die auf den Strassen Kathmandus leben, ein Zuhause und eine Möglichkeit zur Ausbildung bieten.

«Nach einigen Gesprächen erfuhr ich von einem Bedürfnis, das perfekt zu meinem Projekt passt», sagt Schär. NAG brauche Velos, um den Kindern lange Strecken zu erleichtern. Er entschied, mit seiner Reise auf das Hilfswerk aufmerksam zu machen und via Website zur Spende aufzurufen. So will er Geld für zehn Velos inklusive Helm sammeln. Nach seiner Ankunft möchte er den Kindern zudem einen Crash-Kurs im Veloreparieren geben. «Darin bin ich inzwischen richtig Profi.»

