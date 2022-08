Kanton Luzern «Es macht betroffen, zu sehen, wie viele Menschen Essenspakete abholen»: Rotes Kreuz hilft seit 125 Jahren Der Luzerner Kantonalverband des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) wurde Ende des 19. Jahrhunderts gegründet. Präsidentin Helga Christina Stalder und Geschäftsführerin Erica Züst erzählen, was das Hilfswerk heute bewegt. Reto Bieri Jetzt kommentieren 01.08.2022, 12.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Geschäftsführerin Erica Züst (links) und Präsidentin Helga Christina Stalder; beide sind seit mehr als 30 Jahren beim Schweizerischen Roten Kreuz Kanton Luzern dabei. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 23. Juni 2022)

Helga Christina Stalder, Sie wurden 1994 als erste Frau an die Spitze des Schweizerischen Roten Kreuzes Kanton Luzern gewählt. Mussten Sie sich damals speziell beweisen?

Stalder: Beweisen muss man sich ja immer, ob als Frau oder Mann. Aber ja, als ich vor fast 40 Jahren in den Vorstand gewählt wurde, sassen dort nur Männer – Ärzte, Apotheker, Juristen. Für mich als junge Frau war es nicht ganz einfach, ich musste mich durchsetzen. Mir war es später als Präsidentin ein Anliegen, dass mehr Frauen in den Vorstand kommen. Aktuell ist die Zusammensetzung halb-halb.

Erica Züst, Sie arbeiten seit 34 Jahren beim SRK Luzern, seit 2011 als Geschäftsführerin. Wie hat sich die Organisation in dieser Zeit verändert?

Züst: Als ich angefangen habe, gab es ungefähr fünf Mitarbeitende. Heute sind rund 40 Personen beim SRK Luzern fest angestellt. Insgesamt engagieren sich inklusive der Mitarbeitenden im Stundenlohn sowie den Freiwilligen rund 540 Personen. Das SRK versteht sich heute als professionelle Organisation und attraktive Arbeitgeberin. Meine Aufgabe ist es, die Tätigkeiten des SRK Kanton Luzern zu benennen und bekannt zu machen, nämlich unsere Dienstleistungen.

Welche sind dies?

Züst: Wir sind ein Mehrsparten-Hilfswerk. Kurz gesagt, deckt unser Tätigkeitsbereich das ganze Leben ab, vom Babysitterkurs bis zur Palliative-Care.

Das SRK bringt Jugendlichen ab 13 Jahren das Babysitten bei, damit sie die anspruchsvolle Aufgabe als Babysitter sicher ausüben können. Bild: PD

Unser Fahrdienst begleitet Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Weiter haben wir ein Notrufangebot, einen Entlastungsdienst für pflegende Angehörige sowie Kinderbetreuung, um Eltern zu entlasten. Ein wichtiges Standbein ist die Aus- und Weiterbildung, darunter der Lehrgang für Pflegehelferinnen und -helfer. Er richtet sich an Quereinsteigende, die eine sinnstiftende neue Arbeit suchen. Die Mehrheit der Absolventen findet im Anschluss an diesen Lehrgang eine Stelle in einem Pflegeheim oder Betagtenzentrum. In Luzern absolvieren jährlich rund 2500 Personen ein Bildungsangebot beim SRK Luzern.

Stalder: Ein wichtiges Standbein sind die freiwilligen Helferinnen und Helfer, rund 400 an der Zahl, querbeet durch alle Alters-, Bevölkerungs- und Berufsgruppen. Sie bieten zum Beispiel Beratung zum Thema Patientenverfügung an, installieren Notfallgeräte, übernehmen Fahrdienste, Besuchs- und Begleitdienste oder bieten Familienunterstützung an. Unsere bekannte Aktion «2x Weihnachten» führen zum grossen Teil Freiwillige durch.

Wie hat sich die Coronapandemie auf das SRK Luzern ausgewirkt?

Züst: Einerseits haben wir einen Digitalisierungsschub erfahren. Andererseits sind wir noch näher an die verletzlichen Menschen der Gesellschaft herangerückt. Unsere während der Pandemie gestartete Aktion «Essen und mehr», bei der wir Lebensmittelpakete und Hygieneartikel abgeben, ist ein grosser Erfolg. Es macht betroffen, zu sehen, wie viele Personen die Pakete abholen kommen.

Stalder. Auch bei den Spenderinnen und Spender haben wir eine grosse Solidarität gespürt.

Züst: Bei den Freiwilligen kam es durch Corona leider zu einem Rückgang. Da viele zur Risikogruppe gehörten, durften wir sie nicht mehr einsetzen. Das war teilweise schwierig für die Betroffenen, andere zeigten zum Glück Verständnis. Ansonsten haben wir genügend Freiwillige, wir verzeichnen recht viele Anfragen, auch aufgrund einer Kampagne.

Das Jubiläumsjahr wird vom Ukraine-Krieg überschattet. Wie engagiert sich das SRK?

Züst: Wir haben dem Kanton unsere Hilfe angeboten. Wir unterhalten seit ein paar Jahren eine Anlaufstelle auch für Flüchtlinge und leisten Überbrückungshilfe mit Essenspaketen und Einkaufsgutscheinen. Beim Bundesasylzentrum auf dem Glaubenberg hat das SRK Luzern Betreuungsarbeit geleistet. Wir beabsichtigen zudem, Kurse für Freiwillige und Gastfamilien rund ums Thema Flucht und Traumata anzubieten.

Wie finanziert sich das SRK Luzern?

Züst: Einerseits aus den Spendengeldern unserer rund 27’000 Mitglieder, andererseits durch öffentliche Gelder, die wir für gewisse Leistungen vom Bund erhalten. Über 50 Prozent erwirtschaften wir aber über unsere Dienstleistungen selber. Unsere Administration halten wir schlank. Von einem Spendenfranken gehen 84 Rappen wieder an die Bevölkerung, und zwar ausschliesslich an Luzernerinnen und Luzerner.

Zum Jubiläum unterwegs mit dem SRK-Mobil Im Rahmen der 125-Jahr-Jubiläumsfeierlichkeiten steuert ein SRK-Mobil verschiedene Orte im Kanton an, um mit der Bevölkerung ins Gespräch zu kommen. Nachdem das Mobil bereits in Sursee und Hochdorf präsent war, folgen Luzern (20. August) und Willisau (3. September). Am 17. September organisiert das Hilfswerk an seinem Domizil einen Thementag rund um Demenz.

In der Regel ist Armut hierzulande nicht öffentlich sichtbar. Ihnen bietet sich dieser Innenblick. Wie sieht er aus?

Stalder: Die Armut nimmt tendenziell zu. Mir fällt auf, dass es in der Stadt Luzern mehr Obdachlose gibt.

Züst: Armut ist in unserer Kultur schambehaftet. Es braucht deshalb extrem viel, bis man sich dazu bekennt, dass man Unterstützung benötigt. Wir haben Spenderinnen und Spender, die ihre Mitgliedschaft bei uns aus finanziellen Gründen kündigen, selber aber keine Hilfe in Anspruch nehmen würden.

Welche Herausforderungen kommen in den nächsten Jahren auf das SRK Luzern zu?

Stalder: In der Stadt Luzern ist das SRK bereits stark präsent. Wir möchten unsere Dienstleistungen künftig vermehrt auf der Landschaft anbieten. Dazu haben wir zusammen mit der Hochschule Luzern eine Bedarfsabklärung gestartet.

Züst: Wichtig ist, dass wir attraktiv bleiben für jene, die Freiwilligenarbeit leisten möchten. Und dass das hohe Vertrauen in unsere Marke erhalten bleibt, indem wir gute Arbeit leisten und uns weiterentwickeln.

Sie sind beide lange im Amt. Wie sieht Ihre Zukunft aus?

Züst: Ich habe die Geschäftsleitung am 1. Juli 2022 an meine Nachfolgerin Jasmin Stutz übergeben. Ende August gehe ich in Pension.

Stalder: Ich bin bereits pensioniert. Das SRK hat weiterhin gut Platz in meinem Leben. Zudem braucht es durch den Wechsel in der Geschäftsleitung und zwei neuen Vorstandsmitgliedern Kontinuität. Noch ist es nicht Zeit, zu gehen, ich habe weitere Ideen. Ich hatte es immer gut im Leben, da möchte man gerne etwas zurückgeben.

Zu den Personen Erica Züst wird im September 64 Jahre alt und wohnt in St.Niklausen. Sie arbeitet seit 1988 beim SRK und leitet den Kantonalverband operativ seit 2011. Helga Christina Stalder ist 71, wohnt in Meggen und ist seit 1994 Präsidentin des SRK Luzern.

Die Geschichte des Roten Kreuzes Kanton Luzern

Ende des 19. Jahrhunderts warb der in Olten gegründete «Centralverein vom Roten Kreuz» für neue Sektionen. 1896 entstand in Luzern ein Samariterverein, der im Verlaufe des Jahres umbenannt wurde in «Samariterverein Luzern – Sektion des Schweizerischen Centralvereins vom Roten Kreuz». Die offizielle Gründung erfolgte im Dezember. Hauptaufgabe sah der neue Verein in der Ausbildung von gut ausgebildetem Pflegepersonal, an welchem es damals mangelte.

Die Ausbildung von Pflegepersonen ist ein wichtiges Standbein des SRK. Heute werden jährlich rund 300 Personen als Pflegehelfende für Assistenzeinsätze im Kanton Luzern ausgebildet. Bild: PD

Schaffung eines Schwesternheims 1910 an der Museggstrasse 14 in Luzern. Die als Legat vermachte Liegenschaft war bis 2010 Hauptsitz des SRK Luzern. Dieser befindet sich nun an der Maihofstrasse.

Der Erste Weltkrieg brachte neue Aufgaben: Der Verein stellte als «Luzerner Rotkreuzkolonne» einen Pikettdienst, um den Armeesanitätsdienst zu unterstützen.

Im Zweiten Weltkrieg unterstützte das SRK die Armee und die Zivilbevölkerung. Es gab unter anderem Strickaktionen, eine Kleiderstube für Flüchtlingsfrauen und es wurde ein Blutspendedienst eingerichtet.

Nach Kriegsende wurde beschlossen, das SRK im Kriegsfall nicht mehr dem Militär zu unterstellen. Im Auftrag des Bundesrats erfolgte der Ausbau des Blutspendedienstes und die Förderung der Krankenpflegeausbildung. Ausserdem wurden Ausflüge für Behinderte organisiert und Freiwillige rekrutiert, die sich für ältere und einsame Menschen einsetzen.

1967 wurde der ambulante Krankendienst gegründet. Dieser ebnete den Weg für die spitalexterne Pflege, die heutige Spitex.

Seit 1967 fahren SRK-Freiwillige ältere, kranke, beeinträchtigte oder verunfallte Erwachsene und Kinder von A nach B. Bild: PD

Nach und nach kamen weitere Angebote hinzu, die das Rote Kreuz noch heute anbietet: Fahrdienst, Babysittingkurse, Notruf, Entlastungsdienst oder Kinderbetreuung.

Das 2012 etablierte Jugendrotkreuz für junge Menschen zwischen 15 und 30 ist ein guter Einstieg in die Freiwilligenarbeit.

Quelle: Jubiläumsschrift SRK Luzern.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen