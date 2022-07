Hingeschaut «Ein trostloses Bild der Verwüstung»: Denkmal in Buchs erinnert an schweren Sturm vor 80 Jahren Am 8. Juli 1942 richtete ein Hagelsturm schwere Schäden im Wiggertal, Surental und Michelsamt an. Ein Denkmal in Buchs lässt das Ereignis nicht in Vergessenheit geraten. Niels Jost Jetzt kommentieren 08.07.2022, 05.00 Uhr

Es muss eine ungemein stürmische Nacht gewesen sein, an jenem 8. Juli 1942 im Luzerner Wiggertal, Surental und im Michelsamt. Ein «furchtbares Ungewitter mit vorausgehendem orkanartigem Sturm und schwerem Hagelschlag» sei über die Region niedergegangen und habe viel Schaden angerichtet, wie die «Luzerner Neueste Nachrichten» am Tag darauf berichteten.

Alleine in der kleinen Gemeinde Buchs seien 300 bis 400 Obstbäume umgefallen – «und zwar nicht nur alte, gebrechliche, sondern meistens junge, kräftige und mit Früchten behangene», wusste der Reporter anno dazumal zu berichten.

Das Denkmal, welches an den Sturm vom 8. Juli 1942 erinnert. Bilder: Niels Jost (Buchs, 06. Juli 2022)

Noch heute erinnert ein Denkmal an den Sturm. In Buchs, das heute zur Gemeinde Dagmersellen gehört, steht es neben der Dorfstrasse; unauffällig am Strassenrand, flankiert von drei Bäumen, dekoriert mit frischen Rosen und einer Kerze. «Gross ist Gott in der Natur», steht auf dem schön verzierten Stein-Kreuz geschrieben, «willst ihn noch grösser sehn, bleib vor diesem Kreuze stehn.»

Die Inschrift auf dem Stein-Denkmal.

Das Denkmal stand nicht immer an diesem Ort. Errichtet wurde es zunächst einige Meter weit entfernt. Das alte Holzkreuz an der Mühlegasse musste jedoch dem Bau der Autobahn A2 in den 1980er-Jahren weichen.

Armee half, Bäume wieder aufzustellen

Dass die damalige Bevölkerung der Naturkatastrophe ein Denkmal widmete, zeigt, wie einschneidend das Ereignis gewesen sein muss. Auch in der Presse fand der Sturm grosse Beachtung; neben der LNN berichteten das «Vaterland» und das «Luzerner Tagblatt» vom Hagelgewitter, bei Letzterem war es sogar die grosse Titelgeschichte. Darin ist von einem «trostlosen Bild der Verwüstung» die Rede. Und:

«Der Schaden an den Kulturen ist teilweise sehr gross. Leider gingen dadurch Werte verloren, die in einer Zeit wirtschaftlicher Not unersetzbar sind.»

Zur Erinnerung: 1942 wütete der Zweite Weltkrieg, in der Schweiz waren Lebensmittel rationiert. Daher ist es nachvollziehbar, dass sogar die Armee der Bevölkerung bei den Aufräum- und Wiederaufbauarbeiten half. Sie stellten diverse Obstbäume wieder auf, um die Ernteausfälle etwas zu schmälern.

Einer dieser Bäume steht noch heute, hochgewachsen und voller Birnen, im Garten der Familie Meier, etwas oberhalb von Buchs. Über Jahre hinweg sei der über 150-jährige Baum mit Stützen stabilisiert worden. Dass er noch heute Früchte trage, sei unglaublich, ist sich die Familie einig. Zu hoffen ist, dass er dies noch viele Jahre mehr tut – und den Stürmen der heutigen Zeit zu trotzen vermag.

Der Birnbaum im Garten der Familie Meier.

