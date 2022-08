Hingeschaut Was steckt in den ominösen weissen Holzkisten an Luzerner Bahnhöfen? In den weissen Holzkisten, die an einigen Luzerner Bahnhöfen stehen, lagert modernste Technologie: Hier werden dereinst die neuen Digitalfahrpläne angeschlossen. Salome Erni Jetzt kommentieren 09.08.2022, 11.08 Uhr

Sie sind weiss, grob gezimmert, an verschiedenen Bahnhöfen im ganzen Kanton zu finden und in ihrer Erscheinung völlig unspektakulär: Vermutlich sind auch Sie bereits an einer dieser Holzkisten vorbeigelaufen, ohne sich überhaupt an das Objekt erinnern zu können. Ein aufmerksamer Leser schaute aber genau hin und fragte, was sich darin verbirgt. Auch die Redaktion rätselte. Der Tipp der Autorin: Streusalz für den Winter.

Diese ominöse Kiste steht am Bahnhof in Meggen. Bild: PD

Nun, diese Vermutung liegt arg daneben. Denn in diesen Kisten schlummert die Zukunft der Papierfahrpläne. Oder besser gesagt: deren Ersatz. Wie ein Mediensprecher der SBB auf Anfrage erklärt, befinden sich unter den Kisten die Fundamente und Kabel für neue, interaktive Bildschirme.

Die weissen Boxen sind ein Provisorium

Die SBB planen bis voraussichtlich Ende 2023, an 500 kleinen und mittelgrossen Bahnhöfen rund 1000 dieser Bildschirme zu installieren. Aus Effizienzgründen, so die SBB, werden die Fundamente vorgängig gemacht und bis zum Installieren der Geräte mit ebenjenen mysteriösen Boxen abgedeckt.

Sie sollen teilweise durch Digitalversionen ersetzt werden: die bekannten Fahrplanaushänge – gelb für Abfahrten, weiss für Ankünfte – an den SBB-Bahnhöfen. Bild: Martin Rütschi/Keystone

Bereits 2020 wurden die ersten Bildschirme im Rahmen des Pilotprojekts aufgestellt. Die sogenannten «Smart Information Displays» oder SID werden sämtliche Informationen bündeln, die bis anhin auf den Papierplakaten standen. Sie können Informationen wie Ausfälle und Verspätungen in Echtzeit weitergeben – nicht nur optisch, sondern auch akustisch. Dies kommt der Barrierefreiheit zugute. Ausserdem haben sie eine Touch-Funktion, um zusätzliche Infos wie die Wagenformation einzublenden.

So sehen die neuen «Smart Information Displays» aus. Dieses Exemplar steht in Baar. Bild: Stefan Kaiser (Baar, 18. Januar 2022)

Rund 50 Millionen Franken für die Digitalisierung

Im Angebot haben die SBB zwei Grössen, beide mit einer Bildschirmdiagonale von über einem Meter. Welcher Bahnhof in den Genuss welcher Grösse komme, sei abhängig vom Standort und den lokalen Bedürfnissen, so die Website der Bundesbahnen. Ausserdem gibt es ein- und doppelseitige Bildschirme. Für die SBB bedeuten die Entwicklung der Neuerung inklusive deren Installation Kosten von rund 50 Millionen Franken.

Wer befürchtet, in Zukunft ständig mit schwarzen Bildschirmen konfrontiert zu sein, die flackernd «keine Verbindung» anzeigen, den beruhigen die SBB: Verlieren die SID die Verbindung zum Netz, soll standardmässig das altbekannte, gelbe Abfahrtsplakat angezeigt werden.

Für all jene, die doch noch an den Papierplakaten und den allfälligen unflätigen Kritzeleien darauf hängen, bleibt ein Hoffnungsschimmer: Sie verschwinden nicht ganz. Pro Bahnhof bleibt mindestens ein Set mit Tagesfahrplan, Liniennetz- und Zonenplan in Papierform erhalten.

