Historisches Mit Pferd, Fuhrwerk, Holz und einem gehörigen Batzen Geld: So finanzierte halb Werthenstein seine Zughaltestelle selbst Was heute selbstverständlich ist, musste vor rund 90 Jahren erkämpft werden: 1930 machte sich das Wallfahrtskomitee Werthenstein stark für ein eigenes Bahnhöfli – denn zahlen, das wollten die SBB kaum. Niels Jost Jetzt kommentieren 12.08.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Liste umfasst mehrere Dutzend Namen, geschrieben von Hand, in tadelloser Schnörkelschrift. «Polizeigemeinde Werthenstein: 2000 Franken», «Missionshaus v. d. hl. Familie: 1500 Franken», «Staatskasse Luzern: 1000 Franken» steht da beispielsweise geschrieben.

Die Liste aus dem Jahr 1932 gibt einen Einblick in die Finanzierung der neuen Zughaltestelle Werthenstein. Das Spannende dabei: Nicht etwa die Schweizerischen Bundesbahnen als Betreiberin der Strecke Luzern–Wolhusen kamen für den Bau auf, sondern die Bevölkerung vor Ort. Dies auf Initiative des damaligen Wallfahrtskomitees Werthenstein.

Die Eröffnung der Zughaltestelle Werthenstein am 15. Mai 1933. Archivbild: Guido Duss/Pius Amrein

Alt Regierungsrat hat Liste veröffentlicht

Seit kurzem hängt die Liste bei besagter Haltestelle. Die laminierten Blätter hat alt Regierungsrat Toni Schwingruber dort platziert. Als Präsident der Stiftung Wallfahrtskomitee Werthenstein seien ihm die Dokumente aufgefallen, verfasst habe sie ein damaliger Lehrer, berichtet Schwingruber. Er sagt:

«Speziell ist, dass sich so viele Leute an der Finanzierung des Bahnhöflis beteiligt haben. Der Grossteil stammte von ganz einfachen Leuten.»

Tatsächlich sind nach den eingangs erwähnten Institutionen fast ausschliesslich Privatpersonen auf der Liste aufgeführt; Familien, die Schwingruber «fast alle» kenne und die teils heute noch im Dorf wohnen würden, wie er sagt. Auch seine Grosseltern – mütterlicher- wie väterlicherseits – seien aufgeführt, so der frühere Präsident des Werthensteiner Gemeinderats und der kantonalen CVP.

Gespendet wurden teils mehrere hundert Franken – für damalige Verhältnisse ein kleines Vermögen. Insgesamt kamen 15’050 Franken zusammen. Und wer keinen Batzen beitragen konnte, lieferte Naturalleistungen ab wie Holz (total 21,9 Kubikmeter) oder leistete Fronarbeit (im Ganzen 111 Tage), teils mit Pferd und Fuhrwerk.

Dutzende Privatpersonen beteiligten sich an der Finanzierung der Haltestelle Werthenstein. Archivbild: Guido Duss/Pius Amrein

Grosser Nutzen für Pilger, Pendlerinnen und Pöstler

Das zeigt: Der Bevölkerung war die Errichtung einer Zughaltestelle äusserst wichtig. Doch weshalb? Antworten finden sich im Archiv der SBB. In einem Brief an die Bundesbahnen vom 16. September 1930 argumentierte das Komitee ausführlich, weshalb Werthenstein eine Haltestelle brauche.

So sei die Frequenz der Pilgerinnen und Pilger zur Wallfahrtskirche «in gutem Aufstiege begriffen» und das Missionshaus der Heiligen Familie beherberge wieder mehr Personen. Auch im Dorf herrsche eine «rege Bautätigkeit», wodurch nicht nur die Einwohnerzahl, sondern auch der Handel und Verkehr ständig wachsen würden. So würden tagtäglich viele Personen nach Luzern pendeln, die zum nächstgelegenen Bahnhof in Wolhusen «mehr als 25 Minuten, ja bis weit über eine Stunde» entfernt wohnen würden.

Ausserdem sei das Postbüro Werthenstein das grösste im Kanton ohne Bahnanschluss, «wo der Briefträger die Postsachen alle in Wolhusen abholen und überdies allmonatlich mit Ross und Wagen auf die Station Wolhusen fahren lassen muss, um den Postverkehr des Missionshauses zu bewältigen».

5100 Franken «aus besonderem Entgegenkommen»

Die Argumente schienen die SBB zu überzeugen. Sie seien mit dem Betrieb «einer nicht besetzten Station» einverstanden, teilten sie mit. Im Jahr 1932 erstellten die Bundesbahnen das Bahnhöfli. Die Rechnung von 16'500 Franken ging zu Lasten der Gemeinde Ruswil, auf deren Boden die Haltestelle steht, welche wiederum von den Spenden dürfte Gebrauch gemacht haben.

Von den Baukosten übernahmen die SBB «aus besonderem Entgegenkommen» 5100 Franken für die Bedienung der Barrieren und für die Einrichtung des Glockensignals und des Telefons.

Das Bahnhöfli Werthenstein heute. Bild: Pius Amrein (Ruswil, 10. August 2022)

Und so steht das Bahnhöfli noch heute: mit einer «eingewandeten» Wartehalle, zum Heizen eingerichtet, an einem 100 Meter langen und 2,5 Meter breiten Einstiegsperron, wo jede halbe Stunde ein Zug Halt macht – dem Initiativkomitee von 1930 sei Dank.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen