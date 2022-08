Häufigste Nachnamen Weshalb es im Kanton Luzern so viele Müllers und Schmids gibt – und wo Gashi, Krasniqi oder Ukaj in den Top 3 sind 4916 Luzernerinnen und Luzerner heissen Müller – dies ist der am häufigsten vorkommende Familienname im Kanton. Wir zeigen, in welchen Gemeinden es besonders stark «müllert», wo Exoten zu finden sind und was die Namen bedeuten. Niels Jost Jetzt kommentieren 25.08.2022, 05.00 Uhr

Wappen der Geschlechter Locher, Chardon, Hebting, Bindschedler, Weber, Wegmann, Erne und Meyer zieren die Scheiben im Zunfthaus zur Waag, am Donnerstag, 22. Juni 2006 in Zuerich. (KEYSTONE/Alessandro Della Bella) Alessandro Della Bella / KEYSTONE

Was haben die Stadt Luzern, Hochdorf, Ruswil, Nebikon und Rothenburg gemeinsam?

So unterschiedlich diese Gemeinden hinsichtlich ihrer Bevölkerungszahl, ihres städtischen oder ländlichen Charakters und der geografischen Lage auch sind – der Nachname Müller kommt dort jeweils am häufigsten vor. Während in Luzern 758 Personen mit diesem Namen leben, gibt es in Hochdorf 123 Müllers, in Ruswil 175, in Nebikon 42 und in Rothenburg «müllert» es 106-mal.

Dies zeigt eine Auswertung der Einwohnerregister, die das Luzerner Statistikamt (Lustat) exklusiv für unsere Zeitung vorgenommen hat. Stichtag ist der 30. Juni. Die Daten sind somit etwas aktueller als jene des Bundes, der die nationale Nachnamenhitliste von 2021 am Dienstag publizierte. Zugegeben, grosse Verschiebungen der Top 3 der häufigsten Nachnamen hat es im vergangenen halben Jahr nicht gegeben – und ja, Müller steht im Kanton Luzern wie im ganzen Land unangefochten an der Spitze. Doch die aktuelleren Lustat-Zahlen offenbaren doch einige Auffälligkeiten, die wir herausgepickt haben.

Der Familienname auf Platz 1 wurde nun ja bereits verraten: Müller kommt im ganzen Kanton 4916-mal vor. Das sind rund 1,2 Prozent der Gesamtbevölkerung von etwa 414'000 Personen – und das ist eben nach wie vor auch schweizweit der meistgenannte Nachname. «s'Müllers» haben grossen Vorsprung vor den am zweitmeisten vorkommenden Personen namens Bucher. Diesen Familiennamen tragen 3874 Luzernerinnen und Luzerner. Ähnlich langweilig – sorry, absehbar – ist der Name auf dem dritten Platz: Meier. So nennen sich 2836 Personen in Luzern.

Wer im Entlebuch auf der Strasse laut «Grüezi, Frau Emmenegger!» ruft, hat gute Chancen, dass sich tatsächlich jemand umdreht. In den Gemeinden Flühli, Schüpfheim, Hasle sowie in Menznau ist Emmenegger nämlich der meistvorkommende Nachname, wie diese Karte zeigt:

Auch sonst ist die geografische Häufung bestimmter Familiennamen augenfällig. Da wären die Meiers, die besonders oft am oberen Sempachersee und im Wiggertal vorkommen. Oder die Müllers, die sich wie ein Band durch die Stadt, Agglo und durchs Seetal ziehen. Wieso dem so ist? Lesen Sie es im Verlauf dieses Textes.

Apropos geografische Auffälligkeiten: Dass es in Triengen viele Fischers gibt, dürfte allgemein bekannt sein. Schliesslich ist hier beispielsweise Urs Fischer, der ehemalige Nati-Fussballer und Trainer des Bundesligisten Union Berlin, geboren. Oder Dialektologe Ludwig Fischer (1877–1962), der wegen seiner Bücher über die Grammatik des Luzerner Dialekts Bekanntheit erlangte.

Aus der Politik stammen ebenso berühmte Persönlichkeiten namens Fischer aus Triengen: so etwa Stände-, National- und Regierungsrat Vinzenz Fischer (1816–1896) oder der amtierende GLP-Nationalrat Roland Fischer, der zwar in Udligenswil wohnt, jedoch Bürger von Triengen ist.

Neben den eher erwartbaren Nachnamen offenbart die Luzerner Hitliste auch Exoten. So kommt in Gisikon beispielsweise am zweithäufigsten der Familienname Ukaj vor. Zugegeben: Es heissen dort zwar «nur» 16 Personen so, bei einer Bevölkerungszahl von 1439 sind das aber immerhin rund 1,1 Prozent. Anzunehmen ist, dass in Gisikon gleich mehrere Familien mit Wurzeln im Kosovo oder Albanien wohnen. Denn dort ist Ukaj ein weit verbreitetes «Gschlächt».

Ähnliches lässt sich in Emmen, Sursee und Wikon beobachten. Während in der Agglo-Gemeinde auf Platz 3 Krasniqi liegt (131 Personen), ist es im Städtli am Sempachersee Gashi (95 Personen) und in Wikon Berisha (16).

Nachnamen wurden erst im Hochmittelalter um das 13. Jahrhundert populär. Zuvor gab es nur das, war man heute als Vornamen kennt. Mit der Zeit brauchte man jedoch genauere Bezeichnungen, um die Leute unterscheiden zu können. Da griff man auf die naheliegendsten Merkmale der Person zurück, etwa den Beruf, die Herkunft oder individuelle Charakterzüge.

Grundsätzlich wird zwischen fünf Typen von Nachnamen unterschieden, wie es bei der Zentralschweizerischen Gesellschaft für Familienforschung heisst.

Erstens: solche, die von Berufen abgeleitet sind, beispielsweise Müller, Schmid, Kaufmann, Fischer, Zimmermann, Koller (von Köhler) oder Hodel (Letzterer geht auf Getreidehändler zurück).

abgeleitet sind, beispielsweise Müller, Schmid, Kaufmann, Fischer, Zimmermann, Koller (von Köhler) oder Hodel (Letzterer geht auf Getreidehändler zurück). Zweitens: Namen von Höfen oder Ortschaften , etwa Bucher (angelehnt an einen Flurnamen mit Wäldern aus Buchen), Bachmann (jemand, der an einem Bach wohnte), Portmann (stammt vom Wort «Bort», also Rand, Uferrand oder Böschung ab) oder Stalder (kommt von Stalde, womit eine ansteigende Stelle im Gelände oder ein ansteigender Weg gemeint ist).

, etwa Bucher (angelehnt an einen Flurnamen mit Wäldern aus Buchen), Bachmann (jemand, der an einem Bach wohnte), Portmann (stammt vom Wort «Bort», also Rand, Uferrand oder Böschung ab) oder Stalder (kommt von Stalde, womit eine ansteigende Stelle im Gelände oder ein ansteigender Weg gemeint ist). Drittens: Familiennamen, die etwas über die Herkunft der Trägerin verraten, beispielsweise Zürcher oder Basler.

der Trägerin verraten, beispielsweise Zürcher oder Basler. Viertens: Übernamen oder solche, die auf das Äussere des Trägers hinweisen wie Gross, Klein, Wüest, Wyss (jemand mit auffallend heller Hautfarbe) oder Roth (jemand mit roten Haaren).

oder solche, die auf das Äussere des Trägers hinweisen wie Gross, Klein, Wüest, Wyss (jemand mit auffallend heller Hautfarbe) oder Roth (jemand mit roten Haaren). Fünftens: Ableitungen von bestehenden Namen wie Schmid –Schmidli – Schmidliger oder Bieri (Verkleinerungsform des französischen Namen Pierre respektive des deutschen Peter).

Die Auflistung gibt auch eine ungefähre Antwort darauf, weshalb gewisse Familiennamen in bestimmten Gemeinden oder Regionen besonders häufig vorkommen. Der Name Emmenegger beispielsweise stammt aus Schüpfheim. So wurde im 14. Jahrhundert ein Hof oberhalb der Entlebucher Gemeinde erstmals urkundlich erwähnt, wie aus dem Namenlexikon von SRF 1 nachzuhören ist. Es liegt somit auf der Hand, dass dort noch heute viele Emmeneggers wohnen.

Schwieriger ist die Erklärung bei landesweit sehr häufig vorkommenden Familiennamen wie Müller. Gemäss dem Portal der schweizerischen Personennamenforschung gab es früher in fast jeder Ortschaft eine oder mehrere Mühlen. Selbes gilt für Schmid: Im Mittelalter war dies eines der wichtigsten Berufe. Einen Huf-, Gold- oder Werkzeugschmied gab es in fast jeder Ortschaft. Dementsprechend waren und sind diese Namen nicht an eine bestimmte Region gebunden, sondern kommen im ganzen deutschsprachigen Raum häufig vor.

