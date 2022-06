Hitzewelle «Jeder Fisch, der wegen der Hitze stirbt, ist einer zu viel»: So ist die Lage in Luzerns Gewässern Das sommerliche Wetter bedeutet für die Fische in Luzerner Gewässern Stress – und es kann tödlich sein. Der Fischereiverband schaut besorgt auf die Gewässer in der Region, während der Kanton auf Notabfischungen vorbereitet ist. Pascal Linder Jetzt kommentieren 29.06.2022, 05.00 Uhr

Wenig Niederschlag und warme Temperaturen: Was Badehungrige freut, ist für Fische in den heimischen Gewässern ein mächtiges Problem. Wenn nämlich das Wasser zu warm wird und der Wasserpegel sinkt, drohen Fische zu sterben.

Für gewisse Fische kann die Hitze tödlich sein. Symbolbild: Corinne Glanzmann

Für Forellen und Äschen, zwei im Kanton Luzern weit verbreitete Fischarten, können bereits Wassertemperaturen ab 25 Grad gefährlich sein. «Für gewisse Fische ist es tödlich, wenn sie sich über längere Zeit in warmem Wasser aufhalten», erklärt Markus Fischer, Präsident des Fischereiverbands Kanton Luzern.

Bereits Wassertemperaturen ab 20 Grad würden bei den meisten Fischen Stress verursachen – ab 24 Grad werde es dann kritisch. Der Grund: Warmes Wasser enthält weniger Sauerstoff als kaltes. Verglichen mit 10 Grad kaltem Wasser hat 28 Grad warmes Wasser nur noch einen Drittel des Sauerstoffgehaltes. Fische drohen zu ersticken. «Bildlich gesprochen würde ich sagen, dass im Kanton Luzern aktuell die Gefahrenstufe gelb herrscht», sagt der Verbandspräsident. Er ergänzt:

«Noch geht es den Fischen einigermassen gut. Aber wenn der Sommer so weiter geht, wird es dramatisch. Jeder Fisch, der wegen der Hitze verenden muss, ist einer zu viel.»

Die kleine Emme erwärmte sich letzte Woche bei der Messstation in Emmenbrücke auf 27,4 Grad. «Diese Temperatur macht uns Sorgen», sagt Markus Fischer. Man dürfe aber nicht vorschnell urteilen und müsse differenzieren:

«Die Messstelle muss nicht identisch sein mit dem Ort, wo sich die Fische tatsächlich aufhalten.»

Ausserdem sei immer in Betracht zu ziehen, ob es auch Kaltwasserzufuhren gibt, wie etwa Grundwasseraufstösse oder einfliessende Nebenbäche.

Obwohl Refugien mit kühleren Temperaturen vorhanden seien, schaue der Fischereiverband derzeit besorgt auf die Gewässer im Kanton: «Die Fische versuchen der Wärme auszuweichen. Entweder sie schwimmen wieder die Reuss runter oder zurück in den See.» Auch in der normalerweise eher kühlen Reuss in Luzern wurden am Dienstag 24 Grad gemessen, sieben Grad über der Durchschnittstemperatur im Juni.

Notabfischungen waren bislang noch nicht nötig

Notabfischungen, wie sie im Hitzesommer 2018 im grossen Stil durchgeführt wurden, sind heuer noch nicht nötig gewesen. Die Fliessgewässer im Kanton Luzern sind in 123 Fischereireviere aufgeteilt und an einzelne Fischpächter oder an Sportfischergesellschaften verpachtet. «Die Pächter beobachten die Gewässer und melden uns, sobald Fische wegen zu wenig oder zu warmen Wassers umgesiedelt werden müssen», sagt Philipp Amrein, Leiter Fachbereich Jagd und Fischerei bei der Dienststelle Landwirtschaft und Wald (lawa) im Kanton Luzern.

«Letzte Woche hat sich ein Pächter eines kleineren Gewässers aus dem Raum Seetal gemeldet, worauf wir mit dem Elektrofanggerät ausrückten und die Fische in nachgelegenes, kühleres Gewässer umsiedelten», sagt Amrein. Ansonsten sei die Lage im Kanton Luzern nach wie vor ruhig. Im Moment seien keine Massnahmen nötig, nicht zuletzt, weil es in den vergangenen Tagen immer wieder regnete. Dennoch:

«Wir sind momentan zwar nirgends im Einsatz, behalten aber die gesamte Situation im Auge.»

Die Dienststelle Landwirtschaft und Wald habe in vergangenen Hitzeperioden gute Erfahrungen gemacht und sei auf allfällige Notabfischungen vorbereitet.

Prävention hilft

Um Notabfischungen möglichst zu vermeiden, helfen verschiedene präventive Massnahmen im Wasserbau: «Wir sind in guter Zusammenarbeit mit der Dienststelle Verkehr und Infrastruktur (vif)», sagt Amrein. Durch das Anpflanzen von Schatten spendenden Hecken oder Baumgruppen entlang der Gewässer könne die Wassertemperatur um zwei bis drei Grad abgekühlt werden.

Der Präsident des kantonalen Fischereiverbands, Markus Fischer, ergänzt: «Lebensraumstrukturen müssen standorttypisch sein und bestehen, wenn möglich, immer aus Holz.» Holz senke nämlich die Temperaturen und bilde wertvollen Lebensraum. Der Fischereiverband appelliert deshalb, Totholz, wenn immer möglich, im Gewässer zu belassen.

Überdurchschnittlich warmer Juli in Aussicht

Der Juni war bislang überdurchschnittlich heiss – in Luzern kletterte das Quecksilber auf beinahe 34 Grad. Und im aargauischen Beznau wurde mit 36,9 Grad gar der landesweite Hitzerekord egalisiert. Geht es im Juli mit Hitzerekorden weiter? Genaue Prognosen sind gemäss Klaus Marquardt von Meteonews noch nicht möglich. Der Meteorologe sagt aber:

«Aktuell sieht es nicht so aus, als gäbe es im Juli lange Hitzeperioden ohne Regen.»

Das Wetter sei momentan durch eine Südwestlage geprägt. Das jetzige Strömungsmuster deute darauf hin, dass der Juli ähnlich ausfällt wie der Juni. Konkret: «Zwar wird es wohl überdurchschnittlich warm, einzelne Gewitterfronten sorgen aber immer wieder für eine Abkühlung.» Eine Abkühlung, die den Fischen in Luzerns Gewässern gelegen kommt.

Honau und Büron rufen zum Wassersparen auf Die Gemeinden Honau und Büron haben wegen der Hitze die Bevölkerung vergangene Woche aufgerufen, Wasser zu sparen. Auf den Gemeindeseiten steht etwa, man solle aufs Autowaschen verzichten und Swimmingpools nicht mehr befüllen, damit keine Probleme in der Wasserversorgung auftreten. Die einzelnen Gemeinden sind für die Wasserversorgung zuständig. Bei der Dienststelle Umwelt und Energie (uwe) habe man demnach keine Kenntnis von weiteren solcher Aufrufe. «Trotz des trockenen Winters und Frühlings sind die Grundwasserstände vielerorts nur leicht unter den mittleren Werten», sagt Abteilungsleiter Werner Göggel. Einzig im Raum Surental seien die Bestände tiefer als im Rest des Kantons. (pl)

