Hitzkirch: Schulhaus Mosen soll zu Flüchtlingsunterkunft werden

Hitzkirch «Das Schulhaus ist das Herz des Dorflebens» – geplante Flüchtlingsunterkunft polarisiert Die Umnutzung des ehemaligen Schulhauses sorgt in Mosen für Ärger. Dieser richtet sich nicht gegen die Flüchtlinge, sondern den Gemeinderat. Reto Bieri Jetzt kommentieren 13.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Astrid Mühlebach ist Vorsitzende des Verkehrsvereins, der im Schulhaus Mosen eingemietet ist. Bild: Eveline Beerkircher (12. Dezember 2022)

Der Gemeinderat Hitzkirch will das ehemalige Schulhaus in Mosen in eine Unterkunft für 36 Flüchtlinge umnutzen. Er will damit Malus-Zahlungen von bis zu einer Million Franken abwenden. Diese drohen, weil die Gemeinde laut kantonalem Verteilschlüssel 136 asyl- und schutzsuchende Personen aufnehmen müsste, aktuell aber nur rund 70 Flüchtlinge in Hitzkirch leben.

Rund die Hälfte der fehlenden Plätze will der Gemeinderat im ehemaligen Schulhaus Mosen einrichten. Das stösst im betroffenen Ortsteil am Hallwilersee, der 2009 mit Hitzkirch fusionierte, auf Unmut. Unzufrieden ist etwa Astrid Mühlebach. Sie ist Vorsitzende des Verkehrsvereins, der sich für das Dorfleben einsetzt und kulturelle Anlässe organisiert. Mühlebach betont mehrmals, in Mosen habe man nichts gegen ukrainische Flüchtlinge und Verständnis für deren gute Unterbringung.

Man störe sich vielmehr an der Kommunikation der Gemeinde. «Am 30. November wurden ich und die anderen Vereine, die das Schulhaus nutzen, über die Pläne informiert.» Eingemietet ist laut Mühlebach die Volkshochschule Hitzkirch, die unter anderem Sprachkurse anbietet, der Samariterverein sowie der Verkehrsverein, der gelegentlich Anlässe organisiert, etwa das Adventsbasteln, eine Märchenstunde oder die Tagwache an der Fasnacht. Zudem dient der Sportplatz den Moser Kindern als Treffpunkt.

Dass die Vereine vom Gemeinderat vor vollendete Tatsachen gestellt wurden, habe sie schockiert. Via Whatsapp-Chat – «wir sind gut vernetzt in Mosen» – mobilisierte Mühlebach die Bevölkerung, damit möglichst viele die einen Tag später stattfindende Gemeindeversammlung besuchen. Etwa 40 der insgesamt rund 300 Moserinnen und Moser folgten dem Aufruf.

Es kam zu teils hitzigen Diskussionen. Unter anderem stellte Astrid Mühlebach einen Antrag, im Budget 2023 kein Geld für den Umbau des Schulhauses Mosen einzustellen. Da dies in der Kompetenz des Gemeinderats liegt, wurde der Antrag nicht zugelassen. Um an der Versammlung die Gemüter zu beruhigen, lud Gemeindepräsident David Affentranger (Mitte) eine Gruppe aus Mosen zu einem runden Tisch ein.

Restaurant Kreuz wird ab Ende Januar frei

In den Tagen danach durchforstete Mühlebach Hitzkircher Wohnungsinserate und rief Vermietende an. «Zwei sagten zu, Wohnungen für ukrainische Flüchtlinge zu vermieten.» Mühlebachs Vorwurf, die Gemeinde unternehme zu wenig, um Wohnraum zu finden, weist David Affentranger zurück.

«Wir konnten am runden Tisch darlegen, dass wir bereits viel gemacht haben und nicht tatenlos zuschauen.»

Man sei aber auf die Bevölkerung angewiesen. Die Bemühungen von Astrid Mühlebach seien vorbildlich.

Ins Spiel gebracht hat Mühlebach zudem das Restaurant Kreuz. Wie sie erfahren hat, wird dieses per Ende Januar 2023 frei. Die Eigentümerin sei bereit, das Gebäude dem Kanton für Flüchtlinge zur Verfügung zu stellen. «Ein Glücksfall», so Mühlebach. Der Gemeinderat will das «Kreuz» in Mosen prüfen, erst dann könne man sagen, inwiefern es für diesen Zweck geeignet sei. Affentranger:

«Wir denken, bei dieser grossen Zahl an Flüchtlingen ist es sicher kein Nachteil, wenn die Gemeinde als Vermieterin auftritt.»

Astrid Mühlebach hingegen vermutet, dem Gemeinderat gehe es beim Schulhaus wohl ums Geschäft mit den Mieteinnahmen.

Schulhaus ist «Herz des Dorflebens»

Die Ängste, dass in Mosen keine kulturellen Anlässe mehr stattfinden könnten, nehme man ernst, sagt David Affentranger. «Das muss weiterhin möglich sein». Dennoch will der Gemeinderat am Schulhaus als Flüchtlingsunterkunft festhalten. Man sitze nun mit den Vereinen zusammen, erhebe deren Bedürfnisse und suche nach Lösungen.

«Die Flüchtlingsunterkunft wird temporär genutzt», betont Affentranger. Astrid Mühlebach hingegen zweifelt daran, dass das Schulhaus für Familien geeignet ist. Auch sei keine Küche vorhanden.

Sie räumt ein, dass ein Teil der Moser Delegation mit dem Lösungsvorschlag der Gemeinde leben kann. Mühlebach selber will weiterkämpfen. Bereits habe man eine Petition mit 112 Unterschriften eingereicht.

«Das Schulhaus ist für uns ein wichtiger Treffpunkt. Es ist das Herz des Dorflebens.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen