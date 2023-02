Hitzkirch: Restaurant Kreuz soll Asylunterkunft werden

Hitzkirch Für Flüchtlingsunterkunft: Nach Schulhaus wird auch Restaurant Kreuz geprüft Die Eigentümerschaft des Restaurants Kreuz in Mosen hat die Gemeinde informiert, dass eine Vermietung als Asylunterkunft angestrebt wird. 01.02.2023, 19.31 Uhr

Das Schulhaus Mosen. Bild: Eveline Beerkircher (Mosen, 12. Dezember 2022)

Das Baugesuch, um das Schulhaus Mosen zu einer Flüchtlingsunterkunft umzubauen, ist finalisiert und liegt bis am 13. Februar online und in der Gemeindeverwaltung auf. Ein weiterer Standort wird geprüft: die Eigentümerschaft des Restaurants Kreuz in Mosen hat die Gemeinde informiert, dass eine Vermietung an den Kanton für die Unterbringung von Flüchtlingen angestrebt wird.