Hitzkirch: Flüchtlinge sollen nicht in Schulhäusern

Keine Flüchtlinge in Schulanlagen: Unterschriftensammlung für Gemeindeinitiative läuft

Der Hitzkircher Gemeinderat will das Schulhaus Mosen als Flüchtlingsunterkunft umnutzen. Eine SVPlerin wehrte sich dagegen – und will mit einer Initiative nun die Unterbringung in jeglichen Sport-, Schul- und Freizeitanlagen verhindern.