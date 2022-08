Hitzkirch Lukas Elmiger in zwei Verbände gewählt 03.08.2022, 13.28 Uhr

Lukas Elmiger Bild: Pius Amrein

Der Hitzkircher Mitte-Gemeinderat Lukas Elmiger ist in zwei Verbände gewählt worden. So ist der Bauvorsteher neu im Gemeindeverband Abwasserreinigung Hitzkirchertal sowie im Verband Luzerner Gemeinden vertreten. In Letzterem wird Elmiger Mitglied des Fachbereichs Bau, Umwelt und Wirtschaft.