Hitzkirch Nach Lancierung der Initiative gegen Flüchtlingsunterbringung – das sagt der Gemeinderat Eine Initiative will verhindern, dass Schutzsuchende in Sport-, Schul- und Freizeitanlagen wohnen – ausgelöst durch die Pläne der Gemeinde, das Schulhaus Mosen genau hierfür umzubauen. Noch zeigt sich die Exekutive gelassen. Livia Fischer Jetzt kommentieren 22.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Schulhaus Mosen ist eine Asylunterkunft geplant. Bild: Eveline Beerkircher (Hitzkirch, 12. Dezember 2022)

36 Flüchtlinge sollen künftig im leer stehenden Schulhaus Mosen unterkommen. So der Plan des Hitzkircher Gemeinderats, der für viel Unmut sorgt. Für so viel, dass ein dreiköpfiges Komitee rund um Astrid Mühlebach (SVP) eine Gemeinde-Initiative lanciert hat, um dies zu verhindern. Demnach sollen Schutzsuchende weder in Sport-, Schul- noch Freizeitanlagen untergebracht werden dürfen.

Damit gingen viele potenzielle Flüchtlingsplätze verloren, von denen die Gemeinde noch viele sucht. Gemäss kantonalem Verteilschlüssel muss Hitzkirch 136 Personen aufnehmen, noch immer fehlt fast die Hälfte der Plätze. Das wird teuer. Bei dem vorgegebenen Erfüllungsgrad von 75 Prozent – den die Regierung entgegen früherer Pläne vorerst nicht erhöht – kostet es die Gemeinde laut Sozialvorsteher Hugo Beck (FDP) bis zu 200’000 Franken jährlich. Liegt der Erfüllungsgrad bei 100 Prozent, wären es knapp 400’000 Franken.

Zum Vergleich: Die Umbaukosten des Schulhauses belaufen sich schätzungsweise auf bis zu 150’000 Franken. Welche weiteren Kosten im Zusammenhang mit der Betreuung – etwa in Form von Schlüsselpersonen vor Ort – anfallen würden, kann Beck nicht prognostizieren. «Was nötig sein wird, wissen wir erst, wenn bekannt ist, welche Schutzsuchenden ab wann einziehen.»

Zwei Einsprachen gegen Baugesuch

Zurück zur Initiative. Ob sie Chancen hätte, vermag Beck nicht zu beurteilen. Aktuell seien die Gegnerinnen und Gegner der Schulhauspläne lauter und man höre sie öfter. «An uns gelangen aber auch sehr viele positive Rückmeldungen von Leuten, die der Meinung sind, dass wir jetzt helfen und den kantonalen Auftrag erfüllen müssen.»

Nicht nur darum zeigt er sich gelassen. Überhaupt sei eine allfällige Abstimmung noch weit weg (die Unterschriftensammlung startete am Montag) und ohne ein Ja hat die Initiative keinen rechtlichen Einfluss auf laufende Geschäfte. Ausser dem Schulhaus Mosen verfolgt die Gemeinde übrigens keine grösseren Projekte zur Flüchtlingsunterbringung, es sei nach Beurteilung des Kantons die einzige Liegenschaft, die dafür infrage komme. Trotz fehlendem Rechtscharakter der Initiative sagt Beck in Bezug auf die Schule: «Bevor wir die Aufgaben für den Umbau verteilen, erörtern wir die aktuelle Situation und beziehen das Befinden der Bevölkerung mit ein.»

Bis es so weit kommt, dürfte es dauern. Denn das öffentlich aufgelegte Baugesuch traf auf Widerstand. Zwei Einsprachen gingen bei der Gemeinde ein. Über deren Inhalt sagt Beck wegen des laufenden Verfahrens nichts, unsere Zeitung hatte jedoch mit einem der Einsprecher Kontakt. Er wohnt direkt neben der Schule und begründet seine Einsprache damit, dass Hitzkirch die für das Projekt notwendige Umnutzung nicht eingegeben habe, er die Zonenkonformität des Schulhauses als Flüchtlingsunterkunft infrage stelle und die Gemeinde «keinerlei Gesamtkonzept betreffend Betrieb, Unterhalt, Zufahrt oder Sicherheit präsentieren» könne.

Uneinigkeit betreffend Restaurant Kreuz bleibt bestehen

Zum Restaurant Kreuz und der kritischen Beurteilung der Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen (DAF), wonach sich dieses derzeit nicht als Unterkunft eignet, will sich Beck ebenfalls nicht äussern. «Wir sind nicht in die Verhandlungen involviert und waren entsprechend auch an der Besichtigung nicht dabei.» Dies sei eine Sache zwischen der Hauseigentümerin – vertreten durch Astrid Mühlebach, die das Restaurant ins Spiel brachte – und der DAF.

Wie dem jüngsten Mailverkehr zu entnehmen ist, diskutieren die Parteien in umfangreichen Nachrichten noch immer hin und her. Die DAF bleibt bei ihrem Standpunkt, weist darauf hin, keine detaillierte Auflistung der Absagegründe erstellen zu müssen, nennt aber immerhin die Hauptargumente. Den Vorwurf der Ungleichbeurteilung zwischen dem Schulhaus Mosen und dem Restaurant Kreuz weist sie zurück. Mühlebach hingegen hält daran fest – ebenso an der Forderung, eine detaillierte Auflistung der nötigen Sanierungsarbeiten zu erhalten.

Und der Gemeinderat? Dieser bemüht sich weiterhin um Privatwohnungen für Flüchtlinge. Die Aussichten sind jedoch trüb, wie Beck sagt: «Wegen des geringen Leerbestands läuft die Suche harzig.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen