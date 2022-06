Turmruine Richensee wurde für 950'000 Franken saniert

Turmruine Richensee

Der Burgturm von Richensee wurde in den Jahren um 1240 von den Grafen von Kyburg als Sitz ihres Vogtes im Seetal errichtet. Nach dem Aussterben der Grafenfamilie 1264 fiel die Anlage an die Grafen von Habsburg. Das um den Burgturm entstandene Dorf Richensee entwickelte sich in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts zum Marktort, die Burg wurde zum Verwaltungszentrum eines habsburgischen Amtes. Gemäss den spätmittelalterlichen Chroniken wurde der Turm von Richensee während des Sempacherkriegs 1386 zerstört. Seither ist er eine Ruine. Der Marktort bestand jedoch weiter – der letzte Markt wurde 1958 abgehalten. (pd)