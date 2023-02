Hochdorf Dank Leidenschaft für das Druckgewerbe: Dieser Verein wurde ausgezeichnet Der Verein Weiss- und Schwarzkunst in Hochdorf hat von der Albert-Koechlin-Stiftung den Anerkennungspreis erhalten. Das Preisgeld wollen sie mit Bedacht einsetzen. Peter Weingartner Jetzt kommentieren 01.02.2023, 05.00 Uhr

Yvonne Camenzind und Roger Tschopp haben den Verein Weiss- und Schwarzkunst initiiert. Bild: Patrick Hürlimann (Hochdorf, 28. Januar 2023)

Roger Tschopp (59) und Yvonne Camenzind (53) sind dankbar: Die Albert-Koechlin-Stiftung hat ihrem Verein Weiss- und Schwarzkunst in Hochdorf 30’000 Franken zugesprochen. Weisskunst hat nichts mit der Kunstschneeproduktion zu tun, sondern mit derjenigen von Papier. Die Schwarze Kunst ist bekanntlich der Buchdruck.

Die Stiftung würdigt das Schaffen des Vereins, den die beiden 2013 initiiert haben. In einer Druckwerkstatt und verschiedenen Ateliers (Papieratelier, Buchdruck, Lithografie, Buchbinderei) vermitteln sie bei Workshops und Events vom Aussterben bedrohte Techniken. «Die private Initiative, die Bemühungen für den Erhalt eines Kulturerbes sowie das ehrenamtliche Engagement für ein wertvolles Handwerk verdienen Anerkennung», begründet die Stiftung.

Sie schenkten, damit sie weiterarbeiten können

Praktisch jeden Samstag arbeiten in der offenen Werkstatt zwei Männer, 85, Zwillinge, der eine gelernter Drucker, der andere Setzer: Erich und Louis Egli. Ihnen ist es auch zu verdanken, dass der Verein zu Kästen voller verschiedener Drucktypen, Lettern gekommen ist. Denn die beiden, die in Zürich Höngg eine Druckerei betrieben, brachten es nicht übers Herz, das Material, auch die Maschinen, zu verscherbeln. Louis Egli: «Ich hatte die Vision einer Druckerwerkstatt im Kopf.»

Das Brüderpaar Erich und Louis Egli. Bild: Patrick Hürlimann (Hochdorf, 28. Januar 2023)

Roger Tschopp und Yvonne Camenzind lernten die beiden, in Reiden gross geworden, 2014 in Zürich kennen. Und als Tschopp wissen wollte, was diese oder jene Maschine koste, hätten sie eine Bedingung gestellt, an die sich Louis Egli genau erinnert: «Ihr könnt die Sachen haben, aber wir wollen mitmachen.» Und seither reisen sie beinahe jeden Samstag nach Hochdorf. Und die zweite Bedingung, so Yvonne Camenzind, sei gewesen, sofort anzufangen und nicht erst in zehn Jahren.

Gelebte Leidenschaft für das Druckgewerbe

2013 wurde der Verein Weiss- und Schwarzkunst gegründet. Er hat heute 135 Mitglieder, davon zehn aktive wie die Egli-Zwillinge. Die Leidenschaft für das Gewerbe kommt nicht von ungefähr: Tschopp und Camenzind haben ihre Wurzeln im grafischen Gewerbe, auch wenn sie jetzt als Erwachsenenbildner und Bibliothekarin arbeiten. «Alle gehen nach einem Workshop mit strahlenden Augen hinaus», sagt Yvonne Camenzind und ahnt auch warum: Man hat etwas Konkretes hergestellt, und zwar mit eigenen Händen.

Louis Egli an der Setzmaschine. Bild: Patrick Hürlimann (Hochdorf, 28. Januar 2023)

Die Werkstätten in der «Alten Cherzi» ziehen über die Region hinaus Leute nach Hochdorf. Auch Berufsleute, die sich die Einrichtung eines Ateliers zu Hause schenken können. «Wissen und Kosten teilen; das macht Freude», sagt Yvonne Camenzind.

Erich Egli ist gelernter Drucker. Bild: Patrick Hürlimann (Hochdorf, 28. Januar 2023)

Kundenaufträge, Kurse und Veranstaltungen

«Wir stehen auf drei Säulen», erklärt sie. Da sind Kundenaufträge wie Geburtstagskarten, Leidzirkulare oder Hochzeitsanzeigen. Erich Egli ist für die Aufträge für den Shop zuständig. Da kann man Karten kaufen, Bierdeckel, aber auch eine Sammlung Seetaler Gedichte oder Spruch-Blöckli. Oder Notizbüchlein, von Hand gebunden.

Ein Bleisatz. Bild: Patrick Hürlimann (Hochdorf, 28. Januar 2023)

Zum anderen bietet der Verein Kurse an: Holzschnitt, Papierschöpfen, Buchbinden. Roger Tschopp zeigt Holzschnittarbeiten, die Kleingruppen einer Firma vollbracht haben. Ein Bereich, der, je nach verfügbaren Kursleitungen und Interesse, ausbaubar sei. Und das Dritte sind Veranstaltungen, bei denen der Verein sich bekannt machen und netzwerken kann.

Und wie setzt der Verein die 30’000 Franken ein? «Wir werden sorgfältig damit umgehen», sagt Yvonne Camenzind. Der Vorstand wird entscheiden. Louis Egli, wie Tschopp und Camenzind im Vorstand, wäre fürs Schuldentilgen.

