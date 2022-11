Luzern diskutiert mit Simonetta Sommaruga im Livestream

Hochdorf Die Aufzeichnung als Video: «Luzern diskutiert» mit Bundesrätin Simonetta Sommaruga Das Podium «Luzern diskutiert» dreht sich um die Herausforderungen im Energiemarkt. Dafür konnten die Veranstalter unter anderem Bundesrätin Simonetta Sommaruga gewinnen. 11.11.2022, 19.30 Uhr

Am Gesprächsformat «Luzern diskutiert» aus der Braui Hochdorf nimmt mit Bundesrätin Simonetta Sommaruga wie in den Vorjahren eine Vertretung der Landesregierung teil. Die Energieministerin wird über die aktuellen Herausforderungen im Energiemarkt und das Risiko einer Energie-Mangellage sprechen. Ständerat Damian Müller wird auf die aktuelle Situation auf dem Arbeitsmarkt und die Zukunftsaussichten für unser Land eingehen. Daneben referiert Daniel Bloch, Verwaltungsratspräsident der Chocolats Camille Bloch, über die globalen Herausforderungen eines Traditionsunternehmens und Snowboarder und Olympiasieger Nevin Galmarini gibt einen Einblick, wie er sich nach einer Rückenoperation zurück an die Spitze kämpfte.

Sie nehmen bei «Luzern diskutiert» teil: Simonetta Sommaruga, Daniel Bloch und Nevin Galmarini (von links). Bilder: Keystone