Hochdorfer Gemeinderat Daniel Rüttimann tritt zurück

Hochdorf Gemeinderat Daniel Rüttimann tritt zurück Der Mitte-Politiker wird per 30. September nach zehn Jahren im Gemeinderat aus dem Amt scheiden. Rüttimann gibt berufliche Gründe als Rücktrittsgrund an. 13.01.2023, 05.00 Uhr

Daniel Rüttimann tritt als Gemeinderat von Hochdorf zurück. Bild: Patrick Hürlimann

Nach zehn Jahren im Gemeinderat Hochdorf tritt Daniel Rüttimann zurück. Wie die Gemeinde Hochdorf in einer Mitteilung schreibt, scheidet der Mitte-Politiker per 30. September 2023 aus dem Amt. Der 55-Jährige, der seit 2019 auch im Kantonsrat politisiert, werde «eine hauptamtliche Führungsfunktion im Bildungssektor» antreten. Auf Anfrage will er nicht konkreter werden. «Es ist noch nicht spruchreif.»