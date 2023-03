Hochdorf Im Umgang mit Demenzerkrankten sagt ein Experte: «Humor ist ein wichtiges Werkzeug» Nächste Woche kommt der Demenzberater und Humortherapeut Markus Proske ins Kulturzentrum Braui. Er will über die Krankheit aufklären und erzählt, warum Humor sowohl Betroffenen als auch Angehörigen und Pflegenden hilft. Livia Fischer Jetzt kommentieren 26.03.2023, 09.24 Uhr

Ursprünglich war der Bayer Markus Proske Metzgermeister, seit 20 Jahren arbeitet er als Demenzberater und Humortherapeut. Sein Wissen gibt er etwa in Form seines Buchs «Der Demenz-Knigge» und Kursen weiter. Am 29. März hält er im Kulturzentrum Braui in Hochdorf einen Vortrag über den humorvollen Umgang mit Demenz. Er will Menschen dazu motivieren, sich mit der Krankheit auseinanderzusetzen. Seine Devise: Wissen hilft, schwierige Situationen gut zu bewältigen.

Markus Proske. Bild: PD

Sie sind Demenzberater und Humortherapeut. Wie passt das zusammen?

Markus Proske: Angefangen hat alles damit, dass ich meine humorvolle Art Leuten in besonderen Lebenssituationen schenken wollte. Als Humortherapeut arbeite ich unter anderem mit Menschen mit Behinderungen sowie mit Demenzerkrankten. Gerade bei Letzteren habe ich gemerkt, dass Humor ein ganz wichtiges Werkzeug ist, um ein Gefühl von Vertrautheit und Verständnis zu transportieren.

Wie definieren Sie Humor?

Weder als Lachen noch als Witz oder mit einer roten Clownnase. Humor ist in meinem Verständnis, die eigene Begrenztheit zu akzeptieren, anstatt mit verfehlten Möglichkeiten zu hadern, und sich über Kleinigkeiten zu freuen. Als Humortherapeut begleite ich Betroffene wie ein Schmetterling, der an ihnen vorbeiflattert, ihnen einen guten Augenblick gibt und nach dem Abschied ein ebenso gutes Gefühl hinterlässt.

Also ist Humor für Sie eher Situationskomik?

Durchaus. Es geht überhaupt nicht darum, lustig sein zu müssen. Sondern vor allem darum, gut mit sich selbst zu sein. Demenzkranke sind aussergewöhnlich sensibel, sie nehmen die Gefühle anderer auf und spiegeln sie wider. Wenn ich auf mich achte – und das ist nicht immer leicht –, gelingt es mir besser, bestimmte Situationen gelassener zu nehmen. Und so wiederum kann ich eher Positives statt Stress und Ärger transportieren.

Was wäre ein Beispiel dafür?

Letzthin habe ich mich mit der Frau, die ich aktuell betreue, beim Frühstück unterhalten. Und ihr erzählt, dass bei mir zu Hause gerade Löwenzähne zu wachsen anfangen. Dann sagte sie: «Mach mal den Mund auf.» Menschen mit Demenz nehmen Gesagtes manchmal wörtlich. Statt sie zu korrigieren, dass Löwenzahn eine Pflanze ist, habe ich die Situation so, wie sie war, angenommen, gemeinsam mit der Frau gelacht und ihr meine Zähne gezeigt.

Wie lange bleibt Menschen mit Demenz der Sinn für Humor erhalten?

Bis zum Schluss. Mit der Zeit können sie ihn vielleicht nicht mehr mit einem lauten Lachen ausdrücken, sie zeigen es aber eindeutig, wenn es ihnen gut geht. Überhaupt nehmen sie viel mehr wahr, als die meisten denken.

Und wo liegt die Grenze des Humors?

Menschen mit Demenz können abstrakte Informationen nicht verarbeiten, weshalb sie oft auch keine Witze verstehen. Insbesondere schwarzer oder verletzender Humor sind nicht angezeigt. Und die Grenze liegt überall da, wo man über einen Menschen statt mit ihm lacht.

Darf man eine betroffene Person trotzdem auf eine lustige Situation hinweisen?

Das kommt drauf an, wie wir das selbst sehen. Wenn wir überfordert sind, uns Kleinigkeiten zur Weissglut bringen und wir denken, unser Gegenüber habe einen Fehler gemacht, landen wir schnell beim Auslachen. Wenn es uns selbst jedoch gut geht, wir gnädig und gelassen sind, darf man durchaus etwas mit einem «Was wir Menschen alles machen, gell» kommentieren.

Der World Alzheimer Report 2019 zeigte, dass 47 Prozent der Betroffenen schon mal wegen ihrer Krankheit verspottet wurden. Warum passiert das so häufig?

Hinter dem Verspotten steckt oft gar kein böser Wille, sondern die Angst vor etwas Fremdem und die Unsicherheit vor dem richtigen Umgang damit. Viele wissen zu wenig über Demenz, darum sind Vorträge wie jener in Hochdorf so wichtig.

Wer keine Berührungsangst hat, ist vermutlich auch weniger hart zu sich selbst und den Betroffenen.

Genau. Wer viele Hemmungen hat, will alles richtig machen – und macht vor lauter «alles richtig machen» ganz viel falsch. Gerade in der Anfangsphase merken Betroffene genau, dass etwas nicht stimmt. Da ist es wichtig, sie nicht extra auf Fehler hinzuweisen oder Dinge wie Namen oder das letzte Mittagessen abzufragen. Diese mühevollen Versuche, die Normalität beizubehalten, lassen die Demenzkranken ihre Würde verlieren. Das führt nicht zum Ziel. Was wir wollen, ist eine gute Stimmung. Darum lieber fragen: «Und, hat das Zmittag heute geschmeckt?»

Was ist, wenn sich Angehörige fremdschämen, weil Betroffenen in der Öffentlichkeit ein Missgeschick passiert?

Einerseits kann man Situationen, die eskalieren könnten, vermeiden. Andererseits kann man seine eigene Einstellung ändern und sich zum Beispiel fragen: Ist es wirklich so schlimm, wenn mein Vater seine Suppe mit den Händen isst, oder könnten wir nicht auch darüber lachen? Oder mal gemeinsam so essen und schauen, wie weit wir kommen? Die persönliche Haltung zu reflektieren und zu ändern ist nicht einfach, aber nötig, um alle in die Gesellschaft zu integrieren.

Hinweis Der Vortrag findet am 29. März um 19.30 Uhr im Kulturzentrum Braui statt und ist kostenlos.

