Fasnacht in Hochdorf: So schön war der Umzug

Fasnacht Martinizunft lässt Rekorde purzeln: 24’000 kamen an den Umzug nach Hochdorf Beim Fasnachtsumzug in Hochdorf herrschte Feierlaune – auch dank prächtigem Frühlingswetter. Federico Gagliano Jetzt kommentieren 21.02.2023, 19.45 Uhr

Beim Fasnachtsumzug sorgten die Wiggertaler Tüfle für feurige Momente. Bild: Manuela Jans-Koch (Hochdorf, 20. Februar 2023)

Grösser, besser, schöner – die Martinizunft feierte am diesjährigen Fasnachtsumzug in Hochdorf ihr 70-Jahre-Jubiläum. Und liess es deshalb mit 57 Nummern und drei Vorgruppen ordentlich krachen: für die Rekordmenge von rund 24’000 Zuschauerinnen und Zuschauer gab es am Güdisdienstag einiges zu sehen und zu hören.