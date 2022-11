Hochdorf Visionärer Pionierbau: Als das Kloster Baldegg einen Stararchitekten aus New York engagierte Vor 50 Jahren wurde das neue Mutterhaus der Baldegger Schwestern eingeweiht. Entworfen hat es der bekannte Architekt Marcel Breuer. Das Projekt stand anfänglich unter keinem guten Stern. Reto Bieri Jetzt kommentieren 14.11.2022, 16.30 Uhr

Es war schlicht eine Sensation: Vor 50 Jahren baute der berühmte Architekt Marcel Breuer aus dem fernen Amerika für die Baldegger Schwestern ein neues Kloster. Im November 1972 wurde es eingeweiht, sorgte für viel Aufsehen – und bis heute für Bewunderung über den Mut der Schwesterngemeinschaft, sich auf ein derart visionäres Projekt einzulassen.

Vor der Kapelle des Klosters Baldegg: (v.l.) Generaloberin Zita Estermann, Gabriela Christen, Schwester Martine Rosenberg und Schwester Nadja Bühlmann. Bild: Eveline Beerkircher, (Baldegg, 7. November 2022) Sitzgelegenheit im Quergang des Klosters Baldegg. Bild: Eveline Beerkircher, (Baldegg, 7. November 2022) Sicht auf das alte Klostergebäude und den Baldeggersee. Bild: Eveline Beerkircher, (Baldegg, 7. November 2022) Raum im Kloster Baldegg. Bild: Eveline Beerkircher, (Baldegg, 7. November 2022) Quergang, durch den man in die Gebäudemitte gelangt. Dort befinden sich unter anderem Kapelle und Speisesaal. Bild: Eveline Beerkircher, (Baldegg, 7. November 2022) Blick auf einen von vier Innenhöfen. Bild: Eveline Beerkircher, (Baldegg, 7. November 2022) Die Kapelle des Klosters in Baldegg. Bild: Eveline Beerkircher, (Baldegg, 7. November 2022) Klare, gerade Linien: Zufahrtstrasse zum Kloster Baldegg. Rechts das Mutterhaus, hinten das Pflegeheim. Bild: Eveline Beerkircher, (Baldegg, 7. November 2022) Innenhof, wo sich die Schwesterngemeinschaft ab und an versammelt. Bild: Eveline Beerkircher, (Baldegg, 7. November 2022) Vor der Kapelle: (v.l.) Generaloberin Zita Estermann, Gabriela Christen und Schwester Martine Rosenberg. Bild: Eveline Beerkircher, (Baldegg, 7. November 2022) Blick auf einen Innenhof. Bild: Eveline Beerkircher, (Baldegg, 7. November 2022) Blick ins Innere des Klosters Baldegg. Stühle und Tische wurden von Marcel Breuer entworfen. Bild: Eveline Beerkircher, (Baldegg, 7. November 2022)

Immer wieder besuchen Architektinnen und Studenten das «Mutterhaus» im Luzerner Seetal, erzählt Schwester Martine Rosenberg. Die 84-Jährige war damals stellvertretende Generaloberin und hautnah mit dabei.

Zuhause im Bau von Stararchitekt Marcel Breuer: (v. l.) Schwester Nadja Bühlmann, Generaloberin Zita Estermann, Gabriela Christen und Schwester Martine Rosenberg. Das Kloster Baldegg die Kapelle. Bild: Eveline Beerkircher, (Luzern 7. November 2022)

Grund für den Bau war Platznot. Damals zählte die Gemeinschaft noch rund 1000 Schwestern. Das alte Klostergebäude, wo sich heute die Kantonsschule Seetal und die Klosterherberge befinden, platzte aus allen Nähten. Die Schwestern entschieden sich für einen Neubau auf der grünen Wiese, etwa dreihundert Meter entfernt.

Das Ganze stand zunächst unter keinem guten Stern. Das Siegerprojekt aus dem Wettbewerbsverfahren gefiel den Schwestern nämlich gar nicht. Schwester Martine:

«Es erinnerte an ein Grand Hotel oder ein Kongresshaus.»

Es war unvereinbar mit den Grundsätzen des Frauenklosters, das nach den franziskanischen Regeln lebt: Schlicht, beständig und bescheiden sollte das Bauwerk sein.

Kantonsbaumeister schlägt berühmten Architekten vor

Der Retter in der Not war der damalige Kantonsbaumeister Beat von Segesser. Er half mit, das Wettbewerbsverfahren abzulösen und schlug Marcel Breuer als Architekten vor. Ein Grund war dessen Erfahrung mit Sakralbauten. Breuer hatte in den USA zwei Klöster gebaut. Er war 1902 in Ungarn geboren und studierte am Bauhaus in Deutschland Design, später wandte er sich der Architektur zu.

Marcel Breuer mit Schwester Basilda, die vonseiten des Klosters für den Bau verantwortlich war. Bild: PD

Aufgrund seiner jüdischen Herkunft emigrierte Breuer 1937 in die USA. In der Nachkriegszeit avancierte er zu einem international gefragten Architekten. Zu seinen bekanntesten Gebäuden zählt das Unesco-Gebäude in Paris, das er mitentworfen hat.

Für den Neubau in Baldegg habe Breuer begeistert zugesagt, erzählt Schwestern Martine, die später 18 Jahre lang als Generaloberin amtete. Bereits seine ersten Skizzen überzeugten die Schwestern. «Das Gebäude wirkte locker und leicht, mit klaren und geraden Linien, wunderbar in die Landschaft eingebettet», schwärmt sie.

«Für uns war klar: Das ist ein Kloster.»

Ein Gebäude von zeitloser Schönheit

Das Kloster Baldegg gilt als Pionierleistung seiner Zeit, unter anderem wegen der markanten Betonelemente, die vor Ort gegossen wurden. Dies zeigt sich eindrücklich in der Kapelle: Eine Kassettendecke aus Beton überspannt den Raum leichtfüssig, eine grosse Fensterfront flutet ihn mit Licht, von innen schweift der Blick ins Grüne und zum Pilatus. Nicht nur in der Kapelle fügen sich Raumkonzept und Einrichtung stimmig zusammen – das ganze Gebäude ist von zeitloser Schönheit.

Das neue Kloster nach der Fertigstellung. Bild: PD

«Ein Glücksfall», erzählt Schwester Martine, beziehungsweise «Vorsehung Gottes» sei es gewesen, dass der aus Bern stammende Architekt Beat Jordi just in jener Zeit ein Praktikum bei Breuer in New York machte. Nach seiner Rückkehr hat Jordi, notabene ein Reformierter, das Projekt in Baldegg als ausführender Architekt eng begleitet.

Das neue Kloster entsteht: Rechts in der Mitte ist das Kassettendach der Kapelle gut erkennbar. Bild: PD

Dennoch sei es zu einigen Diskussionen gekommen. «Wir fragten uns, weshalb es so viel Beton braucht, warum Tropenholz und Schieferboden, der schwierig zu putzen ist.» Gespräche mit Marcel Breuer, der Baldegg vier Mal besuchte, hätten zum gegenseitigen Verständnis beigetragen. «Er war ein vertrauenswürdiger, weiser Mensch und hat uns gelehrt, dass jedes Material wirken muss», sagt Schwester Martine.

Das Kloster im Rohbau. Links die markanten Betonelemente. Bild: PD

Stuhl von Breuer ist ein Design-Klassiker

Noch heute spürt man ihre tiefe Wertschätzung für Breuer. Er habe sich fürs kleinste Detail interessiert. Vieles von der Inneneinrichtung haben er und Beat Jordi selber entworfen, etwa die Tische und Vorhänge sowie den Altar, die Kerzenständer und die Bänke in der Kapelle. Die Stühle, ein Entwurf von Breuer aus den 1920er-Jahren, gelten heute als Design-Klassiker.

Blick ins Innere des Klosters Baldegg. Stühle und Tische wurden von Marcel Breuer entworfen. Bild: Eveline Beerkircher (Hochdorf, 7. November 2022)

Dass die Schwestern einen Stararchitekten engagierten, hat damals zu viel Gerede geführt. Den Schwestern war deshalb wichtig, die Aufträge an lokale Unternehmen zu vergeben, und die kritischen Stimmen verstummten. Auch das angrenzende Pflegeheim übrigens, das ein paar Jahre später gebaut wurde, stammt aus der Feder von Marcel Breuer. Mit eigenen Augen hat er es allerdings nie gesehen. Er verstarb 1981 im Alter von 79 Jahren in New York.

Die Schwestern wollen das Ende selber gestalten

Die Baldegger Schwestern haben sich seit der Gründung 1830 hauptsächlich in der Frauen- und Mädchenbildung engagiert. Auch in der Mission waren sie tätig, unter anderem in Tansania, Papua-Neuguinea und Indonesien, wo sie auch Gemeinschaften gründeten. So gibt es in Tansania zwei Klöster mit insgesamt rund 400 Schwestern.

Im Gegensatz dazu sind in Baldegg schon seit vielen Jahren keine neuen Schwestern eingetreten. In den vergangenen 50 Jahren schrumpfte ihre Zahl von 1000 auf aktuell 181. Das Durchschnittsalter beträgt laut Generaloberin Zita Estermann um die 80 Jahre.

Das Kloster Baldegg hat aufgrund des fehlenden Nachwuchses entschieden, einen Strategie- und Transformationsprozess einzuleiten. Dieser wird von Gabriela Christen geleitet.

Gabriela Christen. Bild PD

Christen war bis im Februar Direktorin der Hochschule Luzern Design und Kunst und arbeitet als Dozentin und Forscherin im Bereich Sakrallandschaft Zentralschweiz bei der Hochschule.

Der Kontakt zwischen ihr und dem Kloster Baldegg sei über das Projekt Sakrallandschaft zu Stande gekommen, welches das Potenzial von Klöstern im digitalen Zeitalter untersucht. Christen: «Unsere Studierenden hatten wenig Ahnung, was ein Kloster ist. Dabei kann man viel von Klöstern lernen, etwa Spiritualität, Gemeinschaft und Verbindung zur Natur.» Umgekehrt könne die Hochschule das Kloster in vielen Bereichen unterstützen, etwa bei der Architektur oder dem nachhaltigen Tourismus.

Wichtig sei der Gemeinschaft, das nahende Ende selbst zu gestalten, sagt Schwester Nadja Bühlmann, stellvertretende Generaloberin. «Wir möchten etwas Sinnvolles hinterlassen.» Im Zentrum soll die franziskanische Spiritualität stehen. Man befinde sich am Anfang des Prozesses. Ziel ist es laut Gabriela Christen, verschiedene Massnahmen bis 2030 auf den Weg zu bringen. Bereits beschlossen ist, dass 2024 eine Publikation zu 50 Jahre Kloster Baldegg erscheint.

