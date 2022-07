Hochdorf Wechsel bei Residio AG Per November übernimmt Barbara Felber die Leitung Betreuung und Pflege der Residio AG und wird Mitglied der Geschäftsleitung. 14.07.2022, 15.11 Uhr

Barbara Felber Bild: PD

Sie folgt auf Franziska Werder, die in Frühpension geht. Felber arbeitete von 2013 bis 2018 schon einmal beim Hochdorfer Pflegeheim. Zuerst war sie als Abteilungsleiterin, dann als Bereichsleiterin Betreuung und Pflege im Haus Sonnmatt tätig. Derzeit arbeitet die 53-jährige Eschenbacherin in der Luzerner Psychiatrie St. Urban als Bereichsleiterin Pflege. Bei der Residio AG nimmt Felber unter anderem den anstehenden Changeprozess in Angriff. Dieser sieht den Aufbau des neu geschaffenen Bereichs Pflegeentwicklung und Pflegequalität vor, die Pflegeteams erhalten mehr Kompetenzen.