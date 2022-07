Kritik an neuer Fakutät für Psychologie an der Universität Luzern

Hochschulbildung Geplante neue Fakultät für Psychologie an Uni Luzern gerät in die Kritik Die Luzerner Regierung und die Uni wollen eine psychologische Fakultät schaffen, um den Fachkräftemangel im Gesundheitsbereich zu bekämpfen. Neueste Zahlen lassen Zweifel aufkommen – auch bei Bildungspolitikern. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 21.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Aussenansicht der Universität Luzern. Bild: Pius Amrein

(Luzern, 13. Okrober 2020)

Was für die Luzerner Regierung 2011 nicht in Frage kam, soll nun gut sein: eine Fakultät für Psychologie. Vor elf Jahren argumentierte die Exekutive, sie halte die Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt für «zweifelhaft», und sie befürchte «höhere Kosten als für eine wirtschaftswissenschaftliche Fakultät» (siehe Box).

Nun lässt sich Bildungsdirektor Marcel Schwerzmann in einer Mitteilung zur vorgeschlagenen Änderung des Universitätsgesetzes so zitieren:

(...) «Es können Fachkräfte ausgebildet werden, für welche eine grosse Nachfrage besteht, gerade auch im Gesundheitswesen.»

Auch für Uni-Rektor Bruno Staffelbach geht es um einen «Beitrag im Kampf gegen den Fachkräftemangel». In einer Präsentation, die er derzeit an Veranstaltungen hält und die der Redaktion vorliegt, zeigt er eine Grafik, die mit dem Titel «Hervorragende Beschäftigungschancen» überschrieben ist. Die gleiche Grafik verwendet die Regierung in ihrer Botschaft.

Sie zeigt, dass die Erwerbslosenquote von Personen mit einem Master-Abschluss in Psychologie fünf Jahre nach Studienende bei nur 0,3 Prozent liegt, jene der Absolvierenden aller anderen Fachrichtungen hingegen bei 2,5 Prozent.

Regierung entschied gegen Uni Erstmals öffentlich zu einer neuen Fakultät für Psychologie bekannt hat sich die Regierung vor zwei Jahren in einer Antwort auf einen Vorstoss von SP-Kantonsrat Hasan Candan. Bei der Uni hiess es damals auf Anfrage, man plane keine neue Fakultät. Im Dezember des letzten Jahres präsentierte Bildungsdirektor Marcel Schwerzmann dann die konkreten Pläne, die auch eine eigene Fakultät für Gesundheitswissenschaften beinhalteten. Unterschiedlicher Meinung waren Regierung und Uni schon 2010 und 2011. Der damalige Rektor Paul Richli schlug eine Fakultät für Psychologie vor, wurde jedoch von der Regierung aufgefordert, eine Wirtschaftsfakultät aufzubauen. Die Exekutive fand, der Arbeitsmarkt brauche vorab Ökonomen und nicht Psychologen. Wie bei der Wirtschaftsfakultät soll die Uni die Mittel für den Aufbau der Fakultät für Psychologie selber organisieren. Lagen die Kosten damals bei vier Millionen Franken, sollen sie nun fünf Millionen betragen. Weil Paul Richli die vier Millionen kurz vor dem Start der Wirtschaftsfakultät noch nicht beisammen hatte, steuerte er 100'000 Franken aus dem eigenen Portemonnaie bei. (nus)

Psychologinnen und Psychologen haben Mühe bei der Stellensuche

Wenn sich die 13 Mitglieder der Bildungskommission nun mit der geplanten Fakultät für Psychologie auseinandersetzen, könnten sie bei ihren Recherchen auf die neueste Arbeitsmarktanalyse des Bundesamts für Statistik stossen. Laut dieser sind ein Jahr nach ihrem Master-Abschluss nur gerade 39 Prozent der Psychologinnen und Psychologen im Gesundheitswesen tätig.

Ausserdem arbeiten rund zwei Drittel der Absolvierenden Teilzeit – ein im Vergleich hoher Wert, weshalb das Jahreseinkommen mit 56'000 Franken tief ist. Der Anteil der Erwerbslosen ein Jahr nach dem Studium liegt bei vier Prozent.

Auch weitere Umfragewerte unter den Masterabsolventinnen und -absolventen lassen aufhorchen. So gaben 45 Prozent der Befragten an, dass für ihre Stelle kein Abschluss in ihrem Fach verlangt wurde. Zudem haben Psychologinnen und Psychologen grosse Schwierigkeiten, eine ihren Vorstellungen entsprechende Stelle zu finden: 55 Prozent gegenüber 37 Prozent der Masterabsolvierenden insgesamt.

Ausserdem bezeichnen nur 43 Prozent der Psychologinnen und Psychologen ihr Studium als gute Grundlage für den Berufseinstieg. Der Durchschnittswert aller Masterabsolvierenden liegt mit 61 Prozent deutlich höher. Bei den Psychologinnen und Psychologen mit einem Master-Abschluss an einer Fachhochschule sind die Werte besser.

FDP-Kantonsrat braucht markige Worte

Gaudenz Zemp ist Mitglied der Bildungskommission. Und der Direktor des KMU- und Gewerbeverbands des Kantons Luzern gehört zu den profiliertesten Luzerner Politikern, wenn es um den Kampf gegen den Fachkräftemangel geht. Mit den Werten des Bundesamts für Statistik konfrontiert, braucht er deutliche Worte zur geplanten neuen Fakultät.

Die Zahlen würden beweisen, dass «keine grosse Nachfrage» nach universitär ausgebildeten Psychologinnen und Psychologen bestehe. Ein Grossteil arbeite denn auch später in Berufen, für welche es keinen Uni-Psychologieabschluss brauche. Der FDP-Parlamentarier aus St.Niklausen folgert daraus:

«Eine neue Fakultät für Psychologie an der Uni Luzern ist sicher keine effiziente Massnahme gegen den Fachkräftemangel. Das Thema wird hier leider missbraucht, um eine neue Fakultät zu rechtfertigen.»

Stattdessen brauche es einen Mix von Massnahmen auf allen Ebenen des Bildungssystems. Stets zu priorisieren sei der Weg über praxisdominante Konzepte. Wer schon während der Lehre vier Jahre in einem Betrieb mitarbeite und dann während des Fachhochschulstudiums zu 50 Prozent weiterarbeite, leiste acht Jahre lang einen Beitrag gegen den Fachkräftemangel. Dies im Gegensatz zu Personen, die während elf Jahren Vollzeit an der Kanti und an der Uni unterrichtet würden, sagt Zemp.

Immerhin werde der feststellbare starke Drang in Richtung Akademisierung nun dank neuer Studien hinterfragt. Er hoffe, dass sich der Kantonsrat ebenfalls für kritische Fragen zum Ausbildungssystem öffne, so das frühere Geschäftsleitungsmitglied der Hochschule Luzern, die sich vor zehn Jahren erfolglos gegen eine Wirtschaftsfakultät an der Uni wehrte.

Hat Zemp das Volks-Ja zur Wirtschaftsfakultät etwa noch nicht verdaut und stellt sich deshalb gegen die Fakultät für Psychologie? Nein, betont Zemp. Er habe damals vor Doppelspurigkeiten gewarnt, die ja auch entstanden seien. «Nun will man an der Uni gleich noch einmal ein Parallelangebot zur Hochschule schaffen. Das ist wenig sinnvoll.» Man könnte sich deshalb auf den bestehenden Bachelorlehrgang Wirtschaftspsychologie an der Hochschule fokussieren, schlägt der frühere selbstständige Unternehmer und Absolvent der Uni Zürich vor.

Blauäugiges Versprechen ans Volk

Geht es um Bildungsfragen, gilt auch SVP-Kantonsrat Bernhard Steiner als Spezialist. Der Biologe und Kinderarzt aus Entlebuch sitzt wie Gaudenz Zemp in der Bildungskommission und schliesst aus den vorhandenen Daten, dass ein Grossteil der Psychologinnen und Psychologen gar nicht im Gesundheitswesen arbeiten will. Um in einer Klinik oder einer Praxis als Psychotherapeut arbeiten zu können, brauche es neben dem Grundstudium in Psychologie eben auch eine vier Jahre dauernde Weiterbildung, die von vielen Studierenden jedoch gar nicht angestrebt werde.

Dies zeige das grundlegende Problem der angedachten Ausrichtung der neuen Fakultät: Ihr Aufbau werde nicht dazu führen, dass der Bedarf an klinisch ausgebildeten Psychotherapeutinnen und -therapeuten gedeckt werden könne. Es wirke «schon etwas blauäugig, wenn man dem Volk verspricht, mit den neuen Fakultäten den Fachkräftemangel zu bekämpfen».

Für Steiner wäre es «nicht mehr als richtig, wenn das Volk zum Ausbau der Uni Stellung nehmen könnte». Heisst das also, die SVP ergreift das Referendum? «Dies in Erwägung zu ziehen, gehört selbstverständlich zu unserer politischen Arbeit. Entscheiden werden aber unsere Delegierten», antwortet Steiner in Absprache mit Fraktionschef Armin Hartmann und Lisa Zanolla, die ebenfalls in der Bildungskommission sitzt. Bis jetzt sei den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern stets versprochen worden, man wolle eine kleine, aber feine Uni. Nun stehe nach 2014 mit der Errichtung der Wirtschaftsfakultät schon wieder eine Erweiterung an.

Uni: «Enormer Bedarf im Kinder- und Jugendpsychologischen Bereich»

Uni-Rektor Bruno Staffelbach ist derzeit abwesend. Der Kommunikationsbeauftragte Lukas Portmann sagt, bei einer Erwerbslosenquote von 0,3 Prozent fünf Jahre nach dem Studium dürfe man «sicher von hervorragenden Beschäftigungschancen sprechen».

Absolventinnen und Absolventen eines Psychologiestudiums seien sehr flexibel einsetzbar – weit über das Gesundheitswesen hinaus. Auch im Kinder- und Jugendpsychologischen Bereich bestehe «enormer Bedarf, zusätzlich gestiegen in Folge der Pandemie», so Portmann. Mit der neuen Fakultät werde die Standortattraktivität der ganzen Region Luzern erhöht.

Das Universitätsgesetz kommt im September und Oktober in den Kantonsrat. Im Februar 2023 soll das dem fakultativen Referendum unterstehende Regelwerk in Kraft treten. In der Vernehmlassung war das Echo mehrheitlich positiv. Gegen eine neue Fakultät für Psychologie und die Umwandlung des Departements für Gesundheitswissenschaften und Medizin zu einer Fakultät sprach sich nur die SVP aus. Die FDP enthielt sich ihrer Stimme, ebenso die Hochschule Luzern, die Doppelspurigkeiten befürchtete.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen