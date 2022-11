Markus Hodel Der Baumeister der rasanten Entwicklung an der Hochschule Luzern tritt ab Markus Hodel tritt nach 16 Jahren als Rektor der Hochschule Luzern ab. In dieser Zeit hat sich die Zahl der Studierenden und Mitarbeitenden verdreifacht. Der 63-Jährige redet über sein Erfolgsrezept – und das einst belastete Verhältnis zur Uni. Interview: Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 07.11.2022, 15.00 Uhr

Markus Hodel, der abtretende Rektor der Hochschule Luzern, in seinem Büro an der Werftestrasse 4 in Luzern. Bild: Eveline Beerkircher (2. November 2022)

Als Markus Hodel 2003 ein erstes Mal Rektor der Hochschule Luzern (HSLU) wurde, traf er auf 2600 Studierende und etwa 600 Mitarbeitende. Heute sind es dreimal mehr, die Hochschule Luzern ist die grösste Bildungsinstitution der Zentralschweiz. Nun gibt der 63-Jährige das Amt des Rektors nach 16 Jahren an Barbara Bader weiter.

Ganz aus dem Bildungsbereich zieht sich Hodel aber nicht zurück: Er wird Präsident des Schweizerischen Akkreditierungsrats. Der Posten entspricht einem 20- bis 25-Prozent-Pensum. So kann der Buttisholzer auch beobachten, wie sich die an der HSLU geplanten neuen Lehrgänge im Bereich Pflege entwickeln (siehe Box).

Neue Hochschulausbildung im Bereich Pflege geplant Gesundheit Die Zentralschweiz verfügt als einzige Region der Schweiz über keine Ausbildung für Pflege oder Pflegewissenschaften auf Bachelor- oder Masterstufe. Das soll sich ändern: Im Herbst 2024 könnten erste Aus- und Weiterbildungen auf Fachhochschulstufe angeboten werden, teilen die Hochschule Luzern (HSLU) und das Bildungszentrum Xund mit. Die Institutionen haben vom Konkordatsrat grünes Licht für die Entwicklung von Vorschlägen zu Angeboten in den Bereichen Pflege sowie Medizintechnik/Life Sciences erhalten. Der finale Entscheid zur Umsetzung des Projekts soll Ende 2023 erfolgen. Angesiedelt werden sollen die Lehrgänge an den HSLU-Departementen Soziale Arbeit sowie Technik & Architektur. Bereits heute sind alle sechs Departemente in Lehre und Forschung im Bereich Gesundheit aktiv. Laut HSLU und Xund fehlen in der Zentralschweiz bis 2029 über 10000 Pflegefachkräfte. Ganz spezifisch bedürfe es schätzungsweise 450 Pflegefachpersonen mit Hochschulausbildung. Durch die fehlenden Ausbildungsmöglichkeiten entstünden den Zentralschweizer Gesundheitsbetrieben mehrere Nachteile: unterdurchschnittliche Ausbildungsquoten im nationalen Vergleich, unbesetzte Praktikumsplätze oder die Abwanderung von Talenten. Die HSLU umfasst die Departemente Technik & Architektur, Wirtschaft, Informatik, Soziale Arbeit, Design & Kunst und Musik. Sie zählt 8300 Studierende, 5200 Teilnehmende an Weiterbildungen und rund 1900 Mitarbeitende. Xund hat sich der Aus- und Weiterbildung von Gesundheitsfachkräften verschrieben. Dafür sorgen 114 Mitarbeitende und mehr als 450 externe Dozierende. (nus)

Am Freitag haben Sie Ihren letzten Arbeitstag. Kommt da Wehmut auf?

Markus Hodel: Klar sind Emotionen da. Aber der Entscheid, jetzt aufzuhören, stimmt für mich. Und er ist auch für die Hochschule gut, weil eine neue Leitung auch zu neuen Inputs führt.

Sie hören mit 63 auf und gehen in Frühpension. Warum bleiben Sie nicht bis 65?

16 Jahre sind eine lange Zeit, und die Kadenz war hoch. Der Zeitpunkt stimmt auch, weil 2024 eine neue Strategieperiode beginnt, auf die sich nun meine Nachfolgerin vorbereiten kann.

Sogar sehr hoch war die Kadenz 2012, als Sie gegen die von der Uni geplante Wirtschaftsfakultät gekämpft haben. Wie nahe ist Ihnen das gegangen?

Das war in der Tat eine sehr strenge und intensive Phase. Als besonders belastend habe ich diese Zeit aber nicht in Erinnerung. Das Aufmerksam-Machen auf mögliche Doppelspurigkeiten mit unseren Angeboten im Bereich der Wirtschaft war Teil meiner Funktion als Rektor.

Sie und der damalige Uni-Rektor Paul Richli haben sich manchen Schlagabtausch in der Öffentlichkeit geliefert, gekommen ist die Wirtschaftsfakultät an der Uni dennoch. Was hat Ihr Widerstand gebracht?

Ich habe darauf hingewiesen, dass die Zusammenarbeit unter den Hochschulen sehr wichtig ist für die Entwicklung dieser Institutionen. Dieses Bewusstsein zu steigern, ist gelungen.

Und wie sieht es mit den befürchteten Doppelspurigkeiten heute aus?

In der Weiterbildung und in der Forschung sind sie immer noch ein Thema. Darum plädiere ich dafür, auf Stufe der Expertinnen und Experten, also der Professorinnen und Professoren sowie Dozierenden, frühzeitig mögliche Themen zu identifizieren und über inhaltliche Fragen zu reden.

Um über mögliche Doppelspurigkeiten reden zu können, müssen beide Seiten erst einmal wissen, wer was plant. Ist das sichergestellt?

In der Früherkennung kann man noch zulegen. Oder anders gesagt: Es gibt Luft nach oben.

Ihre Partei, die damalige CVP, hatte eine andere Haltung als Sie und plädierte für die Wirtschaftsfakultät an der Uni. Wie stark haben Sie versucht, Ihre Parteikolleginnen und -kollegen von Ihrer Haltung zu überzeugen?

Ich war immer zurückhaltend mit direkten Interventionen. Das entspricht meiner Grundhaltung, meiner Arbeitsweise. Ich setze stark auf Sachlichkeit und auf inhaltliche Argumente.

Entweder gelingt es mir, andere davon zu überzeugen – oder eben nicht. In der Summe hat sich diese Haltung bewährt.

Die Hochschule hat sich in Ihrer Zeit als Rektor enorm entwickelt, ist dreimal so gross wie bei Ihrem Start. Was waren die wichtigsten Schritte?

Ich möchte drei Meilensteine erwähnen. Als Erstes die Gründung des Departements Informatik, das sich sehr erfolgreich entwickelt hat. Dann die Konzentration unserer Standorte, und als Drittes die Wirkung der Hochschule in der Zentralschweiz, zum Beispiel unsere Beiträge zur Linderung des Fachkräftemangels sowie in der Forschung und Weiterbildung.

Die Luzerner Regierung hätte das Departement Informatik gerne im eigenen Kanton gehabt, zum Handkuss gekommen ist Zug mit Rotkreuz. Sie sind Luzerner.

Es gab einen regelrechten Standortwettbewerb, in dem ich mittendrin stand. Als Rektor bin ich jedoch allen sechs Zentralschweizer Konkordatskantonen verpflichtet, auch wenn Luzern der grösste und in finanzieller Hinsicht der wichtigste Kanton ist. Und es gibt die Sicht der Studierenden und Teilnehmenden an Weiterbildungen sowie der Partner in der Forschung, denen eine gute Erreichbarkeit, eine moderne Infrastruktur und ein industrielles Umfeld sehr wichtig sind. Da hat Rotkreuz überzeugt.

Und Zug war mit dem Institut für Finanzdienstleistungen (IFZ) ja bereits Hochschulstandort.

Ja, das IFZ war früher in der Stadt Zug stationiert. Es war dann mein Wille, dieses nach Rotkreuz zu zügeln, weil sich zwischen Informatik und den immer mehr digital getriebenen Finanzdienstleistungen viele Synergien ergeben.

Unter Ihrer Leitung hat sich die Hochschule enorm entwickelt. Was ist Ihr Erfolgsrezept?

Voraussetzung für die Entwicklung war, dass die Rahmenbedingungen stimmen, und die passten. Fachhochschulen waren und sind sehr attraktive Bildungsinstitutionen.

Jetzt stellen Sie Ihr Licht unter den Scheffel.

Also gut. Ich wurde intern gefragt, was ich besonders gut kann. Darauf habe ich so geantwortet: «Ich kann gut zuhören und analysieren. Dann trage ich die Dinge strukturiert zusammen und entscheide. Dabei achte ich darauf, auf der Sachebene zu bleiben und Entscheidungen rational und lösungsorientiert zu treffen.» Das charakterisiert mich wohl sehr gut. Und so habe ich eine hohe Akzeptanz bei den politischen Entscheidungsträgern in den Zentralschweizer Kantonen gefunden.

Gibt es etwas, das Sie nicht erreicht haben?

Etwas Grosses fällt mir nicht ein. Ich habe mich aber auch am Machbaren orientiert und dies mit Hartnäckigkeit verfolgt.

Die Hochschule hat Sie bei der Ankündigung Ihres Rücktritts in den höchsten Tönen gelobt. Haben Sie keine Schwächen?

Doch, doch (lacht). Aber das müssen in erster Linie andere beurteilen. Ich bin von Natur aus eher zurückhaltend, was neben Vor- auch Nachteile hat.

Was ist denn ein Nachteil dieses Naturells?

Man steht mit dieser Eigenschaft vielleicht nicht grad als erster auf dem Platz, etwa wenn es um die Verteilung von Geldern geht. Auf der anderen Seite ist in solchen Fragen eine gewisse Diskretion auch kein Nachteil. Und am Schluss zählt sowie das Resultat.

Welches Ergebnis sehen Sie in Bezug auf die Entwicklung der Hochschule?

Ich rechne mit einem abgeschwächten Wachstum. Darauf deuten alle Indikatoren hin. Weil der Wettbewerb unter den Hochschulen gross ist, sollten wir jedoch weiter moderat wachsen. Schliesslich finanziert sich die Hochschule Luzern zu rund zwei Dritteln über die Zahl der Studierenden.

Und wo konkret gibt es Wachstumspotenzial?

Im Bereich Gesundheit, und zwar in der Pflege und Medizintechnik. Dort starten wir zusammen mit dem Bildungszentrum Xund und weiteren Partnern aus dem Gesundheitsbereich ein Projekt für entsprechende Aus- und Weiterbildungsangebote im Fachhochschulbereich.

Das gibt keine Konflikte mit der Uni?

Nein, in diesen spezifischen Bereichen ist die Uni nicht aktiv. Und wir tauschen uns regelmässig im Rahmen des Gesundheitsclusters Zentralschweiz aus.

Sie waren mit Leib und Seele Hochschulrektor. Gab es auch Aufgaben, die Sie ungern erledigt haben?

Es gibt in keinem Job nur Tätigkeiten, die man gerne ausübt. Es waren sicher extrem viele Sitzungen, die allermeisten zwar interessant und bereichernd, aber von der Anzahl her an der oberen Grenze.

Rektor, Staatsschreiber – und erneut Rektor Markus Hodel Der heute 63-jährige Markus Hodel studierte in Freiburg Geschichte sowie Englische Literatur und absolvierte nach dem Doktorat eine Management-Ausbildung in Paris. Ab 1996 verschrieb er sich ein erstes Mal dem Bildungswesen und leitete bis 2002 die Gruppe Hochschulen im Bildungs- und Kulturdepartement. Dann wurde er Rektor der Hochschule Luzern, bevor er zwischen 2008 und 2012 als Staatsschreiber wieder im Dienst des Kantons Luzern stand. 2012 zog es ihn an die Hochschule zurück – erneut als Rektor. Der verheiratete Vater von zwei Kindern wohnt in Buttisholz und gibt als Hobbys Velofahren («nur mit dem E-Bike und sehr oft mit meiner Frau»), Lesen und Reisen an. Diesen Leidenschaften will er sich nun als «Frührentner» vermehrt widmen. Zwischen 1991 und 1996 politisierte er für die damalige CVP, in der er nicht mehr aktiv ist, im Kantonsrat. (nus)

