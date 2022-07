Schlafanalyse mittels Kamera: HSLU-Absolvent hat's getestet

Hochschule Luzern Den Schlaf analysieren, ohne verkabelt zu sein: Ein Bachelorabsolvent hat ein neues Kamera-System getestet Der diplomierte Medizintechniker Patrick Niederberger hat ein System, das Schlafanalysen mittels Infrarotlichtimpulse durchführen kann, auf Herz und Nieren geprüft. Lisa Zimmermann Jetzt kommentieren 21.07.2022, 05.00 Uhr

Patrick Niederberger vor dem iHomeLab der Hochschule Luzern in Horw. Foto: Roger Grütter (Horw, 14. Juli 2022)

Er lernte Lastwagenmechaniker, arbeitete während des Studiums bei der Migros und der Post und ist jetzt diplomierter Medizintechniker. Patrick Niederberger aus Littau hält nach vier Jahren an der Hochschule Luzern (HSLU) sein Bachelorzeugnis in der Hand. Seine ersten Erfahrungen in der Branche sammelte der 28-Jährige während des letzten Studienjahres beim Medizintechnikunternehmen B. Braun Medical AG in Sempach; zuerst arbeitete er im technischen Support, mittlerweile als Marketing-Koordinator.

Bevor Niederberger vollständig in seinem neuen Berufsfeld aufgehen kann, stand nebst den Abschlussprüfungen die Bachelorarbeit an. Diese widmete er dem Thema Schlafanalyse. Niederberger:

«Schliesslich ist Schlaf ein essenzieller Teil für unsere Funktionsfähigkeit.»

Niederberger interessiert sich schon lange für den menschlichen Organismus. Er wollte mehr über die Technik von Schlafanalysesystemen wissen – und testete darum eines, das die Hochschule Luzern Technik & Architektur im vergangenen Jahr entwickelte.

Kamera soll Kabel ablösen

«Wenn Menschen heutzutage Schlafprobleme haben, müssen sie in ein Schlaflabor, um ihren Schlaf beobachten zu lassen. Dies stellt sich oft als Problem heraus», erzählt Niederberger. Denn die Messwerte des Schlafzustands könnten ungenau sein. So hätten etwa die fremde Umgebung, eine ungewohnte Abendroutine oder die Verkabelung am Körper Einfluss auf die Resultate. Darum sollen Personen mit Schlafproblemen künftig nicht mehr nur stationär, sondern auch ambulant behandelt werden können.

Genau das soll das von der HSLU entwickelte System ermöglichen. Statt mittels am Körper befestigten Kabels soll der Schlaf via eine sogenannte Time-of-Flight-Kamera, die zu Hause über dem eigenen Bett angebracht wird, überwacht werden. Während diese Lichtimpulse im Infrarotbereich aussendet und wieder empfängt, zeichnet ein Algorithmus anhand eines Weg-Zeit-Diagramms den Schlafrhythmus und die Bewegungen auf.

So funktioniert's Die Infrarotlichtimpulse, welche die Kamera aussendet, bewegen sich in Lichtgeschwindigkeit. Dies ist ein gesetzter physikalischer Wert. Gleichzeitig misst die Kamera die Zeit, wie lange die Impulse von der Kamera zum Objekt und wieder zurück zur Kamera haben. Damit steht für jedes Pixel der Kamera die Distanz zum Objekt zur Verfügung. Zusammen mit dem normalen Kamerabild wird so ein 3D-Bild Modell aufgenommen, welches zur Aufzeichnung der Atmung und Bewegung des Patienten verwendet wird. Bewegt sich die schlafende Person, so verändert sich die Distanz zur Kamera und damit die Wegstrecke. Auf diese Weise zeigt das Diagramm zum Beispiel abrupte Bewegungen an, die auf Schlafstörungen hindeuten. Mit diesen zwei Werten kann der Algorithmus anhand der Weg-Zeit-Formel den Weg berechnen, welchen die Wellen zurücklegen. Konkret wird die Geschwindigkeit mit der Zeit multipliziert. Dabei erstellt der Algorithmus ein Weg-Zeit-Diagramm, welches die Störungen im Schlaf, ersichtlich durch Ausschläge, aufzeichnet.

Mit diesem System können das Restless-Legs-Syndrom (Bewegungsdrang der Beine und Arme) sowie das Schlafapnoe-Syndrom (Atemaussetzer im Schlaf) erkannt werden.

Stark regulierte Medizintechnik-Branche

Um sicherzugehen, dass der Algorithmus Schlafstörungen anzeigt, testete Niederberger das System gleich selbst aus. Ein Test dauerte jeweils 90 Sekunden, während dieser Zeit hielt er immer wieder bewusst den Atem an und bewegte sich abrupt. Sein Fazit: Das System funktioniert, jedoch ist es noch «ziemlich entfernt» von der Genauigkeit eines Schlaflabors.

Im nächsten Schritt ging es darum zu erkennen, ob das Medizinprodukt markttauglich ist respektive wie es markttauglich werden kann. Dazu erstellte der Bachelorabsolvent eine sogenannte GAP-Analyse. Heisst: Er musste die Lücken des Produkts erkennen und definieren, wie man diese schliessen könnte. Es stellten sich etwa Fragen wie: Wie wird das System von Patientinnen und Patienten daheim bedient? Oder wie können die Daten über Schnittstellen ausgetauscht werden?

Ein aufwendiger Prozess, wie Niederberger erzählt. Denn die Medizintechnik-Branche sei stark reguliert.

«Viele Normen und Vorschriften müssen für den Vertrieb eines Produkts erfüllt werden. Das ist natürlich entsprechend wichtig, da es um die Patientensicherheit geht.»

Produkt befindet sich noch im Frühentwicklungsstadium

Die 60-seitige Arbeit – «ohne Anhang», wie er betont – beinhaltet auch einen «Usability Engineering Prozess». Dieser stellt die Gebrauchstauglichkeit sicher. Das Herzstück der Arbeit ist die Handlungsempfehlung, die Niederberger schlussendlich der HSLU aushändigte.

Mit dieser zeigt er die verschiedenen Wege auf, wie es mit dem Gerät weitergehen könnte. Die genauen Ergebnisse bleiben noch geheim. Das Einzige, das Niederberger zu seinen Analysen sagen darf, ist: «Das Produkt befindet sich noch im Frühentwicklungsstadium. Es braucht noch einiges, bis es in den Markt eingeführt werden kann.»

